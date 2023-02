SCG จับมือ SC ดันนวัตกรรมเติมอากาศดีให้บ้าน ผลักดันยอดขาย 100 ล้านบาท

เอสซีจี ผู้นำด้านวัสดุก่อสร้าง สินค้าและนวัตกรรมเพื่อที่อยู่อาศัยครบวงจร จับมือ “บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)” ผู้นำการส่งมอบ Living Solutions สินค้าคุณภาพมาตรฐานสูงเพื่อทุกเช้าที่ดี ซึ่งนับเป็นรายแรกที่ร่วมเดินหน้าส่งนวัตกรรม ‘SCG Active AIR Quality’ เครื่องเติมอากาศดีสำหรับบ้านและคอนโดฯ ภายใต้แนวคิดและวิสัยทัศน์เดียวกัน สอดรับกับเทรนด์ความต้องการและพฤติกรรมที่หลากหลายของผู้บริโภคปัจจุบัน ที่มุ่งเน้นให้ความสนใจในด้านเทคโนโลยีทันสมัยที่ตอบโจทย์เรื่องสุขอนามัย และความปลอดภัยเป็นสำคัญ จึงได้นำร่องติดตั้งเครื่องเติมอากาศดีกว่า 1,000 ยูนิต ภายในปี 2566 เพื่อยกระดับคุณภาพและร่วมผลักดันมาตรฐานอีกขั้นให้บ้านที่พักอาศัยยุคใหม่

โดยในปี 2566 ทาง SC Asset ได้วางเป้าหมายติดตั้งเครื่องเติมอากาศดีสำหรับบ้านและคอนโดฯ กว่า 1,000 ยูนิต ปัจจุบันนำร่องติดตั้งไปแล้ว จำนวน 8 โครงการแนวราบ 106 ยูนิต

Head of Smart System Solution Business ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี กล่าวว่า จากสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องฝุ่น PM 2.5 ในประเทศไทยกำลังเข้าสู่ขั้นวิกฤต โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครติดอันดับต้นๆ ของเมืองที่มีมลพิษมากที่สุดของโลก แม้แต่ในบ้านเรายังต้องเสี่ยงกับฝุ่น PM 2.5 เชื้อโรคทั้งแบคทีเรีย ไวรัส และมลพิษที่ลอยอยู่ในอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยตรง ซึ่งเอสซีจีได้เล็งเห็นและเข้าใจถึงความสำคัญด้านสุขภาพ และความปลอดภัยของผู้บริโภค ไปสู่การพัฒนาสินค้าเพื่อยกระดับคุณภาพอากาศที่คนเมืองกำลังเผชิญด้วยเหตุนี้จึงได้พัฒนาสินค้านวัตกรรม ‘SCG Active AIR Quality’ เครื่องเติมอากาศดีสำหรับบ้านและคอนโดฯ ภายใต้แนวคิด ‘Clean Air For All’ ผลักดันโซลูชันเพื่ออากาศสะอาดและคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยที่ดีสำหรับทุกคนในบ้าน"ในปี 2566 เอสซีจีได้วางกลยุทธ์ให้สินค้านวัตกรรม SCG Active AIR Quality เดินหน้ารุกตลาด Housing Project ให้เครื่องเติมอากาศดีเป็นส่วนสำคัญของบ้าน โดยร่วมกันกับทางโครงการตั้งแต่การ Co-Design แบบก่อสร้างเพื่อออกแบบวิธีการติดตั้งที่ได้ทั้งความสวยงามและฟังก์ชัน ตลอดจนการบริการหลังการขายที่ดูแลอย่างมืออาชีพและครบวงจร พร้อมกันนี้ เอสซีจียังตั้งเป้าผลักดันยอดขาย SCG Active AIR Quality ที่ 100 ล้านบาท ภายในปี 2566 โดยโฟกัสไปยังโครงการบ้าน รวมถึงเจ้าของบ้านทั่วประเทศ ที่ใส่ใจสุขภาพ และความปลอดภัย โดยเฉพาะครอบครัวที่มีเด็กเล็กในบ้าน กลุ่มเสี่ยงต่อโรคภูมิแพ้ ผู้สูงอายุ และยังรวมไปถึงบ้านที่มีสัตว์เลี้ยงอีกด้วย"โดยล่าสุด เอสซีจีได้ร่วมมือกับทาง SC Asset ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ยักษ์ใหญ่ของไทย ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในการร่วมผลักดันสร้างมาตรฐานใหม่ให้ที่พักอาศัย โดยเฉพาะเรื่องคุณภาพอากาศ ติดตั้งเครื่องเติมอากาศดีให้โครงการบ้าน SC Asset ซึ่งเอสซีจีมีทีมงาน Smart Living Solution Tech พร้อมร่วมออกแบบระบบ SCG Active AIR Quality ให้เหมาะสมกับงานโครงการแต่ละประเภทHead of Tech Solutions บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SC Asset กล่าวว่า ปัจจุบันเทรนด์และพฤติกรรมของผู้บริโภคมีความหลากหลายมากขึ้น มองหาสิ่งที่มาตอบโจทย์แตกต่างกัน สำหรับ SC Asset เราพัฒนาสินค้าและบริการแบบยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Human Centric) จึงมีการออกแบบดีไซน์ที่อยู่อาศัยเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างตรงจุด อีกทั้งยังได้วางกลยุทธ์เพื่อพัฒนาในส่วนดังกล่าวอย่างใกล้ชิด โดยจัดตั้งทีมเฉพาะ ‘Design Core Team’ ไปพร้อมๆ กับการวางคอนเซ็ปต์ ‘H .O. U. S. E. S’ คือให้ความสำคัญต่อด้านดีไซน์และการอยู่อาศัย (H : Home is Everything) การเลือกใช้วัสดุคุณภาพ (O : Old) การใส่ใจในเรื่องสุขภาพ (U : Unhealthy) ความปลอดภัย (S : Safety) การดูแลรักษา (E : Expense) ตลอดจนด้านสินค้าและบริการของ SC Asset ต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (S : Scero House)โดยพบข้อสรุปว่า ในด้านพฤติกรรมและความสนใจของกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ในประเภทบ้านเดี่ยวของปี 2566 อันดับต้นๆ คือ ความต้องการด้านนวัตกรรมจัดการคุณภาพอากาศ มากถึง 83% รองลงมา Smart Home ด้านความปลอดภัย 75% และด้านความสะดวกสบาย 66% จะเห็นได้ว่ากลุ่มเป้าหมายปัจจุบันมองหาด้านเทคโนโลยีเพื่อตอบโจทย์ทุกมิติในชีวิตประจำวันเพื่อส่งมอบประสบการณ์การอยู่อาศัยและคุณภาพอากาศที่ดีในบ้านให้ผู้บริโภค