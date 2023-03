UBS ปิดดีลซื้อ Credit Suisse 3.2 พันล้านดอลลาร์

จากการเปิดเผยของ new york times เปิดเผยว่า ข้อตกลงการเข้าซื้อกิจการดังกล่าวนั้นดำเนินการอย่างเร่งรีบในช่วงไม่กี่วันโดยรัฐบาลสวิส เพื่อประคองการล่มสลายของสถาบันการเงินที่มทีความเก่าแก่กว่า166 ปี โดยครั้งหนึ่ง Credit Suisse เคยเป็นสัญลักษณ์ของความภาคภูมิใจของชาวสวิส และอาจเป็นการสั่นคลอนครั้งใหญ่ที่สุดของภาคการธนาคารทั่วโลกนับตั้งแต่วิกฤตการเงินในปี 2551 เมื่อคู่แข่งยักษ์ใหญ่ทางการเงินเข้าซื้อกิจการเพื่อหลีกเลี่ยงการล่มสลายของหายนะครั้งใหญ่ในระบบการเงินโลกCredit Suisse ก่อตั้งในปี 2399 และกลายเป็นแกนหลักทางการเงินของสวิส ในขณะเดียวกัน UBS เกิดจากการควบรวมกิจการระหว่างผู้ให้กู้รายเล็กทั่วประเทศหลายทศวรรษ นอกจากนี้ Credit Suisse ยังเป็นแหล่งเงินทุนให้กับเครือข่ายรถไฟของสวิตเซอร์แลนด์ ก่อนที่จะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้นำด้านการเงิน บางครั้งก็ยืนหยัดเคียงบ่าเคียงไหล่กับยักษ์ใหญ่ของอเมริกาอย่าง JPMorgan Chaseแต่ธนาคารแห่งนี้ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองซูริก ก็ต้องเผชิญกับข่าวอื้อฉาวหลายทศวรรษ ความวุ่นวายในการจัดการ และความพยายามที่ล้มเหลวในการปฏิรูป ซึ่งทำลายชื่อเสียง ดึงดูดคดีความ และปล่อยให้ธนาคารขาดทุน ความพ่ายแพ้ในหุ้นกลุ่มธนาคารเมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งถูกกระตุ้นโดยการล่มสลายของ Silicon Valley Bank ในเดือนนี้ ได้นำช่องโหว่ที่มีมาอย่างยาวนานให้บรรเทาลงอย่างรวดเร็วและเร่งการยุติลง โดยเน้นย้ำว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนนั้นทำให้นักลงทุนตื่นตระหนกเพียงใด“นี่เป็นวันประวัติศาสตร์ในสวิตเซอร์แลนด์ แต่พูดกันตามตรงแล้ว วันที่เราหวังว่าจะไม่มาถึง” คอล์ม เคลเลเฮอร์ ประธาน UBS กล่าวกับนักวิเคราะห์เมื่อวันอาทิตย์ผู้นำและหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบาลสวิสกล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่า ข้อตกลงดังกล่าวเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนเกี่ยวกับสุขภาพของภาคการเงินของประเทศและความเป็นไปได้ที่ปัญหาจะลุกลามข้ามพรมแดนขณะที่ Karin Keller-Sutter สมาชิกของ Swiss Federal Council กล่าวในการแถลงข่าวการเข้าซื้อกิจการ Credit Suisse ของ UBS ว่า “ได้วางรากฐานเพื่อความมั่นคงที่มากขึ้นทั้งในสวิตเซอร์แลนด์และในระดับสากลด้าน Janet L. Yellen รัฐมนตรีคลัง และ Jerome H. Powell ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ กล่าวในแถลงการณ์ร่วมกันว่า "เรายินดีกับการประกาศของทางการสวิสในวันนี้เพื่อสนับสนุนเสถียรภาพทางการเงิน”ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลง UBS จะจ่าย 0.76 ของหุ้นหนึ่งหุ้นสำหรับแต่ละหุ้นของ Credit Suisse ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 3 พันล้านฟรังก์สวิส หรือ 3.2 พันล้านดอลลาร์ ครือคิดเป็นเงินบาทไทยประมาณ 1.1 แสนล้านบาท อย่างไรนอกจากนี้เพื่อให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ UBS เพื่อดำเนินการตามข้อตกลง ธนาคารแห่งชาติสวิสตกลงที่จะให้ยืมเงินสูงถึง 100 พันล้านฟรังก์สวิส โดย Finma ซึ่งเป็นผู้ควบคุมทางการเงินของสวิสได้ดำเนินขั้นตอนพิเศษหลายขั้นตอนเพื่อช่วยให้ UBS แยกแยะคู่แข่งหลักได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งรวมถึงการล้างพันธบัตรของ Credit Suisse มูลค่า 17,000 ล้านดอลลาร์ และขจัดความจำเป็นที่ผู้ถือหุ้นของ UBS โดยจะต้องลงคะแนนเสียงในข้อตกลงนี้ทั้งนี้การเข้าซื้อกิจการอย่างเร่งรีบ จึงเป็นข้อตกลงที่ UBS บอกกับนักวิเคราะห์ว่าพวกเขาไม่มีเวลาที่จะสร้างแบบจำลองและผลกระทบทางการเงินทั้งหมดของการซื้อ Credit Suisse เนื่องจากหุ้นและพันธบัตรของ Credit Suisse ตกต่ำในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา นักวิเคราะห์และนักลงทุนคาดการณ์ว่า รัฐบาลสวิสจะบังคับให้บริษัทควบรวมกิจการกับ UBS เพื่อหลีกเลี่ยงความวุ่นวายหลายครั้งในวันอาทิตย์ ขณะที่ผู้บริหารของ UBS เน้นย้ำว่าการเจรจาเริ่มต้นโดยหน่วยงานกำกับดูแลของสวิสในสัปดาห์ที่ผ่านมา เมื่อผู้ฝากเงินถอนเงินจำนวนหลายพันล้านดอลลาร์ และสถาบันการเงินอื่น ๆ คลายข้อตกลงกับธนาคาร หน่วยงานกำกับดูแลก็เห็นได้ชัดว่า Credit Suisse อาจไม่สามารถเปิดธุรกิจได้หากปราศจากการช่วยเหลือโดยรัฐบาลหรือ UBS ผู้คุ้นเคยกับการเจรจาคนหนึ่งกล่าวว่าจนกระทั่งนาทีสุดท้าย ทั้งสองฝ่ายต่างไม่แน่ใจว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงได้เนื่องจากเงื่อนไขบางอย่างเป็นอุปสรรคตามข้อตกลง ต่อมาในคืนวันเสาร์ UBS เสนอซื้อ Credit Suisse ในราคาประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์ แต่คณะกรรมการของธนาคารปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าว ตามบุคคลที่คุ้นเคยกับการเจรจา Credit Suisse แย้งว่าการถือครองอสังหาริมทรัพย์เพียงอย่างเดียวมีมูลค่าประมาณนั้น บุคคลอื่นที่คุ้นเคยกับการเจรจากล่าวถึงกระนั้น UBS ก็เป็นคู่แข่งเพียงรายเดียว เนื่องจากรัฐบาลสวิสพร้อมที่จะเสนอเงื่อนไขการคุ้มครองพิเศษเฉพาะกับสถาบันในสวิสเท่านั้น ตามคำบอกเล่าของบุคคลที่คุ้นเคยกับข้อตกลงนี้Credit Suisse ประสบปัญหาในการเปลี่ยนตัวเองในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา แต่เหตุการณ์สองเหตุการณ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีส่วนทำให้ธุรกิจตกต่ำ ธนาคารเปิดเผยเมื่อวันอังคารว่ามี "จุดอ่อนที่สำคัญ" ในการรายงานทางการเงิน และสร้างความตระหนกเป็นวงกว้างและทวีความรุนแรงขึ้นรอบ ๆ ระบบนิเวศด้านการเงินของธนาคาร เนื่องจากหุ้นของผู้ให้กู้ทั่วโลกร่วงลงหลังจากการล่มสลายของ Silicon Valley Bank และ Signature Bank ตลาดจึงตื่นตัวเป็นพิเศษกับ Credit Suisseราคาหุ้นและพันธบัตรของ Credit Suisse ลดลงอย่างรวดเร็วตลอดทั้งสัปดาห์ เช่นเดียวกับต้นทุนในการประกันหนี้จากการผิดนัด แม้ว่าทาง Credit Suisse จะพยายามวอนหน่วยงานกำกับดูแลหนุนความเชื่อมั่นนักลงทุน