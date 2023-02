15 หุ้นเนื้อหอม "กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ" ร่วมถือหุ้นใหญ่ มูลค่ารวมเฉียด 7 พันล้าน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ร่วมถือหุ้นในลำดับ 7 ถือ 29,207,900 หุ้น หรือ 0.52% มูลค่า 1,182,919,950 บาท (ราคา ณ วันที่ 10 ก.พ. 2566 ปิดที่ 40.50 บาท/หุ้น) โดยมีบริษัท อินโดรามา รีซอสเซส จำกัด ถือหุ้นใหญ่สุด ถือ 64.74 % และมีผู้ร่วมลงทุนที่น่าสนใจอีก เช่นธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ถืออันดับ 3 ถือ 4.83% สำนักงานประกันสังคมถืออันดับ 5 ถือ 1.62%มีผลตอบแทนราคาย้อนหลัง YTD -0.61%,1 สัปดาห์ 0.00%, 1 เดือน -1.82%, 3 เดือน -5.26%, 6 เดือน -7.95%,1 ปี -20.59% ,ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ คือ 52.75 / 37.00 บาท ,อัตราเงินปันผลตอบแทน 2.47% , มาร์เกตแคป 227,389.35 ล้านบาท, ค่าP/E 4.75 เท่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้วร่วมถือหุ้นในลำดับ 9 ถือ 15,393,900 หุ้น หรือ 0.69% มูลค่า 865,906,875 บาท (ราคา ณ วันที่ 10 ก.พ. 2566 ปิดที่ 56.25 บาท/หุ้น) โดยมี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นใหญ่สุด ถือ 45.03% และมีผู้ร่วมลงทุนที่น่าสนใจอีก เช่นสำนักงานประกันสังคม ถืออันดับ 8 ถือ 1.03%มีผลตอบแทนราคาย้อนหลัง YTD 0.00%,1 สัปดาห์ -1.75%,1 เดือน +1.35%, 3 เดือน +3.21%, 6 เดือน +7.66%,1 ปี +5.14% , ราคาล่าสุด ณ 10 ก.พ. 2566 คือ 56.25 บาท ,ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ คือ63.25 / 47.25 บาท ,อัตราเงินปันผลตอบแทน 4.22% ,มาร์เกตแคป 125,653.25 ล้านบาท, ค่า P/E 3.35 เท่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ร่วมถือหุ้นในลำดับ 5 ถือ 178,238,560 หุ้น หรือ 3.93% มูลค่า 855,545,088 บาท (ราคา ณ วันที่ 10 ก.พ. 2566 ปิดที่ 4.80บาท/หุ้น) โดยมี บริษัท โชติธนวัฒน์ จำกัดถือหุ้นใหญ่สุด ถือ 16.70%มีผลตอบแทนราคาย้อนหลัง YTD +7.14%, 1 สัปดาห์ +0.42%, 1 เดือน +5.26%, 3 เดือน +4.35%, 6 เดือน +28.34%, 1 ปี +53.85% , ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 4.92 / 2.96 บาท ,อัตราเงินปันผลตอบแทน N/A % ,มาร์เกตแคป 21,751.49 ล้านบาท, ค่าP/E N/A เท่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้วร่วมถือหุ้นในลำดับ 6 ถือ 20,880,200 หุ้น หรือ 0.98% มูลค่า 756,907,250 บาท(ราคา ณ วันที่ 10 ก.พ. 2566 ปิดที่ 36.25บาท/หุ้น) โดยมี นาง ดาวนภา เพชรอำไพ ถือหุ้นใหญ่สุด ถือ 33.96% และมีผู้ร่วมลงทุนที่น่าสนใจอีก เช่นนาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ ถืออันดับ 2 ถือ 33.49 %บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ถืออันดับ 7 ถือ 0.81%มีผลตอบแทนราคาย้อนหลัง YTD -4.61%,1 สัปดาห์ -8.23%,1 เดือน -12.12%, 3 เดือน +5.07%, 6 เดือน-23.68% ,1 ปี -37.77% , ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ คือ 58.25 / 32.50 บาท ,อัตราเงินปันผลตอบแทน 1.02% ,มาร์เกตแคป 76,850.00 ล้านบาท, ค่าP/E 15.18 เท่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ร่วมถือหุ้นในลำดับ 9 ถือ 69,247,000 หุ้น หรือ 1.02% มูลค่า 754,792,300 บาท (ราคา ณ วันที่ 10 ก.