กรุงศรีแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่ นายอาคิตะ เข้ารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นายอาคิตะ ได้เดินหน้าขับเคลื่อนกรุงศรีตามยุุทธศาสตร์และแผนงานที่วางไว้ภายใต้แผนธุรกิจระยะกลางของธนาคารนำพากรุงศรีให้ยืนหยัดอย่างแข็งแกร่งท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่มีความท้าทาย ทั้งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ผลกระทบที่เกิดขึ้น และปัจจัยภายนอกต่างๆ มุ่งสู่การเป็น “สถาบันการเงินไทยที่เป็นที่หนึ่งในใจลูกค้า พร้อมเชื่อมโยงความต้องการของลูกค้าทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียน” โดยกรุุงศรีสามารถส่งมอบผลประกอบการที่แข็งแกร่ง ควบคู่ไปกับการให้ช่วยเหลือและสนับสนุุนทางการเงินให้ลูกค้าทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่่อง สอดคล้องกับการทำหน้าที่ในฐานะสถาบันการเงินที่มีความสำคัญเชิงระบบของประเทศไทย (D-SIB)สำหรับนายเคนอิจิ ยามาโตะ มีประสบการณ์การทำงานและบทบาทที่สำคัญมากมายในสายการเงินและการธนาคารมามากกว่า 30 ปี โดยได้ร่วมงานกับ MUFG ครั้งแรกในปี 2534 และใช้เวลา 20 ปีแรกในการบริหารงานกลุ่มงานลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และวาณิชธนกิจเป็นหลัก จากนั้นในปี 2554 ได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารกลุ่มงานวางแผนและกลยุทธ์ทางการเงินระดับโลกเป็นเวลากว่า 5 ปี และตั้งแต่ปี 2559 นายยามาโตะ ได้ดำรงตำแหน่ง Regional Head ของ MUFG สาขาฮ่องกง ซึ่งต่อมาได้รับตำแหน่ง Country Head ของ MUFG ประเทศจีน จนกระทั่งในเดือนมีนาคม 2565 นายยามาโตะ ได้กลับไปบริหารงานที่โตเกียว ในตำแหน่ง Chief Executive of Global Commercial Banking ซึ่งดูแลรับผิดชอบส่วนงานกลุ่มลูกค้าธุรกิจของ MUFG ในอาเซียน ซึ่งเป็นตำแหน่งปัจจุบันก่อนเข้าร่วมงานกับกรุงศรีในฐานะกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งนี้ นายยามาโตะ ยังได้ดำรงตำแหน่ง President Commissioner of Bank Danamon ที่ประเทศอินโดนีเซีย และ Non-executive Director of Security Bank ในประเทศฟิลิปปินส์อีกด้วย