Funding Societies ให้สินเชื่อแก่กลุ่มธุรกิจ SME ในระดับภูมิภาคกว่าหนึ่งแสนล้านบาท

Funding Societies | Modalku แพลตฟอร์มการจัดหาเงินทุนดิจิทัลสำหรับธุรกิจ SME ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ประกาศถึงความสำเร็จครั้งสำคัญในการให้สินเชื่อกว่า 1 แสนล้านบาท (3 พันล้านเหรียญสหรัฐ) รวมเป็นธุรกรรมมากกว่า 5 ล้านครั้งให้กับธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง (SME) ทั่วทั้งภูมิภาค โดยบริษัทได้ให้เงินทุนแก่ SME เกือบ 100,000 รายใน 5 ประเทศ และยังคงเดินหน้าให้การสนับสนุน SME ทั้ง 5 ตลาดในภูมิภาคที่ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนหมุนเวียนธุรกิจ ผ่านผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายในปีนี้ Funding Societies จะมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อมุ่งตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของธุรกิจ SME ในแต่ละภาคอุตสาหกรรม ควบคู่ไปกับการขยายฐานธุรกิจหลักในด้านการให้บริการสินเชื่อในประเทศไทยต่อไปธุรกิจ SME นั้นเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจไทย และมีความสำคัญต่อ GDP ของประเทศซึ่งคิดเป็น 99% ของธุรกิจทั้งหมดในประเทศไทย และคิดเป็นธุรกิจกว่า 3.1 ล้านราย อย่างไรก็ตามธุรกิจเหล่านี้ส่วนใหญ่ต้องเผชิญกับความท้าทายมากมายในการหาแหล่งเงินทุนเพื่อตอบสนองความต้องการเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น ไม่ว่าจะเป็นการขาดหลักทรัพย์ค้ำประกัน ข้อกําหนดด้านเอกสารที่ยุ่งยาก และกระบวนการขออนุมัติที่ยาวนาน ซึ่งเป็นข้อจํากัดของ SME ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านบริการทางการเงินรูปแบบดั้งเดิม เช่น สถาบันการเงินหรือธนาคารพาณิชย์ ส่งผลให้เกิดช่องว่างในการเข้าถึงเงินทุนของ SME เพิ่มขึ้นมากกว่า 1.51 ล้านล้านบาท (4 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ)“ปี 2565 เป็นปีที่มีความสำคัญสำหรับ Funding Societies แม้สถานการณ์ในระดับมหภาคยังมีความไม่แน่นอนก็ตาม แต่ด้วยความมุ่งมั่นของเราในการเพิ่มขีดความสามารถให้กับ SME ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นพันธกิจของเรา ทำให้เราสามารถระดมทุนรอบ Series C+ ได้สำเร็จ ด้วยการขยายธุรกิจในประเทศไทยและเวียดนาม และมุ่งเน้นให้บริการทางการเงินในแต่ละประเทศที่ตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจมากยิ่งขึ้น ทั้งยังได้รับวงเงินสินเชื่อมูลค่า 50 ล้านเหรียญสหรัฐกับธนาคารระดับโลกอย่าง HSBC เพื่อสนับสนุน SME เรายังเล็งเห็นว่าความต้องการของ SME ขยายไปไกลกว่าการจัดหาเงินทุน เราจึงเข้าสู่ธุรกิจการให้บริการชำระเงินและธนาคารยุคใหม่ในรูปแบบดิจิทัล (neo-banking) ผ่านการเข้าซื้อกิจการ CardUp และการลงทุนใน Bank Index ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์เอกชนในอินโดนีเซีย” คุณเคลวิน เตียว ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม Funding Societies | Modalku กล่าว“แม้ว่าปีนี้จะยังมีอุปสรรคจากปัจจัยทางเศรษฐกิจระดับมหภาค แต่เรายังมีมุมมองที่เป็นบวกและเห็นถึงโอกาสที่จะเติบโตต่อไปอย่างยั่งยืน เช่นเดียวกับที่เราผ่านพ้นจากช่วงโควิด-19 มา เราจะยังคงมีความคล่องตัว ไม่หยุดที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ และพร้อมเดินหน้าขยายฐานธุรกิจในด้านการให้สินเชื่อ การชำระเงิน และบริการทางการเงินอื่น ๆ ต่อไป เพื่อช่วย SME ในการรับมือกับปัญหาต่าง ๆ ที่เผชิญอยู่” คุณเคลวิน กล่าวเสริมนอกจากนี้ Funding Societies ยังได้ลงทุนใน Bank Index ของอินโดนีเซียในปี 2565 เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในการให้บริการด้านนีโอแบงก์กิ้ง โดยการลงทุนครั้งนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งเพราะทำให้ Funding Societies กลายเป็นหนึ่งในฟินเทคผู้ให้บริการสินเชื่อดิจิทัล SME รายแรกในภูมิภาคที่ลงทุนในธนาคาร นับเป็นก้าวย่างที่สำคัญของบริษัทในการมอบผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพิ่มเติมสำหรับธุรกิจ SMEการเข้าซื้อกิจการ CardUp เป็นส่วนหนึ่งของการก้าวเข้าสู่การเป็นแพลตฟอร์มการเงินดิจิทัลแบบครบวงจรความสำเร็จครั้งสำคัญอีกประการหนึ่งคือการเข้าซื้อกิจการของ CardUp แพลตฟอร์มระบบการชำระเงินแบบดิจิทัล โดยธนาคารกลางสิงคโปร์ (Monetary Authority of Singapore หรือ MAS) ได้อนุมัติการซื้อกิจการในเดือนพฤศจิกายน 2565 และฟินเทคทั้งสองได้ผนึกกำลังเพื่อนำประสบการณ์ทางการเงินดิจิทัลแบบครบวงจรมาสู่ SME