MBK อัพเกรดภูเก็ต มอบ36ไร่ให้ม.สงขลาสร้างรพ. ปั้น Medical Hub ระดับเวิลด์คลาส

หลังประเทศไทยเปิดประเทศ ภาคการท่องเที่ยวก็ได้รับอานิสงส์อย่างเต็ม จากที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างต่อเนื่องและคาดว่าในปี 2566 ตัวเลขจะไปแตะถึง 28 ล้านคน ซึ่งแรงขับเคลื่อนหลัก คือ นักท่องเที่ยวจากประเทศจีน คาดว่าในครึ่งหลังของปีนี้ จะมีปริมาณที่เข้ามาเพิ่มจำนวนมากขึ้น ส่งผลดีต่อภาคธุรกิจโรงแรมและบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว และ ภูเก็ต ก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายใหญ่ ที่เป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่ต้องการเข้ามาพักผ่อน และหาโอกาส เข้ามาลงทุนหรือซื้อโครงการคอนโดมิเนียมไว้รองรับการพักผ่อน อีกทั้ง ที่ผ่านมา ภูเก็ต มีชื่อเสียงในเรื่องการบริหารและดูแลสาธารณสุขในช่วงที่นำร่องเปิดประเทศภายใต้รูปแบบ'ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์'ได้ดี



"ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ"(Medical Hub)

"เมื่อเราได้ทราบถึงโครงการที่ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะพัฒนาและก่อสร้างโรงพยาบาลขนาด 500 เตียง ภายใต้โครง การศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน จึงเล็งเห็นว่าจะเป็นการสร้างสาธารณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเอ็ม บี เค รีสอร์ท ประกอบธุรกิจอยู่และยังมีธุรกิจของเอ็ม บี เค อีกหลายธุรกิจอยู่ในพื้นที่ 1,400 ไร่นี้ จึงได้เสนอที่จะบริจาคที่ดินจำนวน 36 ไร่ติดถนนวิชิตสงคราม ให้แก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"

MBKนำที่ดินต่อจิ๊กซอว์อาณาจักร1,400ไร่

เล็งผุดหอพัก-ศูนย์เวลเนส-คอมมูนิตี้มอลล์รับดีมานด์











"เราคงต้องไปศึกษาแปลนอีกที จะทำอย่างไรที่สร้างประโยชน์และสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน เนื่องจาก เอ็ม บี เค รีสอร์ท อยู่ภูเก็ตมานาน ถ้าสังคมและชุมชนดี เศรษฐกิจดี เราก็ดีไปด้วย ก็จะกลับมาใช้บริการโครงการของเรา ซึ่งเราต้องคุยกับทางอธิการบดีว่า สรุปแล้ว ทางเอ็ม บี เค จะสนับสนุนให้กับศูนย์สุขภาพอย่างไรบ้าง แต่ที่แน่ๆ เราเห็นจำนวนบุคลากรที่อยู่ในศูนย์สุขภาพ มีไม่น้อยกว่า 1,000 คน ตรงนี้จะเข้าไปดูแล อาจสร้างหอพักรองรับ เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยฯอาจจะดูแลในเรื่องการเป็นศูนย์สุขภาพ และรักษาผู้ป่วยที่เข้ามาใช้บริการ แต่ถ้าเป็นการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์ เราพร้อมซัพพอร์ต และอาจจะมีคอมมูนิตี้มอลล์ขนาดย่อม เพียงแต่ โครงการศูนย์สุขภาพจะแล้วเสร็จในปี 2571 เราคงไม่เร่งมาก ต้องดูเวลา ดูรูปร่างของโครงการ คาดว่าเมื่อเข้าสู่ปี 2568 หรือ 2569 เราก็เริ่มพัฒนาได้แล้ว เพราะรูปแบบของเราใช้เวลาก่อสร้างไม่นานประมาณปีกว่าเท่านั้น ดังนั้น ตอนนี้ยังตอบไม่ได้ชัด ต้องไปดูก่อน"นายวิจักษณ์ กล่าว

งบก่อสร้าง-จัดซื้ออุปกรณ์แพทย์รวม 20,000ลบ.

