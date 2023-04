AQ ทุ่ม 315 ล้านบาท ซื้อ Beyond สร้าง Synergy ธุรกิจสินเชื่อครบวงจร

นายชนน วังตาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด มหาชน หรือ AQ ได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2566 ว่า อนุมัติให้บริษัท อัลลาย เทคโนโลยี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกและจําหน่ายแล้ว เข้าลงทุนในบริษัท บียอนด์ แคปปิตอล จํากัด หรือ Beyond ประกอบกิจการให้สินเชื่อ ยกเว้นที่เข้าข่ายต้องขออนุญาตและรายงานกับธนาคารแห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นจํานวน 1,830,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจํานวนหุ้นที่ออกและจําหน่ายแล้วทั้งหมดของ Beyond จากบริษัท บี จิสติกส์ จํากัด (มหาชน) หรือ B ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ คิดเป็นเงินลงทุนจํานวน 315 ล้านบาท และมีกําหนดชําระเงินภายในเดือนกันยายน 2566นายชนน วังตาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AQ กล่าวว่า “การเข้าลงทุนเพิ่มเติมใน Beyond ซึ่งเป็นธุรกิจสินเชื่อครั้งนี้ เพื่อสร้าง Synergy ธุรกิจสินเชื่อให้ครบวงจรมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบันธุรกิจกลุ่มการเงินของบริษัทฯ มีมูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (AUM) อยู่ที่ประมาณ 600-700 ล้านบาท และคาดว่าภายในสิ้นปีจะสามารถเติบโตต่อไปได้อีกถึง 1,000 ล้านบาท โดยการเข้าลงทุนครั้งนี้ทางบริษัทฯ เล็งเห็นว่า Beyond มีพอร์ตสินเชื่อมีหลักประกันที่มีคุณภาพ อีกทั้งยังมีใบอนุญาตบริหารสินทรัพย์ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย (AMC) ซึ่งสามารถต่อยอดธุรกิจเดิมได้อย่างสมบูรณ์แบบ และยังมีธุรกิจ Operating Lease ที่สามารถขยับขยายไปการทำ EV ให้เช่าได้”ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจการเงินด้านสินเชื่ออยู่ทั้งสิ้น 3 บริษัท คือ 1.) บริษัท เอ็ม เอส ซี ดับเบิลยู จำกัด หรือ MSCW ภายใต้ชื่อ “Ms Money Speed” (เอ็มเอส มันนี่ สปีด) ดำเนินกิจการธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล เข้าถือหุ้นคิดเป็น 100% 2.) บริษัท พิโก โซลูชั่นส์ (ไทยแลนด์) จำกัด หรือ PICO ดำเนินกิจการธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล ให้บริการที่กรุงเทพมหานครและตามปริมณฑล เข้าถือหุ้นคิดเป็น 10.80% และ 3.) บริษัท บียอนด์ แคปปิตอล จํากัด หรือ Beyond ที่คณะกรรมการบริษัทฯ เพิ่งมีมติอนุมัติเข้าลงทุนไป คิดเป็นสัดส่วน 100%