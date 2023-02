"สิวารมณ์" ยอดจอง IPO ล้น สะท้อนความเชื่อมั่นสูง

นายรณฤทธิ์ ฐิติสุริยารักษ์ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินอาวุโส บมจ.สิวารมณ์ เรียลเอสเตท (SVR) เปิดเผยว่า นักลงทุนให้ความสนใจเข้ามาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 130 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 2.20 บาท ระหว่างวันที่ 31 ม.ค.-2 ก.พ.66 ล้นจำนวนที่จัดสรรไว้ จากความเชื่อมั่นในการเติบโตของธุรกิจ พร้อมทั้งวิสัยทัศน์การบริหารธุรกิจภายใต้กลยุทธ์การบริหารจัดการต้นทุน การสร้างบ้านที่มีความคุ้มค่าให้ลูกค้า และความสามารถรับรู้รายได้จากการโอนได้อย่างรวดเร็ว"สะท้อนความเชื่อมั่นว่า SVR เป็นหุ้น High growth ขณะเดียวกัน เป็นหุ้น High Return ด้วยเช่นกัน เห็นได้จากในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจจากโควิด-19 แต่ SVR สามารถสร้างปรากฏการณ์ โดยอัตราการเติบโตของรายได้เฉลี่ยสูงกว่า 30% ต่อปี ซึ่งเติบโตสวนกระแสเศรษฐกิจ"การเข้าจดทะเบียนของ SVR ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญในการขยายธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพและโอกาสการต่อยอดการพัฒนาโครงการในอนาคตให้ครอบคลุมเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล สู่การปูทางสร้างมูลค่าเพิ่มให้บริษัทฯ เพื่อก้าวสู่การเติบโตในระดับ High Growth ได้อย่างมั่นคงยั่งยืนในระยะยาว"ด้วยวิสัยทัศน์การขับเคลื่อนองค์กร สู่การตั้งเป้าก้าวเป็นหนึ่งในผู้นำพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำแบบ Premium Economy เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน การเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสในการหาแหล่งเครื่องมือทางการเงินให้บริษัทฯ และยังดึงกลุ่มนักลงทุนได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อยอดความสำเร็จเพื่อเติบโตไปพร้อมๆ กับ SVR"ทั้งนี้ จุดแข็งซึ่งเป็นหัวใจหลักของ SVR เช่น 1.พัฒนาโครงการที่หมุนรอบเร็ว หรือ Quick turnover โดยการใช้กลยุทธ์วิเคราะห์ทำเลตั้งแต่ในการเลือกซื้อที่ดิน ประกอบกับในแต่ละโครงการมีขนาดที่ดินต่อโครงการไม่เกิน 50 ไร่ ทำให้สามารถกระจายการพัฒนาโครงการได้ในหลากหลายพื้นที่ ซึ่งมีความเหมาะสมกับความต้องการและไม่เกิดอุปทานส่วนเกิน ส่งผลให้โครงการของเราสามารถขายได้หมดภายใน 1 ถึง 3 ปี ซึ่งจากปัจจัยดังกล่าวทำให้ SVR สามารถหมุนรอบในการทำการขายได้เร็ว2.ก่อสร้างเร็ว-ขายเร็ว-ส่งมอบเร็ว เนื่องจากบริษัทฯ ใช้วิธีก่อสร้างด้วยระบบ Precast (พรีคาสท์) เพื่อจะลดระยะเวลาในการก่อสร้าง ทำให้การจ่ายดอกเบี้ยกู้ก่อสร้างมีระยะเวลาสั้นลง ต้นทุนการก่อสร้างของบริษัทฯ ลดลง ส่งผลให้บริษัทมีอัตราการทำกำไรที่ดี ขณะที่ราคาวัสดุสามารถล็อกไว้ได้จากจำนวนการก่อสร้างที่มากขึ้น ทำให้บริษัทมีอำนาจในการต่อรองราคาวัสดุกับซัปพลายเออร์และ 3."คุ้มค่า" Premium Economy โดยบ้านทุกหลังที่ส่งมอบลูกค้าสัมผัสได้ถึงมีความคุ้มค่า โดยทุกโครงการของ SVR สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการที่อยู่อาศัยจริง (Real Demand) ภายใต้ความคุ้มค่าน่าอยู่ เพราะนอกจากระดับราคาบ้านที่จับต้องได้ในทุกรูปแบบราคา 1 ถึง 7 ล้านบาทแล้ว ผู้บริโภคยังได้ที่อยู่อาศัยในระดับพรีเมียม บนพื้นฐานของราคาบ้านที่ประหยัด และตอบโจทย์ทุก Lifestyle ทุก Generation มากที่สุด"การเติบโตแบบ High Growth ด้วยการประกอบธุรกิจที่แตกต่าง ทั้งการก่อสร้างที่เร็ว การขายที่เร็ว และการโอนที่เร็ว จะส่งผลต่องบการเงินของบริษัทฯ ที่สะท้อนถึงการหมุนรอบเร็ว (Quick turnover) ได้เป็นอย่างดี ขณะเดียวกัน SVR ยังเน้นสร้างบ้านแบบ Premium Economy ด้วยการให้ลูกค้าสัมผัสได้ถึงความคุ้มค่าในระดับพรีเมียม ประกอบกับเป็นกลุ่มลูกค้า Real Demand ดังนั้น จึงทำให้บริษัทฯ เติบโตสวนทิศทางเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมา และบริษัทฯ ยังมั่นใจว่าในอนาคตจะสามารถสร้างการเติบโตได้ในทิศทางเดียวกับอดีตที่ผ่านมาได้ เนื่องจาก SVR เป็นหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่มีขนาดเล็ก จึงมีโอกาสการเติบโตได้อีกมาก และเชื่อว่าหากนักลงทุนได้ลงทุนใน SVR จะได้รับผลตอบแทนที่ดี ในอนาคตด้วยเช่นกัน"นายกิตติพันธ์ ภูษณวรรณ กรรมการผู้จัดการอาวุโส บล.