'นฤมล จิวังกูร' ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ซิตี้แบงก์ประเทศไทย

น.ส.นฤมล จิวังกูร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ เอกบริหารการเงิน มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้เริ่มต้นทำงานที่ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ.2539 ซึ่งก่อนการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย น.ส.นฤมล ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานตลาดเงินตลาดทุน ของธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทยนายอมล กุปเต ผู้บริหารใหญ่ธนาคารซิตี้แบงก์ ภูมิภาคเอเชียใต้และอาเซียน (Head of South Asia and Asean for Citi) กล่าวว่า ด้วยประสบการณ์ด้านการบริหาร ความเข้าใจในกลุ่มธุรกิจและลูกค้า ทำให้ น.ส.นฤมล เป็นบุคลากรที่มีความพร้อมในการสานต่อการดำเนินงานของธนาคารซิตี้แบงก์ในประเทศไทยที่ประสบความสำเร็จมาตลอด 56 ปี ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งต่อไปในอนาคต ตลอดจนช่วยให้ลูกค้าขององค์กรสามารถคว้าโอกาสด้านการเติบโตทางธุรกิจได้อย่างแน่นอน