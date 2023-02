AP เปิดตัวโครงการใหม่สูงสุด 7.7 หมื่นล้าน รุกเพิ่มแชร์บ้านเดี่ยวลักชัวรี-ต่อยอดธุรกิจใหม่

ปีของ 'เอพี ไทยแลนด์' มองปี 66 ภาพรวมมีปัจจัยบวกหนุนตลาด ประกาศเปิดตัวดุดัน ด้วยจำนวน 58 โครงการ มูลค่าสูงสุดในอุตฯ 77,000 ล้านบาท รุกตลาดแนวราบ-คอนโดฯ เร่งเพิ่มแชร์ตลาดลักชัวรี ชู 3 มิติดันธุรกิจ สังคม และต่อยอดโอกาสทางธุรกิจใหม่





บริษัท เอพี ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ AP

DIVE DEEPER IN PROPERTY BUSINESS

HATCH NEW BUSINESS

PEOPLE & SOCIAL

การรุกเข้ากินแชร์ตลาดบนใน 2 เซกเมนต์ คือ บ้านเดี่ยวระดับ Luxury ราคา 20-50 ล้านบาท และบ้านเดี่ยวระดับ Super Luxury ราคา 50-100 ล้านบาท

มองตลาดคอนโดฯ กลับมาฟื้นตัว เปิด 4 โปรเจกต์กว่า 1.1 หมื่นล้านบาท

รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานกลยุทธ์องค์กรและการสร้างสรรค์กล่าวถึงปัจจัยที่สร้างความเชื่อมั่นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปี 2566 ว่า ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี 2565 ที่ผ่านมา มีการเจริญเติบโตในทุกกลุ่มธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มธุรกิจคอนโดมิเนียม และธุรกิจบ้านเดี่ยวที่มีการเปิดตัวมากก่อนช่วงเกิดการระบาดของโควิด-19 เช่นเดียวกับธุรกิจทาวน์โฮมที่จะเริ่มกลับมาช่วงก่อนโควิดด้วย ดังนั้น ปีที่แล้วจึงเป็นปีที่เราคิดว่าอสังหาริมทรัพย์จะเริ่มทยอยกลับมา ด้วยปัจจัยหลายอย่าง เช่น เรื่องการเปิดประเทศ ภาพเศรษฐกิจที่ดีขึ้น และที่สำคัญ บริษัทอสังหาฯ ต่างๆ กลับมาทำตลาดอย่างหนักและหากมาพิจารณาในกลุ่มราคาของอสังหาฯ ที่ทำตลาดในปีที่ผ่านมา จะเป็นเหตุว่า ระดับราคาตั้งแต่ 1 ล้านบาท จนไปถึง 10 ล้านบาทมีการเติบโต โดยกลุ่มที่อยู่อาศัยระดับราคา 1-2 ล้านบาท ในปี 65 เทียบกับ 65 เติบโตสูงสุดถึง 189.4% เกิดจากการทำตลาดของกลุ่มคอนโดฯ เป็นหลัก ส่วนราคา 2-3 ล้านบาท ที่มีการเปิดตัวของโครงการทาวน์เฮาส์ และคอนโดฯ มาช่วยส่งเสริมให้เกิดการเจริญเติบโตถึง 70% ขณะที่กลุ่ม 3-5 ล้านบาท แม้จะเติบโตน้อย แต่โตถึง 52.5% และระดับราคา 5 ล้านบาทไปจนถึง 10 กว่าล้านบาทเติบโตจะมาจากกลุ่มบ้านเดี่ยวเป็นหลัก ดังนั้น หากรวมทุกระดับราคา อัตราเติบโตปี 66 ถึง 91.8%สำหรับกลยุทธ์ของเอพี ไทยแลนด์ ปี 2566 นั้น นายวิทการ กล่าวว่า จะดำเนินธุรกิจภายใต้แผน "2023 AP INCLUSIVE GROWTH ที่สุดของปีกับการเติบโตร่วมกัน" โดยจะดำเนินงานผ่าน 3 มิติ ได้แก่กลยุทธ์แรกทำงานแบบเจาะลึก เข้มข้นยิ่งขึ้น เพื่อครองความเป็นผู้นำในธุรกิจพัฒนาอสังหาฯ เพื่อการอยู่อาศัย ผ่าน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจพัฒนาคอนโดฯ กลุ่มธุรกิจพัฒนาบ้านเดี่ยว