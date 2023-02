กรมที่ดิน จับมือกรมอนามัย ลงนาม MOU สร้างมาตรฐานส้วมสาธารณะใน สนง.ที่ดินทั่วประเทศ

สำนักงานที่ดินทั่วไทย ส้วมสะอาดน่าใช้ ได้มาตรฐาน HAS ขึ้น

เปิดเผยว่า กรมที่ดินในฐานะหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนในด้านการรังวัด การจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรม ซึ่งแต่ละวันมีประชาชนไปติดต่อราชการเป็นจำนวนมาก โดยแต่ละปีมีประชาชนมาติดต่อขอรับบริการที่สำนักงานที่ดินทั่วประเทศมากกว่า 31 ล้านราย สำนักงานที่ดินจึงเป็นสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูง ที่อาจก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อบางประเภทได้ กรมที่ดินจึงให้ความสำคัญด้านสุขอนามัยของประชาชนที่มาติดต่อราชการและใช้ห้องส้วมสาธารณะร่วมกันจึงได้จัดทำโครงการของขวัญปีใหม่ของกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ภายใต้ชื่อเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงส้วมสะอาด ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานภาครัฐ และที่สำคัญเพื่อป้องกันไม่ให้ส้วมสาธารณะเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรค ประชาชนผู้ใช้บริการได้ใช้ส้วมที่ผ่านการรับรองมาตรฐานส้วมสาธารณะ (HAS) จากกระทรวงสาธารณสุข และในวันนี้กรมที่ดินร่วมกับกรมอนามัยได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการสร้างมาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศในสำนักงานที่ดินทั่วประเทศขึ้น ณ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครโดยการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ กรมที่ดินจะเร่งรัดให้สำนักงานที่ดินทั่วประเทศ ได้แก่ สำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก จำนวน 461 แห่ง ดำเนินการพัฒนาห้องส้วมที่ให้บริการประชาชนให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ (HAS) เมื่อสำนักงานที่ดินผ่านการรับรองมาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ (HAS) จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จะดูแลรักษาส้วมสาธารณะของสำนักงานที่ดินให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตลอดไป และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่หน่วยงานราชการในพื้นที่เพื่อนำไปพัฒนาส้วมในสถานที่ราชการต่อไป