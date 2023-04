ยิ่งกว่าถูกหวย! ลงเงินเทรดเหรียญมีม 800 บาท ได้ผลตอบแทนกว่า 34 ล้านบาท

จากการรายงานของ news.bitcoin ระบุว่าโทเค็นใหม่ที่ตั้งชื่อตาม Pepe the Frog มีมที่น่าอับอายและตัวการ์ตูนที่สร้างโดย Matt Furie ได้กลายเป็นเหรียญมีมที่สร้างสถิติการเติบโตอย่างร้อนแรงที่สุดของเหรียญมีม โดยโทเค็นนี้มีชื่อ pepe (PEPE) โดยล่าสุดเหรียญ PEPE ได้กลายเป็นสินทรัพย์เหรียญ meme ที่ใหญ่เป็นอันดับ 6 ในแง่ของมูลค่าตลาด โดยมีมูลค่ากว่า 130 ล้านดอลลาร์อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางการเติบโตอย่างรวดเร็ว ทั้งเว็บไซต์ coinmarketcap.com และ Gopluslabs สตาร์ทอัพด้านความปลอดภัย Web3 ได้เตือนว่าเจ้าของสัญญาอาจมีความสามารถในการแก้ไขภาษีธุรกรรมและฟังก์ชั่นบัญชีดำในเหล่าบรรดาเหรียญมีมที่มีชื่อทั่วโลก Dogecoin และเหรียญมีมกลุ่มสุนัขตัวอื่น ๆ ในกลุ่มเหรียญมีม ซึ่งเหรียญมีมกบ PEPE เข้ามาสร้างความท้าทายใหม่ โดยเหรียญ pepe (PEPE) มีมาไม่นานซึ่งได้รับการรับรองปรากฏขึ้นในระบบเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 แลัตามสถิติปัจจุบัน PEPE เพิ่มขึ้นมากกว่า 400% จากระดับต่ำสุดตลอดกาลของเหรียญในวันที่เริ่มซื้อขาย ต่อมาในวันที่ 20 เมษายนการประเมินมูลค่าตลาดของ PEPE เพิ่มสูงขึ้นถึง 165 ล้านดอลลาร์ ขณะที่จำนวนโทเค็น pepe ที่หมุนเวียนอยู่ที่ 420.69 ล้านล้านเหรียญจนถึงตอนนี้ สินทรัพย์ crypto ได้บันทึกการโอน 122,368 ครั้ง จากเจ้าของ PEPE ไปยังผู้ซื้อรายใหม่จำนวน 29,756 ราย โดยในกระเป๋าเงินสิบอันดับแรกคิดเป็น 17.25% ของอุปทานทั้งหมดนอกจากนี้ ตามสถิติรายการที่สมบูรณ์ของ PEPE ผู้ถือ PEPE 100 อันดับแรกเป็นเจ้าของ 44.51% ของการจัดหาโทเค็นทั้งหมด บน coingecko.com ซึ่ง PEPE อยู่ในอันดับที่ 245 จากสินทรัพย์ crypto กว่า 10,755 รายการ และหน้าเศรษฐกิจเหรียญ meme ของเว็บพอร์ทัลแสดงให้เห็นว่า PEPE กลายเป็นสินทรัพย์เหรียญ meme ที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 6 ในแง่ของขนาดมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ใน coinmarketcap.com (CMC) PEPE อยู่ในอันดับที่ #2,605 จาก 23,473 cryptocurrencies ที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ทั้งนี้ในหน้าแสดงข้อมูล PEPE ของ CMC ได้มีการแจ้งเตือนผ่านลิงก์ที่ระบุว่า “ตามรายงานของ Gopluslabs เจ้าของสัญญาอาจมีอำนาจในการแก้ไขภาษีธุรกรรมและมีฟังก์ชันบัญชีดำ โปรดใช้ความระมัดระวังก่อนที่จะดำเนินการใด ๆ ”ทั้งนี้ CMC ยังได้วิเคราะห์สัญญา PEPE จาก Gopluslabs สำหรับเหรียญอื่นๆ เช่น crypto ai (CAI) ซึ่งระบุว่า: “ตาม Gopluslabs สัญญาอัจฉริยะของสินทรัพย์ต่อไปนี้สามารถแก้ไขได้โดยผู้สร้างสัญญา (เช่น: ปิดการขาย ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง โรงกษาปณ์ โทเค็นใหม่หรือโทเค็นการโอน) โปรดใช้ความระมัดระวังก่อนที่จะดำเนินการใด ๆ ” หากทีม PEPE มีอำนาจในการแก้ไขภาษีการทำธุรกรรม การดำเนินการดังกล่าวจะขัดกับหลักการโทเคโนมิกส์ของโครงการ"ไม่มีภาษี ไม่มีเรื่องไร้สาระ ซึ่งมันถือเป็นเรื่องง่ายมาก เพราะรายละเอียดหน้าโทเคโนมิกส์ PEPE 93.1% ของโทเค็นถูกส่งไปยังกลุ่มสภาพคล่อง