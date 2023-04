แสนสิริเผยQ1กวาดยอดขาย12,000 ล.โต70% ไตรมาส 2 ลุยเปิด 8 โครงการมูลค่า13,000 ล้าน

แสนสิริโชว์ยอดขายไตรมาสแรก 12,000 ล้านบาท โตขึ้นเกือบ 70% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นกว่า 22% จากเป้าหมายยอดขายรวม 55,000 ล้านบาท หลังSold Out! รวด 4 โครงการแนวราบ ไตรมาส 2เดินหน้าเปิด 8 โครงการใหม่ มูลค่ารวม 13,000 ล้านบาท ครอบคลุมแนวราบทุกเซกเมนต์





กล่าวว่า“ในไตรมาสแรกแสนสิริ สร้างยอดขายหลักจากแคมเปญ “ได้กับได้” พร้อมประกาศ Sold Out! รวด 4 โครงการแนวราบ มูลค่ารวม 8,600 ล้านบาท ประกอบด้วย สิริ เพลส ราชพฤกษ์ - พระราม 5, อณาสิริ กรุงเทพ-ปทุมธานี, เศรษฐสิริ พหล-วัชรพล และเศรษฐสิริ ทวีวัฒนา ขณะที่ บูก้าน กรุงเทพกรีฑา โครงการมาสเตอร์พีซการอยู่อาศัยระดับเวิลด์คลาสสไตล์ Modern Luxury ราคา 35-60 ล้านบาท เจาะกลุ่ม Young Successors ล่าสุดมียอดขายแล้ว 85% หลังเปิดพรีเซลล์เพียง 2 สัปดาห์” นายอุทัย กล่าวนอกจากนี้ ยังเตรียมเปิดตัว อณาสิริ มิกซ์โปรดักส์ บ้านและทาวน์โฮมในโครงการเดียว ตอบรับความต้องการที่หลากหลาย ภายใต้แนวคิดการอยู่อาศัย Feel Just Right ความพอดีที่ลงตัว 3 โครงการใหม่ และบ้านเดี่ยวแบรนด์ฮาบิเทีย ไพร์ม 2 ติดถนนใหญ่ บนทำเลราชพฤกษ์ ต่อยอดความสำเร็จจากโครงการแรก เตรียมเปิดตัวบ้านเดี่ยวหลังแรกของครอบครัว ซีรีส์ Modern Farmhouse แบรนด์สราญสิริ และแบรนด์บ้านเดี่ยวระดับลักซ์ชัวรี “เศรษฐสิริ” ที่ในปีนี้ จะมีความเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของแบรนด์บ้านเดี่ยวระดับลักซ์ชัวรี ระดับราคา 12 – 40 ล้านบาท ด้วยการเปิดตัว New Design Series ภายใต้แนวคิด Portrait of Success กับ 4 ดีไซน์ใหม่ เปิดตัวด้วยโครงการแรก “เศรษฐสิริ ดอนเมือง” ในดีไซน์ใหม่ล่าสุด สไตล์ “Georgian” จอร์เจียน บนทำเลดอนเมือง เพียง 2 นาที จากรถไฟฟ้าสายสีแดงสถานีดอนเมือง และ 5 นาทีจากสนามบินดอนเมือง ราคาเริ่มต้น 20 - 40 ล้านบาท* เตรียมเปิดขายในเดือนพฤษภาคมนี้ขณะที่และในปีนี้ แสนสิริรีเฟรชแบรนด์ “ดีคอนโด” เน้นการพัฒนาโปรดักส์ให้ตอบโจทย์กลุ่มผู้อยู่อาศัยจริงในกลุ่มคอนโดราคาเข้าถึงง่าย ผ่านคอนเซ็ปท์ 'Stay Well-rounded คอนโดที่คิดให้ชีวิตดีรอบด้าน' อัปเกรดฟังก์ชัน สะท้อนชีวิตแบบ Well-being บนทำเลที่มอบความเป็นส่วนตัว