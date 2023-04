LEO จ่ายปันผลปี 65 เพิ่ม 0.20 บาท ลุยขยายธุรกิจทุกมิติ ดันมาร์จิ้นพุ่ง

นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LEO เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญประจำปี 2566 ในวันที่ 27 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566ทั้งนี้ บริษัทได้แจ้งให้ทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565-30 มิถุนายน 2565 ซึ่งได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท โดยสรุปจำนวนเงินปันผลรวมซึ่งจ่ายจากผลประกอบการของปี 2565 รวมคิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 127,012,400 บาท"การจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลือเพื่อเป็นการตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นที่ไว้วางใจและเชื่อมั่นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่อง สำหรับในปี 2566 บริษัทฯ ยังมั่นใจว่าจะสามารถรักษาการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องจากปีก่อน" นายเกตติวิทย์ กล่าวสำหรับแผนการดำเนินงานในปี 2566 บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าจะยังคงรักษาระดับการเติบโตของกำไรขั้นต้นและผลประกอบการอย่างต่อเนื่อง โดยจะเริ่มรับรู้รายได้และกำไร จากโครงการ JV และ M&A ใหม่ๆ ที่เป็นทั้งการให้บริการ Freight Non Freight และ New Business ในหลายๆ โครงการ เช่น การให้บริการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนโดยรถบรรทุกและรถไฟผ่านเส้นทางรถไฟลาว-จีน การให้บริการตู้คอนเทนเนอร์ควบคุมอุณหภูมิสำหรับขนส่งผลไม้ไปประเทศจีน ซึ่งในขณะนี้มี volume การใช้บริการจำนวนมาก การให้บริการลานเก็บตู้คอนเทนเนอร์ (Container Depot) แห่งที่ 2 ซึ่งได้เปิดดำเนินการเรียบร้อยแล้ว การพัฒนาธุรกิจ Cold Chain Logistics ที่บริษัท สหไทย เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) หรือ PORT การพัฒนาโครงการ Warehouse & Logistics Center ร่วมกับบริษัท เอชเค แอสเซท แมเนจเมนท์ จำกัด ในเครือบริษัท เสนา ดีเวลอบเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SENA การเปิดบริการ Self Storage แห่งที่ 3 และ 4 การพัฒนาธุรกิจตัวแทนในการซื้อสินค้าจากประเทศไทยเพื่อส่งให้ผู้ซื้อในประเทศจีน ภายใต้ชื่อบริษัท LEO Sourcing & Supply Chain ที่ปัจจุบันมีคำสั่งซื้อสินค้าที่เป็นทุเรียนและผลไม้อื่นๆ เข้ามาเป็นจำนวนมากรวมถึงโครงการ JV กับบริษัท เบาไทย อินเด็กซ์ แอสโซซิเอท จำกัด และบริษัท ศรีตรังโลจิสติกส์ จำกัด ที่เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของทางการรถไฟจีนในการทำการตลาดการขนส่งทางรางไทย-จีนภายใต้ บริษัท LaneXang Express Company Limited และธุรกิจอื่นๆ ที่จะทยอยเกิดขึ้นในปี 2566 นี้ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเติบโตทั้งในด้านธุรกิจและรายได้อย่างก้าวกระโดดในอีก 2-3 ปีข้างหน้า