แม้จะมีการระบุว่าโทเค็น LP ถูกเบิร์นและสัญญาถูกยกเลิก ส่วนที่เหลืออีก 6.9% ของอุปทานจะถูกเก็บไว้ในกระเป๋าเงินของทีม multi-sig เพื่อใช้เป็นโทเค็นสำหรับรายการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ สะพาน และแหล่งสภาพคล่องในอนาคตเท่านั้น กระเป๋าเงินนี้สามารถติดตามได้ง่ายด้วยชื่อ ENS ‘pepecexwallet.eth’” เว็บพอร์ทัลของ PEPE ยังแสดงรูปภาพของกบที่ปัสสาวะบนเนื้อหามีมยอดนิยม เช่น SHIB, DOGE และ APE"แผนงานของ PEPE มีแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่เนื่องจากระยะที่สามของแผนคือการสร้าง "ความมั่งคั่งรุ่นต่อรุ่น" และสร้าง "Pepe Academy" ในตอนท้ายของขั้นตอนที่สาม ยังระบุว่า “จะโค่น Bitcoin” นอกจากนี้ เว็บไซต์ PEPE ยืนยันว่าทีมงานและโปรเจ็กต์ "ไม่มีความเกี่ยวข้อง" กับ Matt Furie หรือ Pepe the Frog ที่มาจากต้นแบบกาตูนส์ล้อเลียนดังกล่าวนั้นPEPE ไม่ใช่สินทรัพย์ดิจิทัลตัวแรกที่ใช้ชื่อและรูปภาพของ Pepe the Frog เนื่องจากมีอีกจำนวนมากที่อุทิศให้กับมีมที่มีชื่อเสียง เช่น arbi pepe, pepesol, pepemoon, mcpepe’s, PEPE.bet, zkpepe และ babypepe นอกจากนี้ pepe cash ถูกสร้างขึ้นก่อน PEPE และสินทรัพย์อื่นๆ มานาน เพื่อสนับสนุนชุมชนของนักสะสมงานศิลปะดิจิทัลและผู้สร้างโดยใช้บล็อกเชนของคู่สัญญาและการ์ดซื้อขาย Pepe NFT ดั้งเดิมที่หายากเว็บไซต์โทเค็น PEPE ใหม่อ้างว่าสินทรัพย์ crypto ไม่ใช่เครื่องมือทางการเงินที่มีสัญญาที่แท้จริง “PEPE เป็นเหรียญ meme ที่ไม่มีมูลค่าที่แท้จริงหรือคาดหวังผลตอบแทนทางการเงิน” เว็บไซต์เปิดเผย “ไม่มีทีมหรือแผนงานที่เป็นทางการ เหรียญนี้ไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิงและเพื่อความบันเทิงเท่านั้น”ขณะที่นักเทรดเหรียญมีมรายหนึ่งซึ่งไม่เปิดเผยชื่อได้โพสต์เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในการลงทุนเหรียญ ผ่านทางชุมชนออนไลน์ Reddit โดยเขาได้นำเงินไปลงทุนในเหรียญดังกล่าวด้วยเงินเพียง 8 ร้อยบาท แต่กลับสร้างผลตอบแทนให้อย่างมหาศาลด้วยมูลค่าเงินสูงถึงกว่า 34 ล้านบาท จากการลงลงทุนในเหรียญมีม PEPE ที่กำลังเป็นกระแสร้อนแรงโดยเขาได้เริ่มต้นซื้อเหรียญ pepe (PEPE) จำนวน 2.52 ล้านล้านเหรียญ โดยใช้เหรียญ ETH จำนวน 0.013 ETH ซึ่งคิดเป็นมูลค่าทั้งหมดประมาณ 25 ดอลลาร์ในขณะนั้น หรือประมาณ 800 บาท แต่ด้วยมูลค่าเหรียญมีมกบที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วกว่า 32,000 เท่า ทำให้เหรียญมีม pepe ทั้งหมดที่อยู่ในการถือครองของเขามีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นมาเป็น 34 ล้านบาทเขายังเปิดเผยอีกว่า ในระยะ 2 ปีที่ผ่านมา ได้มีการลงทุนในเหรียญดิจิทัลต่างๆมากกว่า 3 พันสกุลเหรียญ ซึ่งหากคิดคำนวนโดยรวมแล้วน่าจะทำกำไรรวมได้ประมาณ 2 ล้านดอลลาร์ โดยเน้นการลงทุนในเหรียญต้นน้ำที่กำเนิดใหม่เพื่อให้ผลตอบแทนสูง โดยเหรียญ PEPE ที่เขาลงทุนนี้ จัดเป็นCrypto บางส่วนเท่านั้นที่ทำกำไรให้กับเขาอย่างไรก็ดีการลงทุนในเหรียญมีม มักจะมีเสียงเตือนจากเหล่าบรรดากูรูและนักวิเคราะห์การลงทุนจำนวนมากถึงความเสี่ยงสูงที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากเหรียญดังกล่าวไม่มีสินทรัพย์ค้ำประกัน และมีความผันผวนสูง อาจเกิดความเสียหายอย่างมากต่อนักลงทุนโดยคาดไม่ถึง