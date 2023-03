ออมสินครบรอบวันสถาปนา 1 เม.ย. เปิดให้จองสิทธิฝากเงิน-รับกระปุกออมสิน “รักษ์โลก”

ขอเชิญชวนคนไทยสร้างจิตสำนึกรักการออม เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาธนาคารออมสิน ก้าวสู่ปีที่ 111 ในวันที่ 1 เมษายน 2566 โดยผู้ที่ฝากเงินกับธนาคารครบ 500 บาทขึ้นไป มีสิทธิรับกระปุก The planet in your hands “กระปุกออมสินรักษ์โลก” เป็นที่ระลึก โดยเปิดลงทะเบียนจองสิทธิได้ที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th และ LINE OFFICIAL : GSB Society ตั้งแต่วันที่ 28-31 มีนาคม 2566 และเปิดให้ฝากเงินพร้อมรับกระปุกในวันที่ 1-4 เมษายน 2566 ณ สาขาธนาคารออมสิน ตามรอบวันและเวลาที่แจ้งความประสงค์ไว้ในการลงทะเบียน (1 กระปุกต่อ 1 ท่าน) ของมีจำนวนจำกัดทั้งนี้ ผู้ฝากเงินยังได้มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยกระปุกออมสินที่จัดทำขึ้นในโอกาสนี้ผลิตจากเยื่อกระดาษฟางข้าว ซึ่งเป็นวัตถุดิบเหลือใช้จากการเก็บเกี่ยวข้าว มาผลิตเป็นกระปุกออมสินโดยไม่สิ้นเปลืองทรัพยากรใหม่ และลดการเผาฟางข้าวที่ทำลายหน้าดิน โดยตลอดกระบวนการผลิตกระปุกออมสินรักษ์โลก 1 ชิ้น ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 2.5 gCO2e