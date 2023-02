ศุภาลัย ลุยธุรกิจใหม่! ผุดโปรเจกต์ Co-Working Space บริการพื้นที่เพื่อการทำงานในแบบครบวงจร

ร เปิดเผยว่า จุดเริ่มต้นของธุรกิจมาจากการทำความเข้าใจในพฤติกรรมการทำงานของคนรุ่นใหม่ภายในองค์กร มีความต้องการทำงานแบบผสมผสานความยืดหยุ่น สามารถนั่งทำงานที่ไหนก็ได้ จุดไหนก็ได้ เปลี่ยนบรรยากาศเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ แรงกระตุ้นการทำงาน บริษัทฯ จึงทำเพื่อสร้างสรรค์พื้นที่ให้ทุกคนสามารถทำงานได้แบบ Work From Anywhereนอกจากนี้เรายังมองเห็นโอกาสทางธุรกิจ สร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ โดยภายในอาคารมีบริษัทฯ ผู้เช่าสำนักงานกว่า 30 บริษัท ที่สามารถเข้ามาใช้บริการเช่าพื้นที่ Co – Working Space เพื่อการทำงาน การจัดประชุม รวมถึงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปเช่าพื้นที่ไกล อีกทั้งในย่านพระราม 3 ยังมี Co – Working Space แบบครบวงจรที่มาพร้อมกับที่จอดรถยนต์เพื่อรองรับผู้เข้าใช้บริการน้อยมาก จึงถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่จะเปิดให้บริการแก่บุคคลภายนอกสามารถเข้ามาเช่าพื้นที่ใช้บริการได้เช่นกันบริการให้เช่าพื้นที่ (Co – Working Space) เพื่อการทำงานแห่งใหม่บนทำเลเกิดขึ้นภายใต้แนวคิดตอบโจทย์กลุ่มคนทำงานรุ่นใหม่ได้อย่างครบวงจร พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการทำงานอย่างครบครัน รองรับรูปแบบการทำงานที่แตกต่าง จัดสรรพื้นที่ แบ่งโซนให้รองรับฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายประกอบด้วยพื้นที่นั่งทำงานส่วนกลาง ออกแบบเป็นสัดส่วน เน้นความเป็นอิสระ และคล่องตัว รองรับการทำงานทั้งในรูปแบบกลุ่ม และแบบส่วนตัวพื้นที่สำหรับการประชุม ให้ความเป็นส่วนตัวมากขึ้น หลากหลายดีไซน์เพื่อสร้างบรรยากาศที่แตกต่าง รองรับจำนวนผู้เข้าประชุมตั้งแต่ 1-2 คน, 4-6 คน และ10-12 คน พร้อมทั้งอุปกรณ์สำหรับรองรับการประชุมที่ครบครันอีกหนึ่งโซนส่วนกลางที่ผู้ใช้บริการสามารถนั่งพักผ่อน หรือนั่งทำงานบริเวณนี้ได้ โดยมีตู้ให้บริการเครื่องดื่มและขนมสำหรับคุยโทรศัพท์เพื่อไม่ให้รบกวนผู้อื่นและเพื่อความเป็นส่วนตัวในการคุย และให้บริการทั้งการปริ้นเอกสาร ถ่ายเอกสาร และสแกนไฟล์ต่าง ๆ เพื่อรองรับการทำงานนอกจากพื้นที่โซนเพื่อการทำงานแล้วโดยสามารถรองรับจำนวนผู้ใช้บริการได้กว่า 50 – 60 คน ประกอบด้วย 2 รูปแบบห้องสำหรับจัดอบรมสัมมนา คลาสเรียน หรือเวิร์กชอป ขนาดกลางรองรับผู้ใช้บริการได้ 50 คน โดยสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบโต๊ะ เก้าอี้ ได้ตามฟังก์ชันการใช้งาน ครบครันทุกอุปกรณ์ อาทิ โปรเจคเตอร์ จอสกรีนขนาดกว้าง 150 นิ้ว พร้อมทั้งชุดเครื่องเสียงสำหรับจัดกิจกรรมอีเวนต์ขนาดใหญ่ รองรับผู้ใช้บริการได้กว่า 50-60 คน พร้อมอุปกรณ์สำหรับงานประชุม งานแถลงข่าว หรือกิจกรรมเพื่อความบันเทิงอื่น ๆอีกหนึ่งจุดเด่นของซึ่งตั้งอยู่ภายในอาคารสำนักงานที่รายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย อาทิ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร ร้านรับ–ส่งพัสดุไปรษณีย์ และพร้อมเปิดให้ใช้บริการ ณสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่เวลา 09.00 – 18.00 น. โดยค่าบริการพื้นที่ Co – Working เริ่มต้น 350 บาท/วัน(*เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทฯกำหนด) สนใจใช้บริการหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร. 02-7258888 ต่อ 20002 หรือทาง Facebook Page https://www.facebook.com/meetandco.official