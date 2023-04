ก่อนลงทุนใน Bitcoin ต้องรู้จัก “ Bitcoin MVRV ratio”

“MVRV Ratio”

“Market Value by Realized Value”

อัตราส่วน MVRV ของ Bitcoin เป็นตัวชี้วัดที่ใช้งานได้กันอย่างแพร่หลายในวงการนักวิเคราะห์และนักเทรดสกุลเงินดิจิทัล ณ ปัจจุบัน เพราะเป็นตัวชี้วัดที่คำนวณจากการหารค่าทั้งหมดของตลาด (Market Value) ด้วยค่า Bitcoin จริงจากการใช้งาน หรือ "Realized Value" (RV) ของ Bitcoin หรือเรียกว่า มูลค่าราคาของตลาดหารด้วยมูลค่าของ Bitcoin ที่เคลื่อนไหวอยู่ในระบบRealized Value (RV) ของ Bitcoin คือค่าที่บอกถึงราคาของบิตคอยน์ทั้งหมดในการเคลื่อนไหวในระบบ Bitcoin Chain แต่ไม่ใช่ค่าราคาตลาดปัจจุบัน แต่ใช้ราคาที่เคลื่อนไหวครั้งสุดท้ายบนบล็อกเชน (on-chain) ในการคำนวณ ซึ่งช่วยกรอง Bitcoin ที่หายไปหรือถือครองโดยนักลงทุนที่ลงทุนในระยะยาวออกไปเมื่ออัตราส่วน MVRV มากกว่า 1 จะแสดงให้เห็นว่ามูลค่าตลาดของ Bitcoin มากกว่าค่า Bitcoin จริง ซึ่งแสดงว่าตลาดอาจมีการตีความว่าราคาของ Bitcoin นั้นกำลัง Overprice อยู่ (ส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงตลาดกระทิง) ในทางตรงกันข้าม เมื่ออัตราส่วน MVRV น้อยกว่า 1 จะแสดงให้เห็นว่ามูลค่าตลาดของ Bitcoin น้อยกว่าค่า Bitcoin จริง ซึ่งแสดงว่าตลาดอาจมีโอกาสซื้อเข้าได้เพราะอยู่ในโซน Lowprice (ส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงตลาดหมี)เมื่อลองย้อนกลับไปมองในช่วงปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าค่า MVRV นั้นอยู่ต่ำกว่า 1 มาค่อนข้างนานตั้งแต่เดือนพฤษภาคมช่วงวิกฤต Terra Luna และ ลงไปต่ำสุดที่ 0.75 ในเดือนพฤศจิกายนในช่วงของวิกฤต FTX ซึ่งก็มีนักลงทุนใน Bitcoin จำนวนหลายคนที่รอจังหวะในช่วงที่อัตราส่วนนี้อยู่ในช่วงต่ำที่สุด หรือน้อยกว่า 1 เพื่อที่จะเข้าซื้อและขายทำกำไรตอน MVRV นั้นอยู่เหนือกว่า 3 ซึ่งคอนเฟิร์มถึงตลาดกระทิงของ Bitcoin นั่นเอง (อ้างอิงจาก Glassnode)