ในวันพฤหัสบดี Credit Suisse กล่าวว่าจะสามารถประคองธุรกิจต่อไปได้ด้วยเงินช่วยเหลือ 54,000 ล้านดอลลาร์ จากธนาคารกลางสวิสโดยหวังว่าจะป้องกันหายนะ และเมื่อวันพุธที่ผ่านมา รัฐบาลสวิสได้เป็นตัวกลางในการติดต่อกับ UBS เพื่อขอให้ธนาคารพิจารณาซื้อ Credit SuisseCredit Suisse ใช้เวลาหลายเดือนในความพยายามพลิกฟื้นธุรกิจแม้จะต้องลดขนาดบริษัท ซึ่งรวมถึงการเลิกใช้วาณิชธนกิจจำนวนมาก การปรับลดพนักงานหลายพันตำแหน่งและค่าใช้จ่ายอื่นๆส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ UBS จะเลิกกิจการธนาคารเพื่อการลงทุนของ Credit Suisse โดยพื้นฐานแล้ว โดยการดำเนินงานของบริษัทที่ควบรวมกิจการในพื้นที่นั้นจะมีสัดส่วนไม่เกินหนึ่งในสี่ของสินทรัพย์ทั้งหมดการแยกส่วนของ Credit Suisse เป็นผลพวงล่าสุดจากการล่มสลายของ Silicon Valley Bank แม้จะเป็นผู้ให้กู้ที่ค่อนข้างขนาดกลางซึ่งส่วนใหญ่ดำเนินการในสหรัฐอเมริกา แต่การลดลงอย่างรวดเร็วของ SVB ทำให้นักลงทุนและผู้ฝากเงินเกิดความกังวลอีกครั้งต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นที่แฝงตัวอยู่ในสถาบันอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อธนาคารกลางขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อต่อสู้กับอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นขณะที่หุ้นธนาคารทั่วโลกร่วงลงอย่างหนักเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ทำลายมูลค่าตลาดเกือบครึ่งล้านล้านดอลลาร์ ขณะเดียวกันหน่วยงานกำกับดูแลและผู้ให้กู้รายใหญ่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนพิเศษเพื่อป้องกันหายนะครั้งใหญ่ ซึ่งรวมถึงธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐที่ช่วยเหลือเงิน 3 หมื่นล้านดอลลาร์จากธนาคาร First Republic Bank ขนาดกลางอย่างไรก็ดียังไม่มีผู้ให้กู้ระหว่างประเทศรายใดได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงเหมือนที่เกิดกับ Credit Suisse ซึ่งหุ้นของพวกเขาแตะระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วท่ามกลางข่าวร้ายอย่างต่อเนื่อง โดยทั้งสองบริษัทต่างแข่งขันกันอย่างดุเดือดที่จะก้าวขึ้นเป็นธนาคารชั้นนำระดับโลก และทำตามเป้าหมายนั้นโดยส่วนใหญ่ด้วยการซื้อบริษัทนายหน้าอเมริกันที่มีประวัติยาวนานโดย Credit Suisse เข้าซื้อกิจการ First Boston และ Donaldson, Lufkin & Jenrette ขณะที่ UBS เข้าซื้อกิจการ Dillon, Read ซึ่งในที่สุดทั้งสองก็เข้าร่วมตำแหน่งระดับสูงของการธนาคารระดับโลก แม้ว่าจะได้รับความเสียหายจากวิกฤตการเงินในปี 2551 จากวิกฤติการเงินในตลาดอสังหาฯของอเมริกาแต่ในขณะที่ UBS ฟื้นตัว Credit Suisse ก็ประสบปัญหาจากวิกฤตสู่วิกฤต ต้องจ่ายค่าปรับหลายพันล้านดอลลาร์ จากการเข้าไปพัวพันกับเรื่องอื้อฉาวต่างๆ รวมถึงการที่ผู้ค้าเข้ามาปั่นป่วนตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ติดสินบนต่างประเทศ และการฟอกเงินผ่านการซื้อขายยาเสพติด (หนึ่งในผู้บริหารระดับสูง Tidjane Thiam ถูกไล่ออกจากการขายความลับของบริษัท)และเครดิตสวิสก็ติดอยู่ในหายนะการซื้อขายที่น่าขายหน้า