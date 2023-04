อสังหาฯ คลั่ง! จัดโปรลดสูงสุด 5 ล้าน ดอกเบี้ยถูก 2 ปี ปลุกยอดขาย-เร่งโอนที่อยู่อาศัยครึ่งปีแรก

ตลาดอสังหาฯ Q2 เริ่มร้อนระอุ บริษัทอสังหาฯ ทั้งรายใหญ่ และรายกลางพาเหรดอัดโปรเต็มที่ "เอพี ไทยแลนด์" ผู้นำตลาดอสังหาฯ เร่งยอดโอนแนวราบถึง 30 โครงการ กับแคมเปญใหญ่ #HUGEHOME โปรยักษ์ บ้านใหญ่ แจกคลั่ง 4 แพกเกจ สูงสุด 4 แสน ลดใหญ่สูงสุด 5 ล้านบาท "เอสซี" เอาใจคนอยากมีบ้าน มัดรวมบ้าน ทาวน์โฮม คอนโดฯ มอบดอกเบี้ยพิเศษ 0.9% นาน 2 ปี* ผ่อนล้านละ 2,000 บาท ด้าน "ลลิลฯ" โปร 'HOT ทะลุปรอท' เร่งยอดขายและโอนไตรมาส 2

หลังเปิดประเทศอย่างเต็มรูปปแบบ การเข้ามาของนักท่องเที่ยวได้ส่งผลบวกต่อภาพรวมของการท่องเที่ยวในประเทศไทย รวมถึงโอกาสของกลุ่มผู้ซื้อต่างชาติที่จะเข้ามาเร่งทำธุรกรรมการโอนห้องชุดที่ได้ซื้อไว้ก่อนหน้านี้ ขณะที่ผู้ประกอบการภาคอสังหาฯ ได้เร่งจัดแคมเปญแบบเอาใจผู้ซื้อ คนอยากมีบ้านแบบจุใจเริ่มจากแบรนด์ใหญ่ในอุุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์โดยกล่าวว่า กลุ่มธุรกิจบ้านเดี่ยวพร้อมเดินเครื่องสร้างความคึกคักกระตุ้นดีมานด์บ้านเดี่ยวพร้อมอยู่ไตรมาส 2 ด้วยการเปิดตัวแคมเปญ #HUGEHOME โปรยักษ์บ้านใหญ่ แจกคลั่งเลือกรับ 4 แพกเกจ มูลค่าสูงสุด 4 แสนบาท พร้อมส่วนลดพิเศษสูงสุด 5 ล้านบาท โดยได้ “กฤตย สุขวัฒก์” หรือกิตโทน Voiceover Artist ชื่อดัง รับบทบาทนำทีมบุกแจกโปรโมชันยักษ์ แจกใหญ่ ไม่ยอมใคร ให้ผู้ที่จองและโอนบ้านเดี่ยวเอพี 3 แบรนด์คุณภาพที่เข้าร่วมแคมเปญทั้งสิ้น 30 โครงการ ได้แก่ THE CITY บ้านเดี่ยวดีไซน์ใหม่เซกเมนต์ไฮเอนด์ CENTRO บ้านเดี่ยวดีไซน์โมเดิร์นสำหรับการเริ่มต้น และ MODEN บ้านเดี่ยวแบรนด์ใหม่ สำหรับ Young Generation ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2566สำหรับรายละเอียดแคมเปญ #HUGEHOME โปรยักษ์บ้านใหญ่ ประกอบด้วยต่อที่ 1 แจกคลั่งกับ 4 แพกเกจที่เลือกเองได้ มูลค่า 100,000-400,000 บาท กับแพกเกจที่ 1 พักผ่อนสบายในโรงแรม 5 ดาว แพกเกจที่ 2 ผ่อนคลายด้วย Luxury Spa แพกเกจที่ 3 รับประทานอาหาร Michelin Star และแพกเกจที่ 4 กับทริปท่องโลกแบบ Exclusive และโอกาสเดียวกับส่วนลดพิเศษกับ ต่อที่ 2 ลดใหญ่ สูงสุดถึง 5 ล้านบาท กับแบรนด์ THE CITY รับส่วนลดสูงสุด 2 ล้านบาทกับแบรนด์ CENTRO และบ้านเดี่ยวแบรนด์น้องใหม่ MODEN รับส่วนลดสูงสุด 500,000 บาท พร้อมโปรลับ เฉพาะผู้ที่โอนกรรมสิทธิ์ภายในเวลาที่กำหนด รับเพิ่ม! ฟรีค่าใช้จ่าย ณ วันโอน ฟรีแอร์ และผ้าม่านทั้งนี้ 30 โครงการที่เข้าร่วมแคมเปญ #HUGEHOME โปรยักษ์บ้านใหญ่ แบรนด์ THE CITY ราคา 10.9-45 ล้านบาท แบรนด์ CENTRO ราคา 4.59-15 ล้านบาท และแบรนด์น้องใหม่ MODEN ราคา 5.36-9 ล้านบาทด้านบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น หรือ SC จัดแคมเปญพิเศษ “คุ้มมากก ค่ะซิส!!” เอาใจคนอยากกับ 27 โครงการ* บนทำเลศักยภาพทั่วกรุงเทพฯ ที่ร่วมรายการ มอบดอกเบี้ยพิเศษ 0.9% นาน 2 ปี* พร้อมผ่อนต่ำ ล้านละ 2,000 บาท นานถึง 24 เดือน* เริ่ม 2.39-70 ล้านบาท วันนี้-31 พ.ค.นี้เท่านั้นขณะที่บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ LALIN จัดโปรโมชันท้าร้อน ให้ได้เป็นเจ้าของบ้านใหม่กับโปรโมชัน “HOT ทะลุปรอท” รับส่วนลดร้อนแรงกว่า 500,000 บาท เมื่อซื้อบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม และบ้านแนวคิดใหม่ทุกระดับราคาตั้งแต่ 2-10 ล้านบาท ทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด จากแบรนด์ต่างๆ ในเครือของลลิล พร็อพเพอร์ตี้ ซึ่งโปรจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 เม.ย.นี้ พิเศษ! สำหรับผู้ที่จองภายในงาน รับฟรี! ส่วนลดสูงสุดมูลค่ากว่า 500,000 บาท* และโอนกรรมสิทธิ์ภายในวันที่ 31 พ.ค.นี้