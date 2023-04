Apple เปิดตัว "บัญชีเงินฝาก" ดอกเบี้ยสูงถึง 4.15% ไม่มีขั้นต่ำ-ปลอดค่าธรรมเนียม

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2566 สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า บริษัท แอปเปิล อิงค์ (Apple Inc.) เปิดตัวบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำหรับผู้ถือบัตร Apple Card โดยให้ผลตอบแทนสูง 4.15% ต่อปี ตามสัญญาที่มีมายาวนานกับ Goldman Sachs Group Inc. โดยมองหาวิธีดึงดูดลูกค้าทางการเงินในสหรัฐอเมริกาด้วยอัตราดอกเบี้ยที่น่าสนใจและความสะดวกของแอป WalletApple Inc. ระบุในแถลงการณ์บนเว็บไซต์เมื่อวันจันทร์ว่า บัญชีเงินฝากออมทรัพย์นี้จะช่วยให้ผู้ใช้ Apple Card ได้รับผลตอบแทน 4.15% ต่อปี ซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยในประเทศถึง 10 เท่า ซึ่งบัญชีนี้ไม่มีค่าธรรมเนียม ข้อกำหนดการฝากขั้นต่ำหรือยอดคงเหลือ และสามารถตั้งค่าได้จากภายในแอป Walletทั้งนี้ ความเคลื่อนไหวดังกล่าวทำให้อิทธิพลของบริษัทเทคโนโลยีเข้าสู่การต่อสู้ที่กว้างขึ้นสำหรับผู้ฝากเงิน ซึ่งอาจเพิ่มแรงกดดันต่อบริษัทการเงินอื่นๆ ที่พยายามปกป้องเงินทุนของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งธนาคารขนาดเล็กและขนาดกลางเผชิญกับการแห่ถอนเงินในปีนี้ เนื่องจากผู้ออมแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้นที่อื่น หรือย้ายเงินไปยังแหล่งหลบภัย เช่น JPMorgan Chase & Co. หลังจากการล่มสลายของ Silicon Valley Bank เมื่อเดือนที่แล้วLarry Fink ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ BlackRock Inc. คาดการณ์เมื่อวันศุกร์ว่าเงินสดจะยังคงไหลออกจากบัญชีธนาคารแบบดั้งเดิมท่ามกลางแรงกดดันเหล่านั้น"มีเงินฝากมากขึ้นเรื่อยๆ และพวกเขากำลังเข้าสู่ ETF และเข้าสู่กองทุนเงินสดและตลาดเงินในรูปแบบใดก็ตาม" เขากล่าว พร้อมสังเกตว่าบริษัทของเขาได้รับประโยชน์อย่างไรก็ตาม Apple ประกาศผลิตภัณฑ์ในเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอทางการเงินชุดใหม่ แนวคิดคือการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากบริการซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และเป็นอีกวิธีหนึ่งในการล็อกผู้บริโภคให้เข้าสู่แพลตฟอร์มของ Appleถึงกระนั้นการผลักดันเข้าสู่อุตสาหกรรมก็ไม่ได้ราบรื่นเสมอไป บริการ "ซื้อตอนนี้ จ่ายทีหลัง" ประสบปัญหาความล่าช้าเป็นเวลานานก่อนที่จะเริ่มเปิดตัวเมื่อเดือนที่แล้ว และบัญชีออมทรัพย์เองใช้เวลาประมาณ 6 เดือน จึงจะเปิดตัวหลังจากประกาศ Apple Card เป็นบัตรเครดิตของบริษัทแอปเปิล และออกโดยธนาคารโกลด์แมน แซคส์ เพื่อใช้กับ Apple Pay บนอุปกรณ์แอปเปิล เช่น iPhone, iPad, Apple Watch หรือ Mac แต่ยังมีให้บริการในสหรัฐอเมริกาเท่านั้นJennifer Bailey รองประธาน Apple Pay และ Apple Wallet กล่าวในแถลงการณ์ว่า "เป้าหมายของเราคือการสร้างเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ใช้มีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น"บริษัทสร้างรายได้เกือบ 20% จากบริการในปีที่แล้ว เพิ่มขึ้นจากประมาณ 8% ในทศวรรษก่อนหน้า และข้อเสนออื่นๆ กำลังจะตามมา Bloomberg News รายงานอ้างอิง : https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-04-17/apple-goldman-debut-savings-account-with-4-15-annual-yield?srnd=premium-asia