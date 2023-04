Health Up ประกาศความพร้อมสู่ธุรกิจแฟรนไชส์ร้านยา ลงนามพันธมิตร 5 สาขา-ดีเดย์ มิ.ย.นี้

เฮทล์อัพ กรุ๊ป ประกาศความพร้อมขับเคลื่อนเข้าสู่ธุรกิจแฟรนไชส์ร้านยา แต่งตั้งบริษัท Business Coach & Consulting เป็นที่ปรึกษาด้านแฟรนไชส์ ประเดิมเฟสแรกเซ็นสัญญากับเภสัชกรพันธมิตร เป็นรูปแบบแฟรนไชส์ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ 5 สาขา ที่บริษัทแม่ลงทุนสินค้าให้ และค่าตกแต่งสามารถแบ่งชำระเป็นรายเดือน ทำให้เข้าสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ร้านยาได้ง่าย พร้อมเปิดเฟส 2 รับเภสัชกรภายนอกเดือนมิ.ย.นี้ทันตแพทย์วนัสพนธ์ เปล่งสุรีย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทเฮทล์อัพ กรุ๊ป จำกัด หรือ Health Up บริษัทในกลุ่มบริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ HEMP เปิดเผยว่า บริษัทได้ลงนามแต่งตั้งบริษัท Business Coach & Consulting เป็นที่ปรึกษาด้านธุรกิจและแฟรนไชส์ เพื่อนำแฟรนไชส์เฮลท์อัพขยายธุรกิจในตลาด Healthcare segment ที่มีการเติบโตสูงในขณะนี้“บริษัทเฮลท์อัพมีความมุ่งหวังที่จะให้ระบบแฟรนไชส์เฮลท์อัพ สนับสนุนสาขาแฟรนไชซีให้มีการเติบโตที่ยั่งยืนมนการทำธุรกิจร้านยา รวมทั้งมีความมั่นใจในประสบการณ์ในธุรกิจ และแฟรนไชส์ในระดับประเทศของบริษัท Business Coach &Consulting ในการเป็นบริษัทที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจและแฟรนไชส์กว่า 30 ปี และเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในการพัฒนามากกว่า 300 ธุรกิจชั้นนำในหลากหลายกลุ่มธุรกิจ ดังนั้น ในการขับเคลื่อนเข้าสู่ธุรกิจแฟรนไชส์ร้านยาครั้งนี้ บริษัทเฮลท์อัพ จึงมีความความพร้อมในการสนับสนุนสาขาแฟรนไชส์ซีให้เติบโตในการทำธุรกิจร้านยาทั้งภายในประเทศและขยายสู่สากลในอนาคต” ทันตแพทย์วนัสพนธ์ กล่าวทันตแพทย์วนัสพนธ์ กล่าวว่า เป็นเวลาร่วม 35 ปี ที่เชนยาเฮลท์อัพได้พัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการร้านยาอย่างเป็นระบบแบบแผนที่ทันสมัยในการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง จากร้านยาเดี่ยว จนเป็นเชนยาเฮลท์อัพซึ่งมีสาขาอยู่ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศกว่า 80 สาขาจากการเติบโตของธุรกิจและการตอบรับของลูกค้าสมาชิกของสาขาที่ไว้วางใจให้เชนยา เฮลท์อัพได้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพของสมาชิกซึ่งมีจำนวนมากกว่า 1 ล้านคนในวันนี้ ทำให้เชนยาเฮลท์อัพ มีความมั่นใจที่จะต่อยอด พัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจร้านยาไปสู่ธุรกิจแฟรนไชส์ ซึ่งจะช่วยให้เภสัชกรที่มีความพร้อมและสนใจเปิดร้านยาในห้างสรรพสินค้า โมเดิร์นเทรดสามารถเข้าสู่ธุรกิจร้านยา ได้ด้วยความมั่นใจในการบริหารร้านยา และได้รับการดูแลตั้งแต่จุดเริ่มต้นในการหาทำเลที่มีศักยภาพในห้าง และระบบการสนับสนุนของแฟรนไชส์ทั้งหมดประกอบด้วย โปรแกรมการขาย ระบบการสนับสนุนทาง IT การขายและการบริการ การตลาด ระบบลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) การฝึกอบรม การวิเคราะห์ธุรกิจ และกิจกรรมต่างๆร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชนเช่นเดียวกับสาขาบริษัทแม่ รวมทั้ง Telepharmacy ที่จะกำลังจะมีขึ้นซึ่งช่วยให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าสมาชิกของร้านยา และช่วย สร้างการเติบโตของธุรกิจและความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจ Healthcare ที่มีกระแสร้อนแรงเติบโตสูงในขณะนี้ทันตแพทย์วนัสพนธ์ กล่าวด้วยว่า การเข้าสู่ธุรกิจแฟรนไชส์ยาของ Health Up จะแบ่งเป็น 2 เฟส โดยเฟส 1 จะเป็นรูปแบบ Partnership Franchise และเฟสที่ 2 เป็นรูปแบบ Standard Franchise สำหรับในเฟสแรกที่เป็น partnership franchise นั้นมุ่งสร้าง business model ในช่วงต้นให้ เภสัชกรภายในองค์กรได้เป็นเจ้าของ Franchise ร้านยาในห้างสรรพสินค้า และถัดไปจะเป็นเภสัชกรทั่วไป โดยบริษัทฯ แม่หรือ Franchisor จะช่วยลงทุนค่าสินค้า และค่าตกแต่งร้านให้ โดยค่าตกแต่งจะแบ่งชำระรายเดือนเช่นกันHealth up Partnership Franchise จึงเป็นทางเลือกสำคัญที่ช่วยให้เภสัชกรสามารถเป็นเจ้าของ Franchise ร้านยาได้ง่ายขึ้น เพียงเตรียมเงินลงทุนหลักๆ เบื้องต้นสำหรับค่าธรรมเนียมแรกเข้า (Franchise fee) ค่าการตลาด ค่าสิทธิแฟรนไชส์ (Royalty fee) ค่า Goodwill สำหรับเฉพาะการซื้อแฟรนไชส์สาขาเก่า และเงินทุนหมุนเวียนในการทำธุรกิจ ซึ่งแฟรนไชส์ยาเฮลท์อัพมีจุดเด่นที่ เป็นแฟรนไชส์ยาซึ่งมีสาขาอยู่ในห้างสรรพสินค้าที่มีลูกค้ามากและมีกำลังซื้อสูงโดยล่าสุดเมื่อวันที่ 29 มีนาคมที่ผ่านมา บริษัทได้มีการลงนามเซ็นสัญญาแฟรนไชส์ เฟส 1 ซึ่งอยู่ในรูปแบบ Health Up Partnership โดย franchisee เป็นเภสัชกรเดิมที่เคยปฏิบัติอยู่ในสาขาเฮลท์อัพ ซึ่งเป็นรูปแบบแฟรนไชส์ในห้าง moderntrde จำนวน 5 สาขา ประกอบด้วย สาขาโลตัสอุดรธานี สาขา Maxvalu ราชพฤกษ์ สาขา UD TOWN อุดรธานี สาขาอัศวรรณ หนองคาย 2 และสาขาเสริมไทยคอมเพล็กซ์ มหาสารคามทั้งนี้ บริษัทเฮลท์อัพวางแผนไว้ต่อไปจะเสนอ Health Up Partnership ให้แก่เภสัชบุคคลภายนอกในเดือนมิถุนายนนี้