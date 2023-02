9 ของขวัญคริปโตยอดฮิต ของคู่รักในวันวาเลนไทน์

ไม่ว่าจะให้ของขวัญชิ้นใด สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความผันผวนสูง และเป็นสิ่งสำคัญเสมอที่ต้องทำการวิจัยอย่างถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุน

โดยของขวัญประเภทสินทรัพย์ดิจิทัล หรือ Crypto ไม่เพียงแสดงถึงความรักเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความสนใจร่วมกันในโลกสินทรัพย์ดิจิทัล ที่สะท้อนความทันสมัย เข้าถึงและมีส่วนร่วมกับเทคโนโลยีของสกุลเงินดิจิตอลและการเงินสมัยใหม่อีกด้วยโดย 9 ของขวัญที่เกี่ยวข้องกับคริปโตที่น่าสนใจ ได้แก่บัตรของขวัญ ถือเป็นทางเลือกให้กับคนสำคัญที่นิยมมอบให้กันด้วยการมอบบัตรของขวัญสกุลเงินดิจิทัลให้พวกเขา ซึ่งผู้รับสามารถใช้แทนเงินสดเพื่อซื้ออาหารหรือสินทรัพย์ดิจิทัลที่ต้องการได้ ไม่ว่าจะเป็น Bitcoin ล่าสุดราคาแลกเปลี่ยน BTC ลดลงมาอยู่ที่ $21,727 หรือ ETH โดยล่าสุดราคาลดลงมาอยู่ที่ $1,503 หรือ Stablecoin เช่น USD Coin (USDC)เราสามารถซื้ออสังหาริมทรัพย์เสมือนจริงใน metaverse เช่นใน Decentraland หรือ The Sandbox เพื่อเป็นของขวัญสุดโรแมนติกที่ไม่ซ้ำใครให้กับคนสำคัญ โดยผู้ให้หรือผู้รับสามารถสร้างและปรับแต่งโลกเสมือนของตนเองได้ หรือคู่รักจะมีส่วนร่วมในการสำรวจมิติใหม่ๆ ด้วยกันได้ผู้ซื้อสามารถเซอร์ไพรส์คนที่รักได้ด้วยผลงานศิลปะที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้ หรือ NFT ซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวนั้นจะคงอยู่ในบล็อกเชนตลอดไป ด้วยลักษณะเด่นที่ชูความเป็นจุดขายว่าไม่สามารถทำซ้ำ (รหัสตัวเลขดิจิทัลของ NFT ไม่อาจทำซ้ำได้ แต่รูปแบบต้นฉบับดั้งเดิมของประเภท NFT สามารถทำซ้ำได้ไม่จบไม่สิ้น เช่นภาพถ่าย คลิปวิดีโอ คลิปเสียง) ซึ่งในปัจจุบัน มีศิลปินที่มีความสามารถจำนวนมากที่สร้างงานศิลปะดิจิทัลที่สามารถในการสร้างผลงาน NFT ออกวางขาย และมีผู้ซื้อ NFT สะสมหรือเก็งกำไรเป็นจำนวนมาก โดยมูลค่าของ NFT นั้นมีความผันผวนสูงตามตลาดคริปโต ซึ่งผู้ซื้อควรศึกษาความเสี่ยงอย่างรอบคอบก่อนที่จะตัดสินในซื้อหรือลงทุนกระเป๋าเงินฮาร์ดแวร์ ถือเป็นการรักษาความปลอดภัยในการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลแบบออฟไลน์ สามารถมอบให้เป็นของขวัญที่มีประโยชน์ต่อผู้รับ และยังสะท้อนถึงความจริงใจและห่วงใยที่มีต่อผู้รับสำหรับวาเลนไทน์ โดยกระเป๋าเงินคริปโต เป็นอุปกรณ์ประเภทฮาร์ดแวร์เพิ่มชั้นความปลอดภัยพิเศษสำหรับการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อปกป้องการลงทุนในสกุลเงินดิจิตอลของผู้ใช้จากแฮกเกอร์และการโจมตีทางไซเบอร์อื่น ๆด้วยการซื้อโทเค็นที่สร้างผลตอบแทนให้กับคนที่รักในระบบนิเวศการเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) นอกจากนี้พวกเขาจะได้รับของขวัญเป็นรายได้แบบพาสซีฟ และเขาสามารถเก็บไว้ในกระเป๋าเงินของพวกเขา และยังสามารถติดตามการเติบโตของรายได้ในการลงทุนนั้นๆอีกด้วยคอนเสิร์ตและกิจกรรมเสมือนจริง กำลังเริ่มเป็นที่นิยมและแพร่หลายมากขึ้นในโลก metaverse ที่กำลังเติบโตขยายตัว โดยผู้ที่สนใจสามารถรับตั๋ววาเลนไทน์เพื่อชมคอนเสิร์ตเสมือนจริงในพื้นที่ metaverse ที่มีการจัดกิจกรรม และการร่วมออกเดทในหลากหลายแพล็ตฟอร์มการแสดงความรักที่มีต่อกันในวันวาเลนไทน์และการมอบของที่ระลึกที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลได้ด้วยการมอบผลิตภัณฑ์ที่มีธีมเป็นสกุลเงินดิจิทัลเป็นของขวัญ สำหรับผู้ที่ต้องการอวดความภาคภูมิใจในการใช้คริปโตยังมีตัวเลือกต่างๆอีกมากมาย เช่น สร้อยข้อมือ หมอน ขวดน้ำ แก้วน้ำ เสื้อกันหนาว และอื่น ๆหนังสือ crypto เช่น The Little Bitcoin Book สามารถเป็นของขวัญวันวาเลนไทน์ที่แฝงแง่คิดและให้ความรู้สำหรับคนพิเศษในวันแห่งความรัก เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้หากพวกเขาสนใจเกี่ยวกับ cryptocurrency และโลกของการเงินดิจิทัล ซึ่งหนังสือ crypto จัดว่าเป็นการเริ่มต้นยอดเยี่ยมในการเข้าถึงเกี่ยวกับเทคโนโลยีและศักยภาพของคริปโต ทั้งในด้านประโยชน์และโทษที่แฝงเร้นในการนำไปใช้ ไม่ว่าผู้ที่รับนั้นจะยังใหม่กับโลก cryptocurrency หรือผู้ที่ชื่นชอบและมีประสบการณ์อยู่แล้วเช่าหรือสตรีมภาพยนตร์ที่สำรวจโลกของสกุลเงินดิจิทัล เช่น The Rise and Rise of Bitcoin หรือ Cryptopia: Bitcoin, Blockchains และอนาคตของอินเทอร์เน็ต