พ. 2566 ปิดที่ 10.90 บาท/หุ้น) โดยมี บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ถือหุ้นใหญ่สุด ถือ 17.00% และมีผู้ร่วมลงทุนที่น่าสนใจอีก เช่นบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ถืออันดับ 2 ถือ 5.23% ,นาย อิสระ ว่องกุศลกิจ 1.71%, นาย กมล ว่องกุศลกิจ 1.32%มีผลตอบแทนราคาย้อนหลัง YTD -20.44%,1 สัปดาห์ -5.22%,1 เดือน -12.80%, 3 เดือน -14.17%, 6 เดือน -17.42%, 1 ปี -3.54% , ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ คือ 15.00 / 10.50 บาท ,อัตราเงินปันผลตอบแทน 2.94 % , มาร์เกตแคป 92,150.36 ล้านบาท, ค่า P/E 2.08 เท่ามี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ร่วมถือหุ้นในลำดับ 9 ถือ 156,092,182 หุ้นหรือ 1.35% มูลค่า 471,398,389 บาท (ราคา ณ วันที่ 10 ก.พ. 2566 ปิดที่ 3.02 บาท/หุ้น) โดยมี AirAsia Aviation Limited ถือหุ้นใหญ่สุด ถือ 25.65% และมีคนดังๆ ร่วมถืออีก เช่นนาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ถืออันดับ 2 ถือ 20.06% ,นาย พิธาน องค์โฆษิต (แฟนดาราดัง) ถืออันดับ 4 ถือ 3.66%AAV มีผลตอบแทนราคาย้อนหลัง YTD -1.31%, 1 สัปดาห์ -1.31% , 1 เดือน -0.66%, 3 เดือน -4.43%, 6 เดือน +10.22%,1 ปี +11.03%, ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ คือ 3.30 / 2.20บาท , อัตราเงินปันผลตอบแทน N/A % , มาร์เกตแคป 36,736.14 ล้านบาท, ค่าP/E N/A เท่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้วร่วมถือหุ้นในลำดับ 10 ถือ 7,711,700 หุ้นหรือ 0.88% มูลค่า 397,152,550 บาท (ราคา ณ วันที่ 10 ก.พ. 2566 ปิดที่ 51.50 บาท/หุ้น) โดยมี บริษัท ยูนิสเตรทช์ จำกัด ถือหุ้นใหญ่สุด ถือ 49.81% และมีผู้ร่วมลงทุนที่น่าสนใจอีก เช่นTHE BANK OF NEW YORK MELLON ถืออันดับ 6 ถือ 1.90%มีผลตอบแทนราคาย้อนหลัง YTD +10.16%,1 สัปดาห์ +0.49%, 1 เดือน +4.04%, 3 เดือน +15.08%, 6 เดือน +5.10%, 1 ปี +13.81%, ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ คือ 55.25 / 40.25บาท ,อัตราเงินปันผลตอบแทน 2.68% ,มาร์เกตแคป 44,901.28 ล้านบาท, ค่าP/E 19.20 เท่ามี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ร่วมถือหุ้นในลำดับ 8 ถือ 16,880,600 หุ้น หรือ1.47% มูลค่า 335,923,940 บาท (ราคา ณ วันที่ 10 ก.พ. 2566 ปิดที่ 19.90 บาท/หุ้น) โดยมีนาย วิกรม กรมดิษฐ์ ถือหุ้นใหญ่สุด ถือ 26.23% และมีผู้ร่วมลงทุนที่น่าสนใจอีก เช่นบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ถืออันดับ 2 ถือ 5.29%มีผลตอบแทนราคาย้อนหลัง YTD -6.57%,1 สัปดาห์ -2.45%,1 เดือน -1.97%,3 เดือน +3.11%,6 เดือน +7.57%,1 ปี -11.16% , ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ คือ 23.00 / 17.10 บาท ,อัตราเงินปันผลตอบแทน 2.01% ,มาร์เกตแคป 22,885.00 ล้านบาท, ค่าP/E 9.97 เท่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ร่วมถือหุ้นในลำดับ 9 ถือ 28,909,400 หุ้น หรือ 0.67% มูลค่า 332,458,100 บาท (ราคา ณ วันที่ 10 ก.พ. 2566 ปิดที่ 11.50 บาท/หุ้น) โดยมี CHEVRON SOUTH ASIA HOLDINGS PTE LTD ถือหุ้นใหญ่สุด ถือ 60.56%มีผลตอบแทนราคาย้อนหลัง YTD +7.48%, 1 สัปดาห์ +2.68%,1 เดือน +12.75%,3 เดือน -1.71%,6 เดือน +2.68%,1 ปี +19.79% , ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ คือ 13.50 / 8.20 บาท ,อัตราเงินปันผลตอบแทน 1.55% ,มาร์เกตแคป 49,862.87 ล้านบาท, ค่าP/E 5.38 เท่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ร่วมถือหุ้นในลำดับ 7 ถือ 9,937,229 หุ้น หรือ 1.21% มูลค่า 265,820,875 บาท (ราคา ณ วันที่ 10 ก.พ. 2566 ปิดที่ 26.75 บาท/หุ้น) โดยมี บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นใหญ่สุด ถือ 25.40% และมีผู้ร่วมลงทุนที่น่าสนใจอีก เช่นบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)ถืออันดับ 2 ถือ 23.74%มีผลตอบแทนราคาย้อนหลัง YTD -6.96%, 1 สัปดาห์ -5.31%,1 เดือน -8.55%, 3 เดือน -26.71%,6 เดือน -42.16%,1 ปี -38.86% , ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ คือ 59.25 / 26.25 บาท ,อัตราเงินปันผลตอบแทน 2.40% ,มาร์เกตแคป 21,997.65 ล้านบาท, ค่าP/E 22.89 เท่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้วร่วมถือหุ้นในลำดับ 7 ถือ 27,704,900 หุ้น หรือ 0.80%มูลค่า 252,114,590 บาท (ราคา ณ วันที่ 10 ก.