เส้นตายจ่ายหุ้น MORE 5,376 ล้าน / สุนันท์ ศรีจันทรา

การซื้อขายหุ้น MORE ในช่วง ATO หรือช่วงที่เปิดการซื้อขาย เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 จำนวน 1,531 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 2.90 บาท วงเงินประมาณ 4,500 ล้านบาท และถูกตั้งคำจำกัดความ เป็นปฏิบัติปล้นโบรกเกอร์คำสั่งซื้อขายหุ้น MORE ช่วง ATO วันที่ 10 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ถูกตั้งปมสงสัยว่า เป็นการสมคบคิดระหว่างนายอภิมุขและผู้สั่งขาย โดยนายอภิมุขจะไม่ชำระค่าหุ้น แต่โบรกเกอร์มีหน้าที่ต้องชำระค่าขายให้นักลงทุนที่สั่งขายหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ยื่นคำร้องต่อกองบังคับการตำรวจสอบสวนกลาง ขอให้คลี่ปมคดีการซื้อขายหุ้น MORE สอบสวนผู้อยู่เบื้องหลังทฤษฎีสมคบคิดปล้นโบรกเกอร์ แต่เกือบ 3 เดือนแล้วยังไม่มีข่าวความคืบหน้าใดโบรกเกอร์ได้แต่ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการสั่งซื้อหุ้นเท่านั้น ซึ่งนายอภิมุขคงไม่มีจ่ายและถูกระงับธุรกรรมการซื้อขายหุ้น โดยบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด ต้องเซ่นสังเวยผลกระทบหุ้น MORE เป็นรายแรก และคาดว่า จะมีบริษัทหลักทรัพย์บางรายที่อาจมีปัญหาฐานะการเงินตามมา เมื่อต้องชำระค่าซื้อขายหุ้นคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้น MORE งวดเข้าทุกที โดยหากกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ยังไม่สามารถชี้มูลความผิดขบวนการซื้อขายหุ้น MORE วันที่ 10 พฤศจิกายนได้หลังวันที่ 18 กุมภาพันธ์นี้ บริษัทหลักทรัพย์จะต้องชำระค่าซื้อขายหุ้น MORE เว้นแต่ ป.ป.ง.จะขอขยายระยะเวลาการอายัดทรัพย์สินวงเงิน 5,376 ล้านบาทต่อไปถ้าถึงเวลาที่ต้องชำระค่าหุ้น MORE อาจมีบริษัทหลักทรัพย์บางแห่ง ต้องเผชิญชะตากรรมเดียวกับ บล.เอเชีย เวลท์ จำกัด เพราะสายป่านไม่พอ สภาพคล่องไม่มี และเกิดปัญหาฐานะทางการเงินตามมา จน ก.ล.ต.ต้องระงับการทำธุรกรรมนับย้อนหลัง 18 กุมภาพันธ์นี้ คดีหุ้น MORE ต้องเฝ้ารอดูว่า ป.ป.ง.จะคลายล็อคทรัพย์สิน 5,376 ล้านบาทหรือไม่และจะมีโบรกเกอร์ใดที่ไม่สามารถชำระค่าหุ้นให้นักลงทุนที่ขายหุ้น MORE บ้าง