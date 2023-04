จีเอเบิลเคาะขาย IPO ที่ 6.39 บาท เปิดจองซื้อ 26-28 เม.ย.นี้

บมจ.จีเอเบิล (GABLE) กำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 175,000,000 หุ้น ที่ราคา 6.39 บาท/หุ้น จากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 1,118,250,000 บาท ระยะเวลาเสนอขายหุ้น วันที่ 26-28 เม.ย.66 บริษัทแต่งตั้ง บล.ฟินันเซีย ไซรัส ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายบริษัทฯ ร่วมกับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายได้กำหนดราคาหุ้นสามัญที่จะเสนอขายในครั้งนี้ที่ราคา 6.39 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio : P/E) เท่ากับ 16.82 เท่า เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิที่ 0.38 บาทต่อหุ้น โดยคำนวณจากกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลกำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งมีกำไรสุทธิเท่ากับ 268.16 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้เท่ากับจำนวน 700 ล้านหุ้น (Fully Diluted)อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิ (P/E) ดังกล่าวคำนวณจากผลการดำเนินงานในอดีต 4 ไตรมาสย้อนหลัง ซึ่งไม่สะท้อนถึงผลการดำเนินงานหรือความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ ในอนาคตทั้งนี้ บริษัทจะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่มีศักยภาพเพื่อรองรับการเติบโตของกลุ่มบริษัทฯ จำนวน 560 ล้านบาทภายในปี 67 โดยบริษัทมีแผนที่จะลงทุนในกิจการอื่นที่มีกรรมสิทธิ์ในเทคโนโลยีแพลตฟอร์มของตนเองเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มให้บริษัทฯ ในระยะยาว และชำระคืนเงินกู้ยืมของกลุ่มบริษัทฯ จำนวน 280 ล้านบาท ภายในปี 66 รวมทั้งเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ จำนวน 232 ล้านบาท ภายในปี 67GABLE ประกอบธุรกิจให้บริการโซลูชันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล โดยมุ่งเน้นกลุ่มโซลูชันระดับองค์กร (Enterprise Solution and Services) ที่ครอบคลุมเทคโนโลยีที่สำคัญในโลกยุคดิจิทัล ประกอบด้วย 1.โซลูชันด้านระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security Solution) 2.โซลูชันด้านระบบคลาวด์และดาต้าเซ็นเตอร์ (Cloud and Data Center Modernization Solution) 3.โซลูชันด้านระบบจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ (Data and Analytics Solution) 4.โซลูชันด้านธุรกิจดิจิทัล (Digital Business and Application Solution) 5.โซลูชันด้านการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ (Managed Tech Services Solution)