MAAI by KTC ขยายจุดแลกคะแนนจับมือ ONESIAM SuperApp เพิ่มทางเลือกนักช้อปฯ

เปิดเผยว่า MAAI Point เดินหน้าขยายช่องทางการแลกคะแนนให้สมาชิกสามารถโอนแลกคะแนนจากพันธมิตรได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยปัจจุบัน MAAI by KTC สามารถรองรับการแลกเปลี่ยนคะแนน Max Point / Bangchak Point ทั้งสองทาง รวมถึง KTC FOREVER กับคะแนน MAAI เพื่อรับสิทธิพิเศษที่หลากหลาย อาทิ คูปองอิเลกทรอนิกส์ (E-Coupon) ในหมวด กิน ช้อป เที่ยว น้ำมัน โรงภาพยนตร์ ผ่านจุดแลกคะแนนกว่า 3,500 สาขารวมทั้งรองรับ Scan to Pay ระบบแลกคะแนนรับสินค้า ณ ร้านค้าถุงเงิน ที่ขยายจำนวนไปกว่า 1,800,000 ร้านค้าทั่วประเทศ เพื่อให้สมาชิกได้เพลิดเพลินกับการใช้คะแนนในจำนวนที่น้อย ผ่านร้านค้ารายย่อยได้สะดวกมากยิ่งขึ้น อาทิ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม แฟชั่น เครื่องประดับ สุขภาพ ความงาม ท่องเที่ยว และโรงแรม รวมทั้งยังสามารถใช้คะแนนแลกรับโค้ดส่วนลด สำหรับกลุ่มสินค้าหมวดไอทีแก็ดเจ็ต โดยเฉพาะอุปกรณ์มือถือผ่าน KTC Apple Rewards Store ณ เว็บไซต์ www.ktc.co.th/applerewardsstore ได้อีกด้วยล่าสุด MAAI by KTC ได้จับมือกับ ONESIAM SuperApp ผสานสิทธิประโยชน์ให้สมาชิกสามารถโอนคะแนนระหว่างกันได้ โดยอัตราการแลกเปลี่ยนคะแนนผ่านแอปพลิเคชัน MAAI by KTC และ ONESIAM SuperApp ได้แก่ คะแนน MAAI 1,000 คะแนนแลกเป็น 100 VIZ Coins และ 100 VIZ Coins เป็นคะแนน MAAI 1,000 คะแนน ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2566 ถึง 7 มีนาคม 2567 โดย VIZ Coin สามารถนำมาใช้เพื่อแลกรับสิทธิพิเศษ หรือส่วนลดร้านค้าที่ร่วมรายการ ครอบคลุมสินค้าและบริการจากแบรนด์ดังระดับเวิลด์คลาส อาทิ แฟชั่น ความงาม สุขภาพ ไลฟ์สไตล์ และร้านอาหาร ภายในศูนย์การค้าในกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ได้แก่ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และไอคอนสยาม