และภายในไม่เกินปี 2571 ภูเก็ตจะมีโครงการศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน ซึ่งรับผิดชอบโดยมหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต(ม.อ.) ที่จะก่อสร้างแล้วเสร็จ ซึ่งจะผลักดันจังหวัดภูเก็ตให้เป็นเมืองสุขภาพโลก ขานรับยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ในการพัฒนาประเทศสู่การเป็นล่าสุด ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ส่งมอบที่ดิน โดย บริษัท เอ็ม บี เค รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ MBK-R บริษัทในเครือเอ็ม บี เค ส่งมอบที่ดินให้กับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 6 แปลง รวมเนื้อที่ประมาณ 36 ไร่ มูลค่ากว่า 400 ล้านบาท ตั้งอยู่ในตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับ สนามกอล์ฟ เรด เมาเทิน กอล์ฟ คลับ ธุรกิจกอล์ฟในเครือเอ็ม บี เค เพื่อสร้างโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ขนาด 500 เตียง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้ทางการแพทย์ ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก สอดคล้องนโยบายการพัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าการสร้างโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จะทำให้คนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและ 5 จังหวัดอันดามัน ได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่ดี ซึ่งการที่ประชากรมีสุขภาพที่ดี นับเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน รวมถึงนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ต หรือ จังหวัดอันดามัน ก็สามารถที่จะเข้ามารับบริการทางการแพทย์ได้ จึงเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ทำให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยที่ดิน 36 ไร่ที่บริจาค อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสนามกอล์ฟ เรด เมาเทิน กอล์ฟ คลับ ซึ่งทำเลที่ตั้งอยู่ใกล้ตัวเมืองและใกล้หาดป่าตองที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดภูเก็ต โดยใช้เวลาเดินทางเพียง 40 นาทีจากสนามบินนานาชาติภูเก็ต และเพียง 15 นาทีจากหาดป่าตอง เอ็ม บี เคการมอบที่ดินเพื่อดำเนินการจัดสร้างโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ในครั้งนี้ ยังเป็นการสานต่อพันธกิจของบริษัท คือ การดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน และดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ให้ความสำคัญและดำเนินพันธกิจ ภายใต้หลัก ESG คือ สิ่งแวดล้อม สังคม ชุมชน และกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งการดูแลสังคม ชุมชนด้านสุขภาพอนามัย นับเป็นพันธกิจหลักของบริษัทด้านหนึ่ง โดยในทุกปี เอ็ม บี เค ได้มอบเงินบริจาคสมทบทุน เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และการบริจาคเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลรัฐนายวิจักษณ์ กล่าวว่า โครงการสร้างโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ของทางมหาวิทยาลัย เป็นโครงการใหญ่ที่มีความสำคัญ เป็นประโยชน์ทั้งในด้านของประเทศ ส่งเสริมระบบสาธารณสุขของคนภูเก็ต สร้างความมั่นใจและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) ตอบสนองต่อนโยบายของภาครัฐ เรื่อง เมดิคัล ทัวร์ริสซึม (เรื่องใหญ่ระดับประเทศ) ซึ่งเป็นการดึงความเชี่ยวชาญที่ประเทศไทยมีอยู่แล้ว มาสร้างให้เกิดประโยชน์สำหรับโครงการที่อยู่บนที่ดิน 1,400 ไร่ มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น โครงการที่อยู่อาศัยประเภท บ้านเดี่ยว จำนวน 3-4 โครงการ(ปิดการขายมากว่า 10 ปี) มีโรงแรมให้บริการ 50 ห้อง มีสนามกอล์ฟให้บริการลูกค้าต่างชาติจำนวน 2 สนาม ส่วนใหญ่เป็นชาวยุโรป เกาหลี เป็นต้น และจะมีการลงทุนเพิ่มเติมรับกับโครงการศูนย์สุขภาพนานาชาติ ส่วนที่ดินรองรับการพัฒนานั้น แม้ เอ็ม บี เค รีสอร์ท จะมีที่ดินเหลืออีกจำนวนมาก แต่แปลงที่อยู่บนพื้นราบมีประมาณหลักร้อยไร่ (ราคาที่ดินฝั่งตรงข้ามโครงการประมาณ 18-19 ล้านบาท)กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะดำเนินการจัดตั้งศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน ในพื้นที่ตั้งของวิทยาเขตภูเก็ต เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสุขภาพอย่างยั่งยืน ในระดับชาติและนานาชาติหรือ SDG ในส่วนของเป้าหมายที่ 3 Good Health and Well Being โดยเน้นการส่งเสริมสุขภาพให้ประชากรทุกช่วงวัย มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างมูลค่าทางการท่องเที่ยวมูลค่าสูง ในมิติการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน จะขับเคลื่อนภารกิจ 5 ด้าน ได้แก่การผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะไม่น้อยกว่า 197 คน/ปี และเป็นฐานในการอบรมและผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพไม่น้อยกว่า 1,000 คน/ปี ลดการส่งต่อผู้ป่วยโรคซับซ้อนไปต่างพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,500 ครั้ง/ปี รวมถึงการรักษาผู้ป่วยในที่มีความซับซ้อนไม่น้อยกว่า 25,000 คน/ปี และผู้ป่วยนอกไม่น้อยกว่า 300,000 คน/ปีนอกจากนี้ ยังสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมากขึ้นไม่น้อยกว่า 10% ของมูลค่าเดิม หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 62,000 ล้านบาทต่อปี(เทียบกับรายได้ปี 2562) รายได้จากการให้บริการของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ภูเก็ต แก่ชาวต่างชาติ 1,600 ล้านบาทต่อปี รายได้จากการให้บริการศูนย์ทันตกรรมแก่ชาวไทยและต่างชาติ 300 ล้านบาทต่อปี เกิดรายได้จากการจ้างงาน 2,000 อัตรา เป็นเงิน 480 ล้านบาทต่อปี และลดค่าใช้จ่ายจากการส่งต่อผู้ป่วยในพื้นที่ 125 ล้านบาทต่อปีทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะดำเนินการภารกิจนี้และจะจัดตั้งโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ภูเก็ต โดยมุ่งเน้นการดูแลผู้ป่วยโรคซับซ้อนเฉพาะทาง ที่มีขนาด 500 เตียง และคาดว่างบรวมทั้งการก่อสร้างและการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์ทางเครื่องมือแพทย์จะมีมูลค่าประมาณ 20,000 ล้านบาท ตามแผนจะเสร็จสมบูรณ์ภายในปี 2570.