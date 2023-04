MJD ส่ง “CIRCLE OF JOY” สังคมแห่งความสุข สีสันความสนุกครั้งใหม่ ในงานคนรักสัตว์

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ MJD

นอกจากนี้ เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ยังเพิ่มความพริวิเลจอีกระดับให้ความสุขต่อเนื่อง กับรางวัลพิเศษและข้อเสนอสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ภายในงาน PET EXPO THAILAND 2023 เท่านั้น เพียงร่วมโพสต์ VDO 360 องศา จากกิจกรรมภายในบูธบนช่องทาง FACEBOOK พร้อม #เมเจอร์คอนโดเลี้ยงสัตว์ได้ทุกโครงการ #MAJORCircleOFJoy ลุ้นรางวัลที่พัก PET-FRIENDLY 2 วัน 1 คืนจากเซ็นทรา บาย เซ็นทารา มาริส รีสอร์ท จอมเทียน (SHA Plus+) จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 5,000 บาท พร้อมทั้งรางวัลอื่นๆ ในงานอีกมากมาย อาทิ MAJOR PET FRIENDLY RESIDENCES STICKER SET สุดน่ารัก ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ ส่วนลดอาบน้ำ - ตัดขนจากโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ เครื่องแต่งกายน้องหมาน้องแมว เป็นต้น สำหรับผู้ที่สนใจและชวนน้องสัตว์เลี้ยงเข้ามาอยู่กับโครงการคอนโดมิเนียมเลี้ยงสัตว์ได้ทุกโครงการ โดยเมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ อาทิ M จตุจักร, MAESTRO 01 สาทร-เย็นอากาศ, METRIS พระรามเก้า – รามคำแหง, METRIS เอกมัย-พัฒนาการ, METRIS ลาดพร้าว และ METRIS DISTRICT ลาดพร้าว *รับข้อเสนอพิเศษที่คุ้มค่าที่สุด 3 ต่อ ได้แก่ ต่อที่ 1 รับส่วนลด 50,000 บาท ต่อยูนิต ต่อที่ 2 ฟรี ทุกค่าใช้จ่ายวันโอน และต่อที่ 3 ฟรี ค่าส่วนกลาง 10 ปี (*หมายเหตุ: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด)







ร่วมพาน้องๆ มาร่วมสีสันความสนุกและความคิวท์บนพื้นที่ความสุข ทั้งกิจกรรม เครื่องเล่นต่างๆ บูธถ่ายภาพของน้องๆ พบกับซุปตาร์หมาแมว และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความซุกซนของสัตว์เลี้ยง ได้ที่บูธ MAJOR DEVELOPMENT (เลขที่บูธ S04) บริเวณด้านหน้าทางเข้างาน PET EXPO 2023 ระหว่างวันที่ 4 – 7 พฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์.

ผู้นำด้านการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ระดับลักชัวรี่และคอนโดมิเนียมเลี้ยงสัตว์ได้ (Pet-Friendly Residences) สานต่อความสำเร็จในการร่วมงาน PET EXPO มาตลอด 2 ปี ซึ่งนับเป็นกลยุทธ์สำคัญ เพื่อแนะนำและสร้างการจดจำแบรนด์ไปสู่กลุ่มเป้าหมายคนรักสัตว์ (Pet Lover) โดยเมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ แบรนด์อันดับ 1 คอนโดเลี้ยงสัตว์ได้ โดยในปีนี้ ได้เพิ่มประสบการณ์แห่งความสุขให้กับสัตว์เลี้ยงอย่างเต็มที่ บนพื้นที่บูธ MAJOR DEVELOPMENT (บูธเลขที่S04) บริเวณด้านหน้าทางเข้า โดยได้สร้างสรรค์พื้นที่ภายใต้คอนเซ็ปต์ “CIRCLE OF JOY” สังคมแห่งความสุข พื้นที่ที่ถูกตกแต่งให้เจ้าของและเหล่าบรรดาสัตว์เลี้ยงแสนรัก ทั้งน้องหมา น้องแมว และสัตว์เลี้ยงอื่นๆ ได้มาร่วมสนุกบนพื้นที่ความสุข ที่จัดเตรียมทั้งกิจกรรม เครื่องเล่นต่างๆ และบูธเก็บภาพ VDO 360 องศาให้แชร์ความคิวท์ของน้องๆพบความสนุกแบบจัดเต็มที่เจ้าของและสัตว์เลี้ยงจะได้สุขและสนุกแบบจุใจด้วยกัน กับ 4 กิจกรรมไฮไลท์ พร้อมรับรางวัลพิเศษและข้อเสนอสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ภายในงาน PET EXPO THAILAND 2023 ระหว่างวันที่ 4 – 7 พฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กิจกรรมที่ 1 พลาดไม่ได้กับการเปิดตัวครั้งแรกของ MAJOR PETSCAPE Mascot by Painterbell มาสคอสที่ได้รับการสร้างสรรค์ จาก เบล เศรษฐพร หรือ Painterbell สติกเกอร์ครีเอเตอร์ชื่อดัง ที่มาร่วมเป็นตัวแทนคนรักสัตว์สะท้อนมุมมองของสัตว์เลี้ยงออกมาเป็นสีสันและลายเส้น จนได้เป็น “MAJOR PETSCAPE Mascot” ที่มาร่วมสร้างสีสันและต้อนรับผู้ร่วมงานในพื้นที่ MAJOR CIRCLE OF JOY แห่งนี้กิจกรรมที่ 2 เก็บทุกโมเมนต์ความน่ารักและความผูกพันของเจ้าของและสัตว์เลี้ยง กับบูธถ่ายรูปและวิดีโอ 360 องศา ที่จะบันทึกความทรงจำดีๆ ไม่เหมือนใคร แถมตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ในยุค 2023กิจกรรมที่ 3 Music for dogs & cats ดนตรีบรรเลงเพื่อน้องหมาและน้องแมวโดยเฉพาะ โดยการสร้างสรรค์จากพื้นฐานความเข้าใจว่าน้องหมาและน้องแมว มีข้อจำกัดในการได้ยินเสียงที่ต่ำกว่ามนุษย์ จึงได้เรียบเรียงดนตรีบรรเลงนี้ออกมาเพื่อน้องๆ โดยเฉพาะ พร้อมเปิดดาวน์โหลดเพลย์ลิสได้ฟรีทุกช่องทางกิจกรรมที่ 4 Meet & Greet ซุปตาร์หมาแมว อัดแน่นความน่ารัก ซุกซน และความสุขสนุก แบบใกล้ชิด กับหนุ่มหล่อสาวสวย 4 ขาจากเพจดัง อาทิ หมูนุ่ม จากเพจ French BUTA, ใบตองและใบเตย2สาวอลาสกันมาลามิวท์จากเพจ หมาสองใบ และน้องชายสี่ จากเพจ คุณชายสี่ พามี๊เที่ยว