และกลุ่มธุรกิจพัฒนาทาวน์โฮมโดยปีนี้บริษัทฯ เปิดตัวโครงการใหม่ที่มีมูลค่ามากที่สุดในตลาด จำนวน 58 โครงการ มูลค่ากว่า 77,000 ล้านบาท เป็นบ้านเดี่ยว 22 โครงการ มูลค่า 34,800 ล้านบาท ทาวน์โฮมจำนวน 27 โครงการ มูลค่า 26,400 ล้านบาท คอนโดฯ 4 โครงการ มูลค่า 11,800 ล้านบาท และโครงการในต่างจังหวัด 5 โครงการ มูลค่า 4,000 ล้านบาท โดยได้เตรียมงบลงทุนซื้อที่ดินไว้ประมาณ 20,000 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปี 65กลยุทธ์ที่สองค้นหาช่องว่างตลาดใหม่ โดยจะนำทรัพยากรของบริษัทฯ ต่อยอดสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่ ทั้งในมิติธุรกิจพัฒนาอสังหาฯ ในรูปแบบใหม่ หรือเพื่อเสริมธุรกิจอื่นๆ ในเครืออย่าง สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเมนท์ (SMART) หรือ บางกอก ซิตี้สมาร์ท (BC) พร็อพเพอร์ตี้โบรกเกอร์แบบครบวงจร เป็นต้นและกลยุทธ์สุดท้ายร่วมขับเคลื่อนสังคมให้เติบโตไปร่วมกัน ด้วยการสานต่อความตั้งใจที่จะเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพ ‘คน’ ด้วยการมอบทักษะแห่งอนาคตแก่ทุกคนผ่านโครงการเพื่อสังคมต่างๆ ที่ทำอย่างต่อเนื่องรองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาธุรกิจกลุ่มสินค้าทาวน์โฮม บมจ.เอพีฯ ขยายแผนในปีนี้ว่า เปิดตัวทาวน์โฮมใหม่ครอบคลุมครบทั้ง 6 Sub-Brand ตั้งแต่ระดับราคา 1.69-25 ล้านบาท โดยไฮไลต์สำคัญคือ การขยายพอร์ตสินค้าในกลุ่มบ้านแฝดมากยิ่งขึ้น ด้วยแบรนด์บ้านกลางเมือง THE EDITION เป็นแบรนด์บ้านแฝด 3 ชั้น และ GRANDE PLENO บ้านแฝด 2 ชั้น รวมถึงการเปิดตัว Luxury Townhome ซึ่งทำเลใหม่ในปีนี้ คือ บ้านกลางเมือง คลาสเซ่ รัชโยธิน คาดว่าจะพร้อมเปิดตัวในช่วงประมาณไตรมาส 3รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาธุรกิจกลุ่มสินค้าบ้านเดี่ยว บมจ.เอพีฯ กล่าวว่า ไฮไลต์สำคัญคือโดยเตรียมเปิดตัว THE CITY บ้านเดี่ยวโมเดลใหม่ ใน 3 โครงการที่จะเปิดขายในไตรมาส 1 ปีนี้โดยเรามีเป้าที่จะเปิดตัวโครงการบ้านกลางกรุง บ้านเดี่ยวขนาด 4-5 ชั้นในทำเลเมือง รวมถึงการอัปสเกลคฤหาสน์หรู THE PALAZZO (เดอะ พาลาสโซ่) เพื่อตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มมั่งคั่งอีกด้วยรองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาธุรกิจกลุ่มสินค้าคอนโดมิเนียม บมจ.เอพีฯ กล่าวว่า ตลาดคอนโดฯ ในปีนี้น่าจะฟื้นตัวกลับเข้าสู่ภาวะใกล้เคียงกับปีก่อนเผชิญโควิด-19 ซึ่งหากดูจากยอดขายคอนโดฯ เครือเอพีในปีที่ผ่านมา เติบโตที่เพิ่มขึ้นกว่า 4 เท่า หรือคิดเป็น 11,440 ล้านบาท โดยในปีนี้กลุ่มธุรกิจคอนโดฯ เตรียมเปิดตัว 4 คอนโดฯ ใหม่ (ร่วมทุน 2 โครงการ และลงทุนเอง 2 โครงการ) มูลค่ารวม 11,800 ล้านบาท นอกจากนั้น ในปีนี้กลุ่มธุรกิจคอนโดฯ เตรียมส่งมอบ 4 คอนโดฯ พร้อมอยู่ มูลค่ารวมกว่า 16,200 ล้านบาท