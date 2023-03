"หญิงหน่อย" ลั่นปรับยุทธ์ศาสตร์ชาติใหม่ดัน ศก.โต จ่อตั้งกองทุน 3 แสนล้านเติมทุนแก้หนี้ SMEs

วันนี้ (9 มี.ค.) ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ Ibusiness จัดสัมมนาใหญ่ประจำปี “The NEXT Thailand’s Future : จุดเปลี่ยนประเทศไทยสู่ความยั่งยืน” โดยมีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พลังงาน เป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ พร้อมระดมตัวแทนภาครัฐ เอกชน ฝ่ายการเมืองโชว์วิสัยทัศน์ ร่วมผลักดันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่ความยั่งยืนคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย กล่าวภายในงานสัมมนา The next thailand’s future จุดเปลี่ยประเทศไทยสู่ความยั่งยืน จัดโดย Ibusiness รวมกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ว่า ที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2549 ประเทศไทยติดล็อการเมือง 2 ขั้งทำให้ประเทศถอยหลังและเดินหน้าต่อไม่ได้ ซึ่งพรรคไทยสร้างไทยอาสาเป็นทางรอดของประเทศในการปลดล็อกการเมือง 2 ขั้วเพื่อส่งมอบการเมืองที่ดีที่สุดสู่คนไทยรุ่นต่อไปทั้งนี้ เศรษฐกิจไทยในช่วงที่ผ่านมาเหมือนยิ่งทำยิ่งเหนื่อย มีคนยื่นขอบัตรคนจนถึง 20 ล้านใบ โดยเศรษฐกิจไทยมีอัตราการเติบโตลดลงอย่างต่อเนื่อง แตกต่างจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเราต้องทำการรื้อยุทธศาสตร์ชาติใหม่เพื่อให้เศรษฐกิจมีการเติบโตที่ชัดจน ด้วยการกำหนดแผนการเพื่อการแข่งขันในระดับโลก“ที่ผ่านมาเหมือนยิ่งทำยิ่งเหนื่อย คนขอบัตรคนจนเพิ่มขึ้น เราต้องการดูแลคนไทยให้สามารถใช้ชีวิตอย่างมั่นคงเพราะคนไทยไม่ใช่ขอทาน เศรษฐกิจเราเคยเติบโตถึง 8% ตอนนี้เหลือแค่ 3% และตอนนี้การลงทุนจากต่างประเทศลดลง หมดเสน่ห์กับต่างชาติแล้ว และการกำหนดยุทศสาตร์ใหม่จะเป็นทางรอดของเศรษฐกิจไทย”นอกจากนี้ เรายังสนับสนุนผู้ประกอบการขนาดเล็กซึ่งต้องเผชิญกับปัญหาเรื่องใบอนุญาตซ้ำซ้อน ซึ่งได้มีการยื่นขอไปแล้วให้ยกเลิกใบอนุญาตที่มีความล้าสมัยที่มีมากกว่า 1.4 พันฉบับ เพื่อให้เหลือเพียง 100 กว่าฉบับเพื่อช่วยเปิดทางให้คนไทยสามารถทำมาหากินได้ง่ายขึ้น และเป็นแต้มต่อให้เอสเอ็มอีในการประกอบธุรกิจ“การช่วยเหลือเอสเอ็มอีเรามีนโยบายตั้งกองทุนสร้างไทยมูลค่ากว่า 3 แสนล้านบาทที่ให้เอกชนดูแล ทั้งจากสมาอุตสาหกรรม หอการค้าไทย สมาคมธนาคาร เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มในการแก้หนี้เติมทุนเพื่อให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น รวมถึงการควบคุมราคาไฟไม่เกิน 3.5 บาทต่อหน่วย จะมีส่วนช่วยให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กสามารถเติบโตอย่างเข้มแข็งได้”สุดท้ายคือการยุติการทุจริตจะต้องมีการปราบปรามการทุจริตเชิงนโยบายอย่างจริงจัง โดยพรรคไทยสร้างไทยมีโมเดลอย่างชัดเจนที่จะดำเนินคดีต่อคนทุจริต ทั้งนักการเมือง ข้าราชการ เช่นเดียวกับประเทศพัฒนาแล้วอย่างเกาหลี และฮ่องกง