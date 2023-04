TU กวาด 5 รางวัลใหญ่จาก Global Banking & Finance Awards® 2023

สำหรับรางวัลที่ไทยยูเนี่ยนได้รับในปี 2566 แบ่งเป็น รางวัลประเภทบุคคล 2 รางวัล คือ รางวัล Best Group CEO in Asia สำหรับนายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรางวัล Best New Group CFO in Thailand สำหรับนายลูโดวิค การ์นิเยร์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินกลุ่มบริษัท ส่วนรางวัลประเภทผลงานและองค์กร 3 รางวัล คือ รางวัล Best Investor Relations Company in Asia, รางวัล CSR Award: Leading Company in Building Community Resilience in Thailand และรางวัล The Next 100 Global Awards 2023 – Seafood Innovationนายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทมีความยินดีที่ได้รับ 5 รางวัลจาก Global Banking & Finance Awards® ซึ่งสะท้อนความสำเร็จทั้งระดับทีมบริหาร และภาพรวมของผลการดำเนินงานองค์กร โดยครอบคลุมไปถึงผลงานด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการดำเนินธุรกิจขององค์กรคือ "การมุ่งสร้างสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับผู้คน ควบคู่ไปกับการดูแลท้องทะเลให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน (Healthy Living, Healthy Oceans) พร้อมขับเคลื่อนและเพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจ สามารถเสริมสร้างสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งในระยะยาว ด้วยวิสัยทัศน์และนวัตกรรมที่ทำให้ไทยยูเนี่ยนก้าวขึ้นเป็นผู้นำธุรกิจอาหารทะเลของโลก“รางวัลที่ได้รับในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งกำลังใจสำคัญสำหรับผมและพนักงานไทยยูเนี่ยนทุกคนที่ได้ทุ่มเทแรงกายและแรงใจในการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยความตั้งใจในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพ จากนวัตกรรมที่ใส่ใจผู้คนและสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน” นายธีรพงศ์ กล่าวทั้งนี้ Global Banking & Finance Review® เป็นนิตยสารชั้นนำด้านการเงินในภูมิภาคเอเชีย สำหรับนักลงทุน นักวิเคราะห์การ และผู้บริหารในภูมิภาคและในกลุ่มบริษัท Fortune 500 โดยได้จัดมอบรางวัล Global Banking & Finance Awards® เป็นประจำทุกปีเพื่อมอบให้กับองค์กรที่มีผลงานเป็นเลิศในด้านผลประกอบการ กลยุทธ์ นวัตกรรม และความสำเร็จในด้านต่างๆ รวมทั้งมีอิทธิพลในการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกในอุตสาหกรรม