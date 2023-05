SO เตรียมขยายธุรกิจ Outsource-Technology ครบวงจร

"สยามราชธานี" เตรียมปรับกลยุทธ์ครั้งใหญ่หลัง "ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น" มีมติเข้าลงทุน 20% ในบริษัท เตรียมขยายขอบเขตการให้บริการ Outsource และ Technology ให้มีความหลากหลายและทันสมัย ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตรับภาคอุตสาหกรรมเติบโตสูง และการย้ายฐานการผลิตใหม่ของนักลงทุนต่างชาติมาประเทศไทยในเขต EEC

นายณัฐพล วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) หรือ SO ผู้นำและผู้เชี่ยวชาญธุรกิจ Outsource และ Technology แบบครบวงจร มากว่า 40 ปี เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) ให้แก่บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA ผู้นำด้านโลจิสติกส์ นิคมอุตสาหกรรม สาธารณูปโภคและพลังงาน ตลอดจนดิจิทัลโซลูชัน ทั้งในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม เป็นการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจที่ตอบโจทย์กลยุทธ์ของทั้งสองฝ่าย โดย SO ได้นำเอาจุดแข็งด้าน Lean and Digitization ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยสนับสนุนภารกิจ Mission to the Sun ของ WHA ที่จะสร้างผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ตอบโจทย์ลูกค้าภาคอุตสาหกรรม ยกระดับการให้บริการที่ครบถ้วน มีคุณภาพ ทันสมัย สะดวกสบาย มีความยั่งยืน รับเทรนด์การเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตทั้งนี้ SO มีเป้าหมายขับเคลื่อนองค์กรสู่ Tech Company โดยทรานส์ฟอร์ม (Transform) จากการเป็นบริษัทที่ส่งมอบพนักงานไปสู่บริษัทเทคโนโลยี ที่ส่งมอบทั้งกระบวนการทางธุรกิจแบบครบวงจร (Turn Key Solution) และสรรหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อกระบวนการที่ส่งมอบให้ลูกค้า เช่น Cloud computing, Blockchain, AI ประกอบกับการที่มีกรรมการและผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีระดับสูง เช่น คุณท้อป จาก Bitkubโดย SO มีความสามารถตั้งแต่การส่งมอบพนักงาน การให้คำปรึกษา ออกแบบเรื่องการลดต้นทุนตัดสิ่งไม่จำเป็น (Lean) การพัฒนาและนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้ลูกค้าทำงานได้ง่ายขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพให้กระบวนการ (Process Optimization) ช่วยลดเวลาในการบริหารจัดการและต้นทุน พร้อมแสดงผลลัพธ์ให้ลูกค้าเป็นระบบ Digital แบบเรียลไทม์เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำไปวิเคราะห์และวางแผนธุรกิจในอนาคตต่อไปได้ เป็นผลให้ได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้ากว่า 700 สัญญา และลูกค้าใหม่อีก 135 สัญญา การส่งมอบพนักงานกว่า 10,000 อัตรา และมียอดรอการรับรู้เป็นรายได้ (Backlog) ถึง 3,536 ล้านบาทน.ส.กัณธิมา แจ้งวันสุข กรรมการผู้จัดการ กล่าวเสริมว่า ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญช่วยผลักดันอุตสาหกรรม Outsourcing Services ให้มีการพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีให้ก้าวล้ำไปพร้อมกับเทรนด์การเปลี่ยนแปลงของโลก สร้างบริการและประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้า เพื่อสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดด โดยนำจุดแข็งด้าน “Outsource และ Technology” ช่วยส่งเสริมการให้บริการแก่ลูกค้าในภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ช่วยให้ลูกค้าภาคอุตสาหกรรมใหม่เข้าถึงบริการต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจและมีมาตรฐาน ตั้งแต่ การจัดหาแรงงานในตำแหน่งต่างๆ การให้เช่าสินทรัพย์และยานพาหนะ การกำจัดขยะในอุตสาหกรรม การให้บริการด้านออกแบบภูมิทัศน์ เป็นต้น เพื่อสร้างความมั่นใจและความสะดวกสบายให้แก่นักลงทุนต่างชาติที่จะย้ายฐานการผลิตมาประเทศไทยบริษัทฯ ยังเตรียมพร้อมศักยภาพการให้บริการด้านระบบงานเทคโนโลยีต่างๆ (IT Outsourcing) เข้ามาตอบโจทย์ความต้องการลูกค้า ตั้งแต่จัดหาบุคลากรด้านไอที เช่น Programmer, Tester, Security, Helpdesk และการพัฒนา Platform เพื่อช่วยกระบวนการทางธุรกิจเพื่อทำงานที่เป็นระบบตอบโจทย์มาตรฐาน ISO กระบวนการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) รวมถึงลดการใช้กระดาษ และการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ สามารถนำไปแสดงผลเป็น Dashboard เพื่อวิเคราะห์และพัฒนากระบวนการต่อไป ยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าให้ได้รับความสะดวกสบาย ทันสมัย และได้ประโยชน์สูงสุดที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 มีมติอนุมัติเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) จำนวน 111,597,905 ล้านหุ้น หรือเทียบเท่า 20% ในราคา 8.1720 บาท ต่อกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ WHA รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 911,987,079 บาท โดยคาดว่าเงินลงทุนดังกล่าวจะนำไปขยายธุรกิจ Outsource รวมถึงการ M&A ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยจะนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไปปัจจุบัน ธุรกิจ Outsource และ Technology แบบครบวงจรของ SO แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ SO People คือการบริหารจัดการพนักงานขับรถ พนักงานสำนักงาน ที่ช่วยลดภาระการจัดการงานบุคลากร ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารและช่วยลดต้นทุนได้ SO Next คือกระบวนการจัดการข้อมูลที่สนับสนุนการทำงานทุกกลุ่มธุรกิจ SO Green คือการบริการออกแบบดูแลตกแต่งพื้นที่สีเขียว SO Wheel คือการให้บริการรถเช่า เช่น รถประจำตำแหน่ง รถกระบะ รถเช่า พร้อมระบบบริหารจัดการการใช้รถยนต์