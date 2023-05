กสิกรไทยแจ้งลูกค้า K PLUS อัปเดตเวอร์ชันล่าสุด-เตรียมพร้อมใช้ใบหน้ายืนยันตัวตนทำธุรกรรม

ยกระดับความปลอดภัยในการทำธุรกรรมผ่าน K PLUS แนะนำให้ลูกค้าอัปเดตเวอร์ชันล่าสุด 5.17.0 เพิ่มเมนูใหม่ สามารถตรวจสอบ หรือยืนยันตัวตนด้วยใบหน้ากับธนาคาร เพื่อใช้ทำธุรกรรมบน K PLUS สามารถทำเองได้ง่ายๆ ด้วยขั้นตอนต่อไปนี้1) 1. เลือก “อื่นๆ” (Others)2) 2. เลือก “การตั้งค่า” (Setting)3) 3. เลือก “ยืนยันตัวตนด้วยใบหน้ากับธนาคาร” (Facial Verification with Bank)หากธนาคารมีข้อมูลสแกนใบหน้าของลูกค้าแล้ว K PLUS จะแสดงข้อความว่า “คุณได้ยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าที่พร้อมใช้งานแล้ว” ลูกค้าสามารถสแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตนในการทำธุรกรรมบน K PLUS ได้ตามปกติทั้งนี้ ในกรณีที่ลูกค้าเคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนแล้ว แต่ยังไม่เคยสแกนใบหน้า K PLUS จะให้ลูกค้าถ่ายรูปใบหน้าตามคำแนะนำบนหน้าจอหากลูกค้ายังไม่เคยยืนยันตัวตนและสแกนใบหน้า K PLUS จะแสดงข้อความว่า “คุณยังไม่ได้นำบัตรประชาชนไปยืนยันตัวตน (Dip Chip) ที่จุดให้บริการของธนาคาร” ให้ลูกค้านำบัตรประชาชนไปยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM หรือสาขาธนาคารทั่วประเทศทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยในการทำธุรกรรม ลูกค้า K PLUS ต้องยืนยันตัวตนด้วยการสแกนใบหน้าในการทำธุรกรรม 3 ประเภท ได้แก่ 1) โอนเงินตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปต่อรายการ 2) โอนเงินเมื่อมียอดรวมการโอนทุก 200,000 บาทต่อวัน 3) ปรับเพิ่งวงเงินการทำรายการต่อวัน