ทั่วทั้งภูมิภาคการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขยายบริษัทไปสู่ธุรกิจประเภทการชำระเงินที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ต่อเนื่องจากการเปิดตัวของ Elevate ผลิตภัณฑ์เพื่อการบริหารค่าใช้จ่ายทางธุรกิจที่มาพร้อมกับวงเงินสินเชื่อ ซึ่งปัจจุบันมีให้บริการในประเทศสิงคโปร์ และผลิตภัณฑ์นี้จะเข้ามาให้บริการในประเทศไทยในปี 2567 เป็นต้นไปนายชัชกร พฤกษานานนท์ ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจของ Funding Societies ประเทศไทย กล่าวถึงความสำเร็จครั้งสำคัญในประเทศไทยว่า “เราให้การสนับสนุน SME มาตั้งแต่เปิดตัวในประเทศไทยเมื่อปี 2564 การจัดหาเงินทุนของเราได้ช่วยให้ธุรกิจต่าง ๆ สามารถเข้าถึงเงินทุนเพื่อซื้อสินค้าเพื่อการผลิต ดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จ และลดภาระการรอเครดิตเทอมระยะยาว เพื่อตอบสนองความต้องการของ SME ให้ดียิ่งขึ้น ในปีนี้ เราได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์สินเชื่อใบสั่งซื้อ หรือ Purchase Order (PO) Financing เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของ SME โดยผู้ผลิตหรือผู้ค้าสามารถส่งใบสั่งซื้อที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ Funding Societies ทำการชำระเงินกับซัพพลายเออร์ของ SME ได้โดยตรง ช่วยให้ SME สามารถสั่งสินค้าเพื่อการผลิตและดำเนินการตามคำสั่งซื้อได้โดยไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับความมุ่งมั่นของเราในการสนับสนุน SME ไทยตลอดวงจรธุรกิจ”“ในปีที่ผ่านมาทีมไทยของเราได้ให้บริการสินเชื่อแก่ SME หลากหลายขนาดในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ไปแล้ว กว่า 1,000 ล้านบาท และในปีนี้เราจะเติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่งเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของผู้ผลิต และ ผู้ค้ารายย่อย รวมถึงผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์” คุณชัชกร กล่าวเสริมธุรกิจและทีมงานของ Funding Societies ในประเทศไทย มีการเติบโตอย่างขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว เราจึงมองหาบุคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญมาร่วมงานในฝ่ายต่างๆ เพิ่มเติมอีกหลายตำแหน่ง อาทิ ฝ่ายสินเชื่อ ฝ่ายขาย การปฏิบัติการ และการพัฒนาธุรกิจ แก่ผู้ที่มีความสนใจสําหรับ SME และนักลงทุนในประเทศไทยที่สนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Funding Societies สามารถเยี่ยมชมได้ที่ https://fundingsocieties.co.th/เกี่ยวกับ Funding SocietiesFunding Societies เป็นแพลตฟอร์มการจัดหาเงินทุนดิจิทัลสําหรับ SME ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปิดตัวในประเทศไทยเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 และเป็นหนึ่งในบริษัท FinTech แห่งแรก ๆ ที่ได้รับใบอนุญาตหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง (ภายใต้บริษัท เอฟเอส สยาม จำกัด) จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องสำหรับการดำเนินกิจการในประเทศสิงคโปร์ และประเทศอินโดนีเซีย (ในนาม Modalku) ได้จดทะเบียนในประเทศมาเลเซีย รวมถึงให้บริการในประเทศเวียดนาม และประเทศไทย ซึ่งบริษัท FinTech แห่งนี้ ให้บริการด้านเงินทุนแก่ธุรกิจตั้งแต่ขนาดย่อมไปจนถึงธุรกิจขนาดกลาง (SME) โดยมีการให้เงินทุนรวมอยู่ที่กว่า 1 แสนล้านบาท ทั้งนี้ ความสำเร็จเชิงกลยุทธ์ล่าสุดของบริษัท ได้แก่ การเข้าซื้อกิจการ CardUp แพลตฟอร์มระบบการชำระเงินแบบดิจิทัลระดับภูมิภาค และการลงทุนใน Bank Index ในประเทศอินโดนีเซียFunding Societies ได้รับการสนับสนุนโดย SoftBank Vision Fund 2, SoftBank Ventures Asia, Sequoia Capital India, Alpha JWC Ventures, SMBC Bank, BRI Ventures, VNG Corporation, Rapyd Ventures, Endeavor, EBDI, SGInnovative, Qualgo, และ Golden Gate Ventures เป็นต้น ทั้งนี้ ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รับรางวัลมากมาย ไม่ว่าจะเป็น MAS FinTech Award ในปี 2559, รางวัล Global SME Excellence Award ที่ ITU Telecom World ขององค์การสหประชาชาติในปี 2560, KPMG Fintech 100 ในปี 2561, Brands for Good ในปี 2562 และ ASEAN Startup of the Year โดย Global Startup Awards ในปี 2563 นอกจากนี้ ในปี 2564 บริษัทยังได้รับรางวัล MAS FinTech Award เป็นครั้งที่ 2 และรางวัลระดับแพลตตินัม Responsible Digital Innovator of the Year จาก Global SME Finance Awards 2022 จัดโดยบรรษัทการเงินระหว่างประเทศ IFC (สถาบันการเงินในเครือของธนาคารโลก)