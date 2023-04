TACC ทุ่ม 40 ล้าน ปิดดีลซื้อแบรนด์ Bloss Natura

ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์" ทุ่มเงินลงทุนกว่า 40 ล้านบาท ซื้อแบรนด์ online ชื่อดัง Bloss Natura ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และความงามที่ผลิตจากเกาหลี มั่นใจได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคดีเยี่ยม โดยเปิดบริษัทย่อยใหม่ “เฮลธ์ อินสไปร์ด แพลนเนต” เพื่อก้าวขึ้นสู่ผู้นำธุรกิจ Health and Wellness ครบวงจร เตรียมรับรู้รายได้เข้ามาทันทีไตรมาส 2/66 วางเป้ารายได้ภายในปี 67 ทะลุ 100 ล้านบาท

นายชัชชวี วัฒนสุข ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TACC เปิดเผยว่า หลังจากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาบริษัทฯ พยายามเสาะแสวงหาการลงทุนในธุรกิจใหม่ เพื่อสร้าง Next S Curve ในการเติบโตที่แข็งแกร่ง และยั่งยืนในช่วง 5-10 ปีข้างหน้า นอกเหนือจากธุรกิจเครื่องดื่มที่เป็นจุดแข็งของ TACC ล่าสุด บริษัทฯ ได้ปิดดีล M&A โดยทุ่มเงินลงทุนจำนวน 40 ล้านบาท เข้าลงทุนในธุรกิจ Health and Wellness ผ่านการเข้าซื้อการดำเนินการของ บริษัท บลัช บิวตี้ (ไทย) จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์ Bloss Natura ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ความงาม และอาหารเสริมชั้นนำที่ผลิตจากประเทศเกาหลี ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภค โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทย่อยใหม่ในนามบริษัท เฮลธ์ อินสไปร์ด แพลนเนต จำกัด (HIP) ในสัดส่วน 89% ส่วนที่เหลือ 10% เป็นของผู้ถือหุ้นเดิม โดยใช้เงินลงทุน 40 ล้านบาท“การเข้าลงทุนใน HIP ครั้งนี้ถือเป็นการตอกย้ำให้เห็นว่าบริษัทฯ มุ่งมั่นในการรุกเข้าธุรกิจ Health and Wellness และเห็นถึงความแข็งแกร่งของ Brand Bloss Natura ซึ่งสินค้าที่เราส่งต่อถึงมือผู้บริโภคเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ และมาตรฐานสูงที่ผลิตจากประเทศเกาหลี โดยมีฐานลูกค้าและเป็นที่ยอมรับในตลาดของผู้บริโภค โดยเฉพาะในช่องทางออนไลน์ และรีเทล อีกทั้งยังเป็นการปูทางให้บริษัทก้าวสู่ความเป็นผู้นำธุรกิจ Health and Wellness ครบวงจร และสามารถนำมาต่อยอดธุรกิจของ TACC ได้” นายชัชชวี กล่าวสำหรับผลิตภัณฑ์ความงามและอาหารเสริมแบรนด์ Bloss Natura ที่วางจำหน่ายในตลาด ปัจจุบันประกอบด้วย Body & Skin Supplement (Jeli) และ Skincare โดยมีดาราชั้นนำของเมืองไทยอย่าง คิมเบอร์ลี่ เป็นพรีเซนเตอร์สินค้าครีมกันแดดสำหรับเป้าหมายรายได้คาดว่าในปี 2567 จะมียอดขาย 100 ล้านบาท ซึ่งจะเริ่มรับรู้รายได้เข้ามาในช่วงไตรมาส 2/66 ทั้งนี้ Bloss Natura ถือเป็นสินค้าคุณภาพสูงที่ผลิตจากเกาหลีและนำเข้ามาไทย โดยสินค้าเจลลี่ (Jeli) มีการดูดซึมดีกว่ารูปแบบอื่น และได้รับการยอมรับ ซึ่งเป็นแบรนด์แรกที่นำมาใช้ฟูดส์ซัพพรีเมนต์แบรนด์ และถือว่าเป็น 1 ในผู้นำแบรนด์เพื่อสุขภาพ ความงาม และอาหารเสริม ที่มีฐานลูกค้าออนไลน์เป็นจำนวนมาก ขณะที่โรงงานผลิตใหญ่ติด 1 ใน 3 ของเกาหลีใต้