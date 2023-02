กสิกรไทยแต่งตั้ง 2 รองกรรมการผู้จัดการใหม่

แจ้งคณะกรรมการธนาคารกสิกรไทย มีมติแต่งตั้งรองกรรมการผู้จัดการ 2 คน ได้แก่ นายพรชัย ยงนพกุล เป็นรองกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่ผู้บริหารสายงานร่วม ดูแลสายงานการให้บริการลูกค้าและองค์กร และนายชลัฐ ศิริพงศ์วุฒิกร เป็นรองกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่ผู้บริหารสายงานร่วม ดูแลสายงานเครือข่ายช่องทางธุรกิจ โดยมีผลตั้งแต่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นมานายพรชัย ยงนพกุล ปัจจุบันอายุ 58 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เริ่มเข้าทำงานที่ธนาคารกสิกรไทย เมื่อปี พ.ศ.2530 ที่ฝ่ายธุรการ จากนั้นได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายบริหารอาคารและงานกลาง ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายบริหารอาคารและงานกลาง และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่ผู้บริหารสายงานร่วม ดูแลสายงานการให้บริการลูกค้าและองค์กรนายชลัฐ ศิริพงศ์วุฒิกร ปัจจุบันอายุ 46 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท Master of Science, Industrial Engineering, The University of Tennessee at Chattanooga ประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มเข้าทำงานที่ธนาคารกสิกรไทย เมื่อปี พ.ศ.2546 ที่ฝ่ายพัฒนากระบวนการทำงาน จากนั้นได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายเครือข่ายลูกค้าผู้ประกอบการ 2 ภาคตะวันออก ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสเครือข่ายลูกค้าผู้ประกอบการ 2 ภาคตะวันออก ผู้อำนวยการฝ่ายเครือข่ายลูกค้าผู้ประกอบการ 2 กทม.1 ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสเครือข่ายลูกค้าผู้ประกอบการ 2 และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ก่อนได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่ผู้บริหารสายงานร่วม ดูแลสายงานเครือข่ายช่องทางธุรกิจ