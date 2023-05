กรุงศรี-กรุงศรี คอนซูมเมอร์รุกขยายช่องทางดิจิทัล เปิดยืนยันตัวตนผ่านแอป UCHOOSE

ผู้ให้บริการบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล แบรนด์บัตรเครดิต กรุงศรี บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ บัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน และบัตรเครดิตโลตัส กล่าวว่า กรุงศรี คอนซูมเมอร์ให้ความสำคัญกับการสร้างประสบการณ์บริการที่ดีที่สุดเพื่อลูกค้า ในปีที่ผ่านมา ความนิยมในการสมัครบัตรเครดิตและสินเชื่อผ่านช่องทางดิจิทัลเพิ่มสูงขึ้น โดยมีการสมัครผ่านแอป UCHOOSE กว่า 6 แสนครั้ง เพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้ลูกค้าในขั้นตอนการยืนยันตัวตนของการสมัครใช้บริการ ตั้งแต่เดือนเมษายนนี้ กรุงศรี คอนซูมเมอร์ จึงได้ผสานความร่วมมือกับกรุงศรี ภายใต้กลยุทธ์ ‘Krungsri One Retail’ ขยายบริการยืนยันตัวตน “Krungsri i-CONFIRM” รองรับลูกค้าที่สมัครบัตรเครดิตและสินเชื่อผ่านแอป UCHOOSE โดยลูกค้าที่ไม่เคยยืนยันตัวตนแบบ NDID (National Digital ID) สามารถเลือกยืนยันตัวตนผ่านบริการ “Krungsri i-CONFIRM” โดยนำ QR Code หรือ Barcode ที่ได้รับจากแอป UCHOOSE และบัตรประชาชนมายืนยันตัวตน ณ จุดบริการยืนยันตัวตน i-CONFIRM กว่า 15,000 แห่งทั่วประเทศ โดยตั้งเป้าภายในปี 2566 ยอดอนุมัติการสมัครบัตรเครดิตและสินเชื่อผ่านช่องทางดิจิทัลในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์ จะเติบโต 70% เทียบกับปีก่อน”กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้นับเป็นเครื่องยืนยันถึงความสำเร็จในการผสานความร่วมมือระหว่างกรุงศรี และบริษัทในเครือ ภายใต้กลยุทธ์ Krungsri One Retail เพื่อผสานช่องทางการบริการออนไลน์และสาขาเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นสำหรับลูกค้าทั้งนี้ ที่ผ่านมาบริการ Krungsri i-CONFIRM เป็นบริการที่ได้รับความนิยม โดยในปี 2565 ลูกค้าที่เลือกใช้บริการ Krungsri i-CONFIRM เพื่อยืนยันตัวตนในการเปิดบัญชีออมทรัพย์ดิจิทัลผ่าน KMA เติบโตถึง 185 % เทียบกับปีก่อน ความร่วมมือกับกรุงศรี คอนซูมเมอร์ จะช่วยเพิ่มจุดบริการยืนยันตัวตนที่เคาน์เตอร์บริการบัตรเครดิตและสินเชื่อในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์อีกกว่า 300 สาขา ทำให้มีจุดบริการ Krungsri i-CONFIRM รวมทั้งหมดกว่า 15,000 จุดทั่วประเทศ"บริการดังกล่าวถือเป็นการเพิ่มทางเลือกให้ลูกค้าที่ต้องการสมัครใช้บริการทางการเงินผ่านช่องทางดิจิทัลในเครือกรุงศรี ไม่ว่าจะเป็นบัญชีออมทรัพย์ดิจิทัล มีแต่ได้ออนไลน์ Kept by krungsri สินเชื่อส่วนบุคคล Krungsri iFIN การสมัครบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลผ่านแอป UCHOOSE การเปิดบัญชีกองทุนออนไลน์ของ บลจ.กรุงศรีผ่านแอป @ccess และการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ของบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น และนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนให้กรุงศรีเป็นสถาบันการเงินหลักที่ลูกค้าใช้บริการสำหรับลูกค้ารายย่อย และก้าวสู่เป้าหมายในการเพิ่มฐานผู้ใช้บริการช่องทางดิจิทัลเป็น 12 ล้านราย ภายในปี 2567"สำหรับลูกค้าที่สนใจใช้บริการยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน Krungsri i-CONFIRM สามารถใช้บริการได้ง่ายๆ เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพื่อสมัครผลิตภัณฑ์ทางการเงินในเครือกรุงศรี เช่น UCHOOSE, KMA, @ccess กดสมัครและกรอกข้อมูลตามขั้นตอน เลือกวิธีการยืนยันตัวตนด้วย Krungsri i-CONFIRM หลังจากนั้นจะได้รับ QR Code หรือ Barcode เพื่อนำไปยื่นพร้อมกับบัตรประชาชนสำหรับการยืนยันตัวตนได้ ณ จุดให้บริการ Krungsri i-CONFIRM กว่า 15,000 จุดทั่วประเทศ