พ. 2566 ปิดที่ 9.10 บาท/หุ้น) โดยมี EXXONMOBIL ASIA HOLDINGS PTE. LTD. ถือหุ้นใหญ่สุด ถือ 65.99% และมีผู้ร่วมลงทุนที่น่าสนใจอีก เช่นนาย ชาญ โสภณพนิช ถืออันดับ 9 ถือ 0.42%มีผลตอบแทนราคาย้อนหลัง YTD -27.78%, 1 สัปดาห์ -1.62%,1 เดือน -20.18%, 3 เดือน -31.06%,6 เดือน -18.75%,1 ปี +16.67% ,ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ คือ 15.00 / 7.20 บาท ,อัตราเงินปันผลตอบแทน N/A % ,มาร์เกตแคป 31,493.81 ล้านบาท, ค่าP/E 2.66 เท่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ร่วมถือหุ้นในลำดับ 10 ถือ 46,858,600 หุ้น หรือ 0.58% มูลค่า 218,361,076 บาท (ราคา ณ วันที่ 10 ก.พ. 2566 ปิดที่ 4.66 บาท/หุ้น) โดยมี บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นใหญ่สุด ถือ 30.00% และมีผู้ร่วมลงทุนที่น่าสนใจอีก เช่นนาย มิน เธียรวร (มือการเงินของกลุ่มเจ้าสัวซีพี)ถืออันดับ 9 ถือ 1.02%มีผลตอบแทนราคาย้อนหลัง YTD +2.19%,1 สัปดาห์ +2.19%,1 เดือน -0.85%,3 เดือน -6.80%, 6 เดือน -13.70%,1 ปี -10.38% ,ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ คือ 5.90 / 4.48 บาท ,อัตราเงินปันผลตอบแทน 1.72 % ,มาร์เกตแคป 37,882.92 ล้านบาท, ค่าP/E 15.23 เท่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้วร่วมถือหุ้นในลำดับ 6 ถือ 17,147,200 หุ้น หรือ 0.72% มูลค่า 133,748,160 บาท (ราคา ณ วันที่ 10 ก.พ. 2566 ปิดที่ 7.80 บาท/หุ้น) โดยมี น.ส. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ถือหุ้นใหญ่สุด ถือ 40.04% และมีผู้ร่วมลงทุนที่น่าสนใจอีก เช่นบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ถืออันดับ 2 ถือ 25.02% นาย ถกลเกียรติ วีรวรรณ ถืออันดับ 4 ถือ 4.37%มีผลตอบแทนราคาย้อนหลัง YTD -1.89%,1 สัปดาห์ -2.50%, 1 เดือน -0.64%, 3 เดือน -17.02%, 6 เดือน-14.75%,1 ปี -32.17% ,ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ คือ 13.10 / 7.50 บาท ,อัตราเงินปันผลตอบแทน 0.88% , มาร์เกตแคป 18,573.75 ล้านบาท, ค่าP/E 23.25 เท่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ร่วมถือหุ้นในลำดับ 9 ถือ 6,936,498 หุ้น หรือ 0.21% มูลค่า 33,156,460 บาท (ราคา ณ วันที่ 10 ก.พ. 2566 ปิดที่ 4.78บาท/หุ้น) โดยมี บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นใหญ่สุด ถือ 74.92% และมีผู้ร่วมลงทุนที่น่าสนใจอีก เช่นบริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) ถืออันดับ 2 ถือ 4.46% นาย วรวิทย์ แก้วสว่าง (ลูกชายเสี่ยป๋อง วัชระ แก้วสว่าง) ถืออันดับ 8 ถือ 0.21%มีผลตอบแทนราคาย้อนหลัง YTD -3.63%,1 สัปดาห์ -2.45%,1 เดือน +0.84% ,ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52สัปดาห์ คือ 5.50 / 4.06 บาท ,อัตราเงินปันผลตอบแทน N/A% , มาร์เกตแคป 15,630.60 ล้านบาท, ค่า P/E 26.76 เท่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอ็มเอฟซี มาสเตอร์ ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้วร่วมถือหุ้นในลำดับ 10 ถือ 1,121,500 หุ้น หรือ 1.09% มูลค่า 18,841,200 บาท (ราคา ณ วันที่ 10 ก.พ. 2566 ปิดที่ 16.80 บาท/หุ้น) โดยมี บริษัท มอซ เซกูโร จำกัดถือหุ้นใหญ่สุด ถือ 24.36%มีผลตอบแทนราคาย้อนหลัง YTD +16.67%,1 สัปดาห์ -0.59%, 1 เดือน +7.69%, 3 เดือน -1.18%, 6 เดือน -0.59%, 1 ปี -41.57% ,ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ คือ 30.25 / 13.60 บาท ,อัตราเงินปันผลตอบแทน 1.07% , มาร์เกตแคป 1,726.05 ล้านบาท, ค่า P/E 46.84 เท่า