โดยเฉพาะเงิน 5.5 พันล้านดอลลาร์ที่เสียไปซึ่งเชื่อมโยงกับหายนะการล่มสลายของบริษัทการลงทุน Archegosเมื่อถึงเวลาที่ Credit Suisse ประกาศแผนฟื้นฟูกิจการในเดือนตุลาคม นักลงทุนและนักวิเคราะห์ต่างสงสัยว่า แม้จะอยู่ภายใต้ผู้บริหารระดับสูงคนใหม่ ซึ่งนับเป็นครั้งที่สามในรอบสามปี และด้วยเงินทุนใหม่มูลค่า 4 พันล้านดอลลาร์ที่นำโดยธนาคารแห่งชาติซาอุดีอาระเบียที่รัฐเป็นเจ้าของธนาคารสามารถประสบความสำเร็จได้แต่มีข่าวร้ายตามมาเป็นระยะ ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยว่าเครดิต สวิสได้สูญเสียเงินฝากของลูกค้ามูลค่ากว่า 147 พันล้านดอลลาร์ในช่วงสามเดือนสุดท้ายของปี 2565จากนั้นการล่มสลายของ Silicon Valley Bank ซึ่งอยู่ห่างออกไป 5,800 ไมล์ ได้สร้างคลื่นกระแทกในภาคการธนาคารทั่วโลกข้อกังวลเพิ่มเติมคือการพัฒนาที่ไม่ทันเวลาสำหรับ Credit Suisse เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา บริษัทเปิดเผยว่าพบ "จุดอ่อนที่สำคัญ" ที่เกี่ยวข้องกับการรายงานทางการเงิน แม้ว่าบริษัทจะระบุว่าเป็นไปตามการบัญชีก็ตามต่อมาเมื่อวันพุธที่ผ่านมา Ammar al-Khudairy ประธานธนาคารแห่งชาติซาอุดิอาระเบียกล่าวว่าธนาคารของเขาจะไม่ลงทุนเงินเพิ่มในผู้ให้กู้ชาวสวิส โดย al-Khudairy ชี้แจงในภายหลังว่าการย้ายดังกล่าวเกิดจากเหตุผลด้านกฎระเบียบ แต่นักลงทุนยังคงกังวลหาก Credit Suisse พยายามที่จะระดมทุนเพิ่มเติม ก็ไม่สามารถนับได้ว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของบริษัทจะเข้าร่วมในเช้าวันพฤหัสบดี หน่วยงานกำกับดูแลของสวิสได้รับรองความแข็งแกร่งของงบดุลของ Credit Suisse ต่อสาธารณะ ในขณะที่ธนาคารกล่าวว่าจะขอรับความช่วยเหลือจากธนาคารกลางสวิส แต่ราคาหุ้นและพันธบัตรยังคงลดลง ในขณะที่ต้นทุนในการซื้อสัญญาประกันภัยเทียบกับการผิดนัดของบริษัทเพิ่มขึ้นจนอยู่ในระดับสูงจนน่าตกใจภายในวันศุกร์ นักวิเคราะห์กล่าวว่าความเชื่อมั่นในบริษัทที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง แม้ว่างบดุลจะค่อนข้างมีเสถียรภาพก็ตาม ก็จะบีบให้บริษัทต้องดำเนินการที่รุนแรงมากขึ้นข้อตกลงในวันอาทิตย์เป็นประโยชน์สำหรับ UBS ซึ่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งบนลำดับชั้นการธนาคารของสวิตเซอร์แลนด์และยืนหยัดในการขยายธุรกิจหลักด้านการบริหารความมั่งคั่งและเพิ่มแผนกธนาคารเพื่อรายย่อยของ Credit Suisse ที่เป็นที่ยอมรับของสวิสด้าน Johann Scholtz นักวิเคราะห์จาก Morningstar ระบุไว้ในอีเมลว่า “ผลรวมของส่วนของ Credit Suisse นั้นยิ่งใหญ่กว่าที่ UBS จ่ายไปมาก”แต่ UBS ได้รับมอบหมายให้ปิดธนาคารเพื่อการลงทุนของคู่แข่งเป็นส่วนใหญ่ และจะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดคือการปลดพนักงานของ Credit Suisseนักวิเคราะห์บางคนยังมองความเป็นไปได้ ที่ยูบีเอสจะเผชิญกับการฟ้องร้องที่เชื่อมโยงกับการเทคโอเวอร์ โดยผู้บริหารตอบว่า ประเด็นที่ถกเถียงกันมากที่สุด ได้รับการตัดสินโดยหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบาลสวิสเรียบร้อยแล้ว