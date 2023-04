กรุงไทยยกระดับความปลอดภัยโอนเงินสแกนใบหน้า ผ่าน“Krungthai NEXT”-“เป๋าตัง”เริ่ม มิ.ย.นี้

เสริมแกร่งเทคโนโลยีความปลอดภัย สแกนใบหน้าก่อนทำธุรกรรมโอนเงิน และปรับเพิ่มวงเงินผ่านแอปฯ Krungthai NEXT และเป๋าตัง มั่นใจทำธุรกรรมผ่านแอปฯได้คนเดียวเท่านั้น เริ่มมิถุนายน 2566 แนะลูกค้านำบัตรประชาชนขอเพิ่มการยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าที่ตู้ATM สีเทา และสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปธนาคารกรุงไทย(KTB) เดินหน้านำเทคโนโลยีมายกระดับความปลอดภัยในการทำธุรกรรมการเงินอย่างต่อเนื่อง ทั้งการพัฒนาระบบแจ้งเตือนผู้ใช้งาน เมื่อตรวจพบการบันทึกภาพ หรือ วิดีโอหน้าจอ หรือใช้โปรแกรมควบคุมหน้าจอมือถือของผู้ใช้งาน(Screen Sharing /Screen Recording) เพื่อป้องกันการเข้าถึงแอปฯ จากทางไกล และการยกเลิกส่ง SMS และ e-mail แนบลิงก์ ล่าสุด ธนาคารพัฒนาระบบการยืนยันตัวตนด้วยใบหน้ามาใช้กับ แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT และเป๋าตัง เมื่อทำธุรกรรมโอนเงิน หรือปรับเพิ่มวงเงินผ่านแอปฯ ดังนี้1. โอนเงินตั้งแต่ 50,000 บาท ขึ้นไปต่อครั้ง2. มียอดโอนเงินสะสมทุก 200,000 บาท ต่อวันต่อบัญชี3. ปรับเพิ่มวงเงินโอนตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปทั้งนี้ การยืนยันตัวตนด้วยใบหน้า ทำให้การทำธุรกรรมโอนเงิน ปลอดภัยมากขึ้น ทำธุรกรรมผ่านแอปฯ ได้คนเดียวเท่านั้น สะดวกมากขึ้น เมื่อต้องการเปลี่ยนอุปกรณ์มือถือ ลืมรหัส หรือเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ใหม่ในการรับ OTP สำหรับการทำธุรกรรม ทำให้สามารถใช้งานแอปฯ ได้อย่างต่อเนื่องโดยการยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าก่อนโอนเงิน เริ่มในเดือนมิถุนายน 2566 สำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยมีข้อมูลการยืนยันตัวตนด้วยใบหน้า หรือ ข้อมูลไม่อัพเดต สามารถเพิ่มข้อมูลได้ เพียงนำบัตรประชาชนไปขอดำเนินการผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขา และ ตู้ ATM ที่มีสัญลักษณ์ Confirm ID (ตู้สีเทา) โดยอัพเดตข้อมูล ครั้งเดียวใช้ได้ทั้ง แอปฯ Krungthai NEXT และเป๋าตัง