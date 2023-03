Kept by krungsri ปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุด 1.7% มีผล 9 มี.ค.นี้

กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยอยู่ในช่วงขาขึ้น Kept จึงตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุดจาก 1.5% ต่อปี เป็น 1.7% ต่อปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป เพื่อให้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นและกระตุ้นให้เกิดวินัยการออมในระยะยาว โดยยังคงให้ความอิสระและยืดหยุ่นในการใช้เงิน ถอนได้ ไม่มีเงื่อนไข พร้อมกันนี้ Kept ยังได้ออกแคมเปญพิเศษขยายวงเงินฝากสูงสุดถึง 3 ล้านบาท ซึ่งทำให้ Kept ยังคงรักษาความเป็นผู้นำในฐานะบัญชีเงินฝากดิจิทัลที่ให้ดอกเบี้ยสูง และมีเพดานวงเงินฝากสูงมากเมื่อเทียบกับผู้เล่นรายอื่นๆ ในตลาด สอดคล้องกับเป้าหมายของเราที่ต้องการส่งเสริมวินัยการออมและสร้างการเติบโตทางการเงินอย่างมั่นคงในระยะยาวทั้งนี้ Kept ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ดิจิทัลกระปุก Grow savings สำหรับยอดเงินฝากใหม่ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้· เดือนที่ 1-12 อัตราดอกเบี้ย 1.5% ต่อปี· เดือนที่ 13-24 อัตราดอกเบี้ย 1.7% ต่อปีสำหรับแคมเปญพิเศษ “ขยายกระปุก” เพิ่มวงเงินฝากสูงสุดจากเดิม 2 ล้านบาท เป็น 3 ล้านบาท เฉพาะการฝากเงินในระหว่างวันที่ 9 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 เท่านั้น