เปิดตัวแบรนด์มาสคอตคู่แรกของ CP LAND ตอกย้ำภาพลักษณ์ใหม่ สร้างแบรนด์เลิฟ เอาใจนิวเจน

CP LAND จับมือกับศิลปินนักวาดการ์ตูนชื่อดังอย่าง Painterbell เปิดตัว ซีซี่ (Cici) - พอล (Paul) แบรนด์มาสคอตสุดครีเอทีฟคู่แรกของ CP LAND ต่อยอดเป็น Brand Asset พัฒนาป็นคอลเลคชั่นไลน์สติ๊กเกอร์สุดคลู ตุ๊กตามาสคอต และของที่ระลึกอีกมากมาย รุ่น Limited Edition นำเสนอตัวตนและภาพลักษณ์ใหม่ของ CP LAND ภาพลักษณ์แห่งความสุข เพื่อเดินหน้าสร้างแบรนด์เลิฟ (Brand Love) อย่างต่อเนื่อง เข้าถึงกลุ่มคนนิวเจนได้มากขึ้น

การเปิดตัวแบรนด์มาสคอตครั้งนี้ จะนำไปจัดทำคอลเลคชั่นไลน์สติ๊กเกอร์สุดคลู ตุ๊กตามาสคอต และของที่ระลึกอีกมากมาย รุ่น Limited Edition เพื่อใช้เป็น Brand Asset ในทุกกิจกรรมทางการตลาดของ CP LAND โดยจะเริ่มนำร่องใช้ในส่วนของธุรกิจโรงแรมภายในเครือฟอร์จูนทั้ง 13 แห่งทั่วประเทศ กลุ่มธุรกิจอาคารสำนักงาน หรือ CP Tower และ กลุ่มธุรกิจบ้านและคอนโด และเตรียมนำไปใช้ในหน่วยธุรกิจอื่นๆต่อไป ซึ่งทั้งหมดนี้จะนำเสนอตัวตนของ CP LAND ในภาพลักษณ์ใหม่ เป็นสร้างความแปลกใหม่และการสร้างภาพจำที่ง่ายขึ้นผ่านตัวมาสคอต โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยให้สามารถขยายกลุ่มลูกค้า และเข้าถึงกลุ่มคนนิวเจนได้มากขึ้น

กรรมการยุทธศาสตร์ฝ่ายการตลาดและการสื่อสารองค์กร บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) หนึ่งในผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย เปิดเผยว่า CP LAND พร้อมเดินหน้ายกระดับแบรนด์อย่างต่อเนื่อง ต่อยอดสร้างแบรนด์เลิฟ เพื่อตอบโจทย์แก่กลุ่มลูกค้า บุคคลภายนอก และชุมชนโดยรวม ตามแนวคิด ‘Accessible Communities for Life คุณภาพเพื่อทุกชีวิต’ โดยได้ออกแบบแบรนด์มาสคอตของ CP LAND ซึ่งนับเป็นครั้งแรกขององค์กร ร่วมกับ เบล เศรษฐพร ก่อวาณิชกุล หรือที่รู้จักกันในนามของ Painterbell ศิลปินนักวาดการ์ตูนชื่อดังที่มีผลงานสุดครีเอทีฟเฉพาะตัว และตัวการ์ตูนสามารถเข้าไปนั่งอยู่ในใจของใครหลายๆคน“ที่มาของการร่วมมือครั้งนี้ เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์ใหม่ของ CP LAND ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี 2565 ตั้งแต่การปรับโลโก้ รีเฟรชแบรนด์ ออกภาพยนตร์โฆษณา ‘ความสุขเกิดขึ้นได้ทุกที่รอบตัวคุณ’ ร่วมกับคุณสิงโต นำโชค นักร้องชื่อดัง และจัดทำมิวสิควิดีโอ ‘หัวใจผูกกัน Happiness Is All Around’ ร่วมกับคุณบอย โกสิยพงษ์ นักแต่งเพลงชื่อดัง มาสู่การจัดทำแบรนด์มาสคอตคู่แรกของ CP LAND ซึ่ง ‘Painterbell’ เองก็มีผลงานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ด้วยลายเส้นที่มีความโดดเด่น มีชีวิตชีวา มีความทันสมัย และรูปแบบที่มีความน่ารัก สดใส รวมทั้งมีความสุข บวกกับการใส่อัตลักษณ์และลายเส้นโลโก้ของ CP LAND ลงไปในชิ้นงาน ทำให้ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่ชอบความเรียบง่ายแต่เปี่ยมไปด้วยพลังงานบวก พร้อมที่ส่งต่อความสุข” นางศศินันท์ กล่าวก่อวาณิชกุล หรือ Painterbell ผู้ออกแบบคาแรกเตอร์ตัวการ์ตูน CP LAND กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ออกมาสคอตคู่แรกของ CP LAND ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจภายใต้แนวคิดใหม่ของ CP LAND ที่ว่า ‘Accessible Communities For Life คุณภาพเพื่อทุกชีวิต’ ซึ่งสำหรับ 2 คาแรกเตอร์ในคอลเลคชั่น จะประกอบไปด้วย ซีซี่ (Cici) สาว ECO Friendly สุดเปรี้ยวจากสีผมที่มีความสะดุดตา สีหน้าท่าทางที่ดูอ่อนหวาน แต่ลึกๆ แล้วซีซี่ก็มีความเข้มแข็งและทะมัดทะแมงแบบผู้ชาย ชอบออกกำลังกายและดูแลตัวเองเสมอ จึงชอบทานผักและปลูกผักออแกนิกไว้ทานเองพร้อมแบ่งปันเพื่อนๆ รวมทั้งของที่ใช้ก็คำนึกถึงผลิตภัณฑ์ที่รักษ์โลกเป็นหลักต่อมา พอล (Paul) หนุ่มวัยรุ่นที่มีความเท่ ความคลู สุภาพเรียบร้อย รักในเสียงดนตรี ชอบกีฬากลางแจ้ง รวมทั้งชอบช่วยเหลือสังคม และชอบธรรมชาติเป็นที่สุดไม่ว่าจะเป็น ทะเล และภูเขา ในเวลางาน จะคอยดูแล เทคแคร์น้องๆเพื่อนร่วมงานเสมอและกอดคอกันผ่านทุกงานไปด้วยกันด้วยรอยยิ้มเสมอๆโดยทั้ง 2 คาแรกเตอร์นี้นำเสนอตัวตนของ CP LAND ได้อย่างชัดเจนซึ่งจะมีคาแรกเตอร์ที่สดใส สามารถเข้าถึงได้ง่าย เป็นกันเอง และพร้อมส่งมอบรอยยิ้มความสุขให้กับทุกๆท่าน ตามเป้าหมายของทาง CP LAND ที่ต้องการเข้าถึงคนทุกกลุ่ม.