โกลเบล็ก ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม (Joint Lead Underwriter) กล่าวว่า เม็ดเงินที่ SVR ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้คิดเป็นจำนวน 286 ล้านบาท บริษัทฯ จะนำไปลงทุนเพื่อต่อยอดการพัฒนาโครงการในอนาคตให้ครอบคลุมเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อขับเคลื่อนทุกโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาในขณะนี้ สู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้บริษัทฯ ภายใต้การวางยุทธ์ศาสตร์ทางธุรกิจ ให้สอดรับกับแนวคิด "Best Smart Living"1.) Smart Location ทำเลที่ตั้งต้องเดินทางสะดวก ใกล้แหล่งสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ และใกล้รถไฟฟ้า2.) Smart Space การออกแบบพื้นที่ใช้สอยที่นำเอาความต้องการของผู้อยู่อาศัยมาเป็นที่ตั้ง เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยได้ใช้พื้นที่ภายในบ้านได้อย่างคุ้มค่าและลงตัว3.) Smart Value ราคาบ้านที่ลูกบ้านจ่ายไปต้องได้รับความคุ้มค่าอย่างสูงสุดและ 4.) Smart Home นำนวัตกรรมที่ทันสมัยเข้ามาตอบโจทย์ Lifestyle เพื่อการใช้ชีวิตของลูกบ้านให้สะดวกสบาย ขณะที่ นายธีรศักดิ์ ทวีปิยมาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) ในฐานะ Joint Lead Underwriter กล่าวว่า หลังการเข้าจดทะเบียนในครั้งนี้จะเป็นการเพิ่มศักยภาพความแข็งแกร่งทางการเงิน และความน่าเชื่อถือให้ SVR มากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน บริษัทมีนโยบายบริหารจัดการอัตราหนี้สินต่อทุนภายหลัง IPO ให้อยู่ในระดับไม่เกิน 2 : 1 เท่า หนุนธุรกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ประกอบกับจุดขายภายใต้แนวคิด Best Smart Living ทั้งแบบบ้าน ทำเลศักยภาพ การจัดสรรพื้นที่ใช้สอยภายในบ้าน และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในราคาขายที่คุ้มค่า โดยนับตั้งแต่ปี 2019 ถึงปัจจุบัน มีการพัฒนาโครงการแล้ว 9 โครงการ และมีความหลากหลายในทุกพื้นที่ เช่น จังหวัดสมุทรปราการ บริเวณพื้นที่บางปู ทำเลนิคมอุตสาหกรรม อย่างชลบุรี และระยอง รวมถึงอยู่ระหว่างการขยายไปในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลมากขึ้น ดังนั้นในอนาคตมองว่า SVR มีศักยภาพการเติบโตสูงด้านนายเอกจักร บัวหภักดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า ระดับราคาที่เสนอขาย IPO ที่ 2.20 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (P/E Ratio) ที่ 13.93 เท่า เทียบจากผลการดำเนินงานย้อนหลังตั้งแต่ 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65 จากการมีโครงการที่รับรู้รายได้เพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกๆ ปี ประกอบกับปัจจัยพื้นฐานของบริษัทฯ สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจของ SVR ดังนั้น จึงมองว่าการที่หุ้น SVR กระแสตอบรับที่ดีจากนักลงทุนถือว่าเป็นการส่งสัญญาณที่ดีต่อบริษัทฯ ที่ทำให้ขยายฐานกลุ่มนักลงทุนใหม่ๆ เข้ามาลงทุนในหุ้น SVR เพิ่มขึ้นในอนาคตที่สำคัญจากนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการนั้น ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทยังไม่มีการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนั้น ปัจจัยดังกล่าวอาจจะเป็นข่าวดีสำหรับนักลงทุนที่เข้ามาลงทุนในอนาคต