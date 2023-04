อาร์ตดิจิทัลไทยบุกปล่อยแสงในงาน NFT NYC 2023

นายกษิณทร์ อินทรสกุล ผู้ก่อตั้ง “Another Level NFT Creator” ศิลปิน Asia คนเดียวในงานเสวนาที่มีศิลปินจากทั้ง อเมริกา เยอรมัน และ อังกฤษ ใน Art Track หัวข้อ "1/1 Artist in PFP World" แนะนำโปรเจกต์ว่า NFTs ที่ทำเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อทางศาสนาที่เป็นที่นิยมในประเทศไทยและแถบเอเชียมากสำหรับเรื่อง NFTs มองว่าคนไทยยังขาดโอกาส และสปอตไลท์ในระดับสากลอีกมาก โดยปัจจัยอาจจะเป็นกำแพงภาษา และความกล้าที่จะพาตัวเองไปเจอกับคอมมูต่างประเทศ แต่ในขณะเดียวกัน ศิลปินและ NFT Creators ชาวไทยไม่ว่าจะเป็น 1/1 หรือ PFP มากมายในไทยก็กำลังพยายามสร้างสรรค์ผลงาน ที่มีเอกลักษณ์ แปลก แหวกแนว และน่าติดตามอีกมากมายกษิณทร์ ทิ้งท้ายว่า “อยากให้ เชื่อ ศรัทธา ในสิ่งที่ตัวเองทำ แล้วค่อย ๆ ทำอย่างต่อเนื่อง เหมือนกับคำกล่าวในหนัง Rocky Balboa ที่ว่า One Step at a time, One Punch at a time, One round at a time แล้วสุดท้ายความสำเร็จจะมาหาเราเอง”นายฐิติพันธ์ ทับทอง ผู้ก่อตั้ง “Flipped Face NFT Project” และ “Head of Creative, Brilliant & Million, Publicis Groupe Thailand” กล่าวว่า ในปีนี้ได้แสดงผลงาน NFT arts ที่ Artist Village โดยในงาน NFT NYC 2022 ซึ่งเป็นปีแรกที่คนไทยได้รับเชิญ ได้ขึ้นเวทีในหมวด Sustainability of NFT หัวข้อ “Love as an NFT Strategy?” เป็นการพูดถึง Thai NFT community ที่ทำงานกันด้วยความรัก ช่วยเหลือเกื้อหนุนกัน และ Define เป็นแนวทาง 4 อย่างของการสร้างความมั่นคง คือ L.O.V.E ‘L – Long Term Strategy’ ‘O – Optimizability’ ‘V – Vibe’ ‘E – Experience’นายกฤษณพงศ์ นวลมณี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง SheRio & Co และ Project Eveden: Next Level Card Game เล่าถึงโปรเจกต์ Eveden ให้ทุกคนได้รู้จัก ว่าเป็นการ์ดเกม Physical ตัวหนึ่งของประเทศไทย ที่อยากจะส่งต่อประสบการณ์รูปแบบใหม่ให้แก่ผู้เล่นเกมการ์ดผ่าน Technology NFT โดย Eveden เป็น Free to play game ที่ไม่จำเป็นต้องมี NFT เพื่อเข้าเล่น เพิ่มเติมคือผู้เล่นสามารถสะสมการ์ดในรูปแบบ NFT ได้ ทำให้ผู้เล่นจะได้รับประสบการณ์ไม่ต่างกับการ์ดเกม Physical“Eveden ถือเป็นการก้าวข้ามของโลก Web0 สู่โลก Web2.5 โดยการใช้ Technology NFT เป็นตัวเชื่อมต่อ”นางสาวปนัสยา เลิศทนงศักดิ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและกลยุทธ์ บริษัท คริปโตมายด์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด วิทยากร NFT, Web3 Business ต่างๆ ได้ให้ข้อมูลในหัวข้อ NFT in Thailand, The New Hype of Thai Businesses and Local Cultures ซึ่งพูดถึงการประยุกต์ใช้ NFT กับความเชื่อ ศาสนา ธุรกิจ รัฐบาล และการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มยอดขาย พร้อมกรณีศึกษาจริงที่ประสบความสำเร็จ รวมถึงการนำมาประยุกต์ใช้กับการเมือง เพื่อการเลือกตั้งที่จะถึงนี้ให้โปร่งใสมากยิ่งขึ้นโดยได้สรุปเนื้อหา และโชว์ NFT ในไทยกว่า 100 โปรเจกต์ อาทิ การนำ NFT มาประยุกต์ใช้กับห้างใหญ่เพื่อเพิ่มยอดขายอย่าง Central หรือการท่องเที่ยวของ ททท.กับโปรเจกต์ “น้องสุขใจ NFT” ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และยังมีโปรเจกต์ไทยอีกมากมายที่ประสบความสำเร็จระดับโลก ให้ชาวต่างชาติสามารถแสกนเพื่อดาวน์โหลดและดูข้อมูลเพิ่มเติมได้