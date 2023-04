ASA จัดพื้นที่ ACT FORUM เชิญวิทยากรต่างชาติและไทย แบ่งปันประสบการณ์งานสถาปนิก’66

ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับงานสถาปนิก’66 ที่ในปีนี้นับเป็นครั้งแรกของการจัดงาน ACT FORUM ที่จัดร่วมกับ 4 สมาคมวิชาชีพทางสถาปัตยกรรม ภายใต้แนวความคิด ‘ตำถาด : Time of Togetherness’ เพื่อแสดงแนวความคิดของการผสมผสานกันของวิชาชีพสถาปนิกทุกแขนง ในลักษณะ Co-host จัดพื้นที่เปิดประสบการณ์ครั้งพิเศษให้สถาปนิกทุกสาขาและประชาชนทั่วไป โดยในปีนี้ทางสภาสถาปนิกได้เชิญวิทยากรต่างชาติและวิทยากรไทยจาก 4 สาขาวิชาชีพ มาแบ่งปันประสบการณ์โดยตรง

ซึ่งหัวใจสำคัญของครั้งนี้คือต้องการให้สถาปนิกทุกสาขาและประชาชนทั่วไปเข้าใจถึงวิชาชีพมากขึ้นทั้ง 4 สาขาดังนั้นในภาพใหญ่อยากให้สังคมหรือประชาชนทั่วไปเข้าใจกระบวนการทำงาน ทั้งสถาปัตยกรรมหลัก สถาปัตยกรรมผังเมือง ภูมิสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ ในการทำงานร่วมกันในลักษณะการ “Collaboration” ซึ่งหนึ่งในวิธีคิดเรื่องหัวข้อที่จะใช้พูดคุยในงานสัมมนา โดยภายในงานจะได้พบกับวิทยากรจากประเทศไทยและประเทศต่างๆ อีก 3 ประเทศ ตั้งแต่วันที่ 25-30 เมษายนนี้เช่น Jakob Dunkl ตำแหน่ง Founder, Owner, CEO บริษัท querkraft architects จากประเทศ Austria, Damian Thompson ตำแหน่ง Co-owner | Director บริษัท LatStudios, Registered Landscape Architect, Fellow of the Australian Institute of Landscape Architects (Faila) จากประเทศ Australia, Wong Mun Summ ตำแหน่ง Founding Director บริษัท WOHA จากประเทศ Singapore, Fun Siew Leng ตำแหน่ง Chief Urban Designer องค์กร Urban Redevelopment Authority - URA จากประเทศ Singapore และ Angela Spathonis ตำแหน่ง Principal | Managing Director บริษัท Gensler จากประเทศ Singapore เป็นต้น โดยในการจัดงานครั้งนี้จะมีทั้งรูปแบบ Onsite และ Zoom Meetingผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าชมฟรี! ได้ที่ https://www.actforum2023.com/ และพบกับงานสถาปนิก’66 (Architect’23) ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 25-30 เมษายน 2566 ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ อิมแพค เมืองทองธานี