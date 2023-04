SC คว้ารางวัลแรกแห่งปี “Brand Star Awards” แบรนด์ที่มีความโดดเด่นในการสร้างการรับรู้แบรนด์

SC Asset ผู้นำการส่งมอบ Living Solutions คุณภาพมาตรฐานสูง ตอกย้ำแบรนด์บ้านเดี่ยวอันดับ 1 ด้วยการคว้ารางวัลพิเศษแรกแห่งปี Brand Star Awards หมวดอสังหาริมทริพย์ (บ้านเดี่ยว) จากผลการสำรวจ 2023 Thailand’s Most Admired Brand โดย BrandAge ที่มอบให้ในฐานะแบรนด์ที่โดดเด่นในการสร้างการรับรู้แบรนด์ มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคในด้านความเชื่อมั่นของแบรนด์ โดยมีคุณจูน-โฉมชฎา กุลดิลก, Head of Corporate Brand and Communications เป็นตัวแทนบริษัทฯ ขึ้นรับรางวัล

หัวหน้าสายงานกลยุทธ์แบรนด์องค์กร บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า สิ่งที่ทำให้แบรนด์ SC Asset โดดเด่นเพราะ SC Asset ไม่ได้เริ่มต้นจากความคิดที่จะแข่งขันกับเพลเยอร์อื่นในตลาด หรือมองตัวเองอยู่ในสนามการแข่งขัน ในทางกลับกัน SC Asset มีหน้าที่แข่งกับคนคนเดียว นั่นคือ “ลูกค้า” ที่เข้ามาใช้สินค้าหรือบริการ SC Asset เป็นองค์กรที่มี Brand Purpose ในการสร้าง “For Good Mornings” “เพื่อเช้าที่ดีให้คนทุกคน” ด้วยความเชื่อที่ว่า หากทุกคนมีความสุขไร้ความกังวลก็จะมีพลังในการสร้างสรรค์งานในทุกๆ วัน นอกจากนี้ ยังกำหนดให้ For Good Mornings เกิดขึ้นกับ “ทุกคนทุกฝ่าย” ที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ เริ่มตั้งแต่ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า และโลก เป็น 4 เสาหลักที่ SC Asset ให้ความสำคัญ ดังนี้ลูกค้า - สร้างบ้านที่ดีมีคุณภาพ พร้อมบริการหลังการขาย เพื่อสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าว่า ทุกๆ เช้าที่ตื่นมาจะไม่มีความกังวลใดๆ เกี่ยวกับบ้าน หรือหากเกิดปัญหาก็ยังวางใจได้ว่าจะไม่ถูกทอดทิ้งพนักงาน - เป็นพื้นฐานที่สำคัญขององค์กร SC Asset มีทีมคอมมูนิตีที่ตั้งขึ้นมาเป็นคณะกรรมการทำงานเพื่อดูแลชีวิตความเป็นอยู่ให้พนักงานไร้กังวลเพื่อที่จะได้เอาเวลาไปสร้างสรรค์คู่ค้า - เข้าไปสร้างความมั่นใจว่าจะได้รับความยุติธรรมในการทำธุรกิจร่วมกันโลก - ตั้งเป้าการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกลง 20% ภายในปี 2025 ด้วยการออกแบบและใช้วัสดุก่อสร้างรักษ์โลก และพัฒนานวัตกรรมพลังงานสะอาด วางระบบบริหารจัดการไฟฟ้าสอดรับกับเทรนด์พลังงานโลก“สิ่งที่ทำให้ SC Asset เป็นแบรนด์ที่โดดเด่น เพราะเราเชื่อใจในความสามารถของทีมงานที่ดูแลงานในแต่ละส่วน ดังนั้น ความสำเร็จของ SC Asset ไม่ได้ถูกควบคุมโดยแผนกใดแผนกหนึ่ง หรือใครคนหนึ่ง แต่เกิดความเชื่อร่วมกันกับซีอีโอว่า ทุกคนต้องสร้างคุณค่าให้คนและโลก คุณค่าจะต้องมาก่อนผลกำไร หมายความว่าสินค้าที่เราพัฒนามีคุณค่าต่อลูกค้า ลูกค้าจึงเลือก เกิดเป็นผลกำไรกลับมาให้เรามีเม็ดเงินกลับไปสร้างคุณค่าในด้านอื่นๆ เป็นวงจรในลักษณะนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ”SC Asset ใช้เวลาเพียง 20 ปีเท่านั้นในการบุกเบิกธุรกิจอสังหาจนขึ้นเป็นผู้นำบ้านเดี่ยวอันดับ 1 ด้วยจุดยืนในเรื่องการรักษาคุณภาพของโปรดักต์ ซึ่งเป็นจุดตั้งต้นที่สร้างการยอมรับจากผู้บริโภคจนกลายเป็นความไว้ใจ ถ่ายทอดมาสู่แบรนด์ให้มีความแข็งแกร่ง และเป็นที่จดจำให้ผู้บริโภคท่ามกลางการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้นทุกวัน และด้วยเหตุนี้เองที่ทำให้ SC Asset สามารถครองรางวัลพิเศษ Brand Star Award ในฐานะแบรนด์ที่มีความโดดเด่นจาก 2023 Thailand’s Most Admired Brand ได้สำเร็จ