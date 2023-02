เปิดตัว “เอไอเอ อีสต์ เกตเวย์” อาคารสำนักงานแห่งใหม่บนถนนบางนา-ตราด รับอีอีซี

เอไอเอ ประเทศไทย โชว์อาคารสำนักงานแห่งใหม่ อาคารที่ออกแบบเพื่อดึงดูดผู้เช่าคนรุ่นใหม่ที่มองหาอาคารสำนักงานที่น่าอยู่ พร้อมดีไซน์ทันสมัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยคอนเซ็ปต์ “A Harmony of Work, Wellbeing and Sustainability” ที่สะท้อนถึงคำมั่นสัญญาของเอไอเอ ฉลองครบรอบ 85 ปี เอไอเอ ประเทศไทย ด้วยการเปิดตัวอาคารสำนักงานระดับพรีเมียมแห่งที่ 3 เพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

เอไอเอ ประเทศไทย ฉลองครบรอบ 85 ปี เดินหน้าลงทุนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง จัดงานเปิดตัว “เอไอเอ อีสต์ เกตเวย์ AIA East Gateway” อาคารสำนักงานและพื้นที่ค้าปลีกระดับพรีเมียมแห่งใหม่บนทำเลยุทธศาสตร์ถนนบางนา-ตราด กม.4.5 อย่างยิ่งใหญ่ ซึ่งโครงการแห่งนี้ถือเป็นอสังหาริมทรัพย์แห่งที่ 3 ของเอไอเอ ประเทศไทย หลังประสบความสำเร็จอย่างสูงในการพัฒนาโครงการอาคารสำนักงานให้เช่ามาแล้ว 2 โครงการ ได้แก่ เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ และเอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ พิธีเปิดอาคารได้รับเกียรติจากโดยมี ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย ดร.เอ็ดมันด์ ซือ ประธานอิสระ กลุ่มบริษัทเอไอเอ และนายนิคฮิล แอดวานี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ ประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากเอไอเอ และพันธมิตรทางธุรกิจกว่า 100 ท่าน เข้าร่วมงานเอไอเอ อีสต์ เกตเวย์ เป็นอาคารสำนักงานให้เช่าระดับพรีเมียมมาตรฐานอาคารสีเขียว ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ ESG และความมุ่งมั่นของเอไอเอในการเป็นผู้นำด้าน ESG ทั้งในระดับประเทศและภูมิภาคเอเชีย ตลอดจนความตั้งใจที่จะยกระดับมาตรฐานอาคารสำนักงานให้ทัดเทียมสากล นอกจากนี้ อาคารแห่งนี้ยังตอบโจทย์ผู้เช่ารุ่นใหม่ที่มองหาอาคารสำนักงานที่ถูกออกแบบมาอย่างทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมนำเสนอสิ่งอำนวยความสะดวกและไลฟ์สไตล์อันล้ำสมัย สอดรับกับแนวคิด “Harmony of Work, Wellbeing and Sustainability” ที่มุ่งสร้างสมดุลของชีวิตและการทำงานให้ลงตัวสำหรับการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัทเอไอเอ นับเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ด้านการลงทุนภายใต้นโยบายและการบริหารจัดการความเสี่ยงของธุรกิจและการประกันภัย โดยอาคารเอไอเอ อีสต์ เกตเวย์ สร้างขึ้นต่อจากโครงการเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ย่านรัชดาภิเษก และอาคารเอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ที่เปิดตัวขึ้นในปี 2557 และ 2559 ซึ่งอาคารทั้ง 2 แห่งได้รับรางวัลจากหลากหลายสถาบันทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ อีกทั้งยังมีอัตราการเช่าสูงกว่า 90% ด้วยอาคารทั้ง 3 แห่งของเอไอเอ ประเทศไทย ตั้งอยู่ในทำเลที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ทางธุรกิจของกรุงเทพฯ โดยมีพื้นที่สำนักงานให้เช่ารวมทั้งสิ้น 167,000 ตร.ม.นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง และประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กล่าวว่า เอไอเอ อีสต์ เกตเวย์ เป็นโครงการที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้ภูมิทัศน์โครงสร้างพื้นฐานของย่านบางนา” พร้อมเสริมว่า “ทำเลที่ตั้งอันยอดเยี่ยมนี้จะดึงดูดบริษัททั้งในและต่างประเทศที่ต้องการพัฒนาธุรกิจในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพราะบางนาถือเป็นหนึ่งในย่านการค้าที่กำลังเติบโตเร็วที่สุดในกรุงเทพฯ จึงมีโอกาสทางธุรกิจมากมาย อีกทั้งการพัฒนาโครงการครั้งนี้ยังเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของประเทศไทยต่อไปประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวถึงจุดเด่นและความพรีเมียมของอาคารสำนักงานแห่งใหม่ของเอไอเอว่า “โครงการนี้มีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย ทั้งสำหรับธุรกิจ SME และองค์กรขนาดใหญ่ ด้วยทำเลที่ตั้งและการเดินทางที่สะดวกสบาย การออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวกที่หาใครเทียบได้ยาก” พร้อมเสริมว่า “เรามั่นใจว่าอาคารแห่งนี้จะกลายเป็นผู้เล่นหลักในการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาธุรกิจและการค้าของอีอีซีในอีกไม่ช้า และยังทำให้เรามั่นใจและมุ่งมั่นในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย โครงการนี้ยังถือเป็นอีกก้าวสำคัญของแผนการลงทุนด้านอสังริมทรัพย์ของเอไอเอ ที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นให้แข็งแกร่ง”มีสำนักงานและพื้นที่ค้าปลีกราว 60,000 ตร.ม. และ 10,000 ตร.ม. ตามลำดับ ได้รับการออกแบบตามระดับมาตรฐานอาคารสากล LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) และ WELL Building Standard ระดับโกลด์ โดยตั้งแต่ชั้นที่ 6 ถึงชั้นที่ 33 พื้นที่ในอาคารได้รับการออกแบบให้ไร้เสา และมีขนาดตั้งแต่ 1,900 ตร.ม. ถึง 2,200 ตร.ม. พร้อมเพดานสูง 3 เมตร สำนักงานมีขนาดเริ่มต้นตั้งแต่ 85 ตร.ม. จนถึง 2,200 ตร.ม.ต่อชั้น นอกจากนี้ ยังสามารถติดตั้งบันไดระหว่างชั้นเพื่อความสะดวกมากยิ่งขึ้น ในส่วนของพื้นที่ค้าปลีก ตั้งแต่ชั้น 1 ถึงชั้น 3 มีขนาดเริ่มต้นที่ 20 ตร.ม. พร้อมต้อนรับร้านค้า คาเฟ่ และร้านสะดวกซื้อต่างๆ ทั้งนี้ จะมีการให้บริการศูนย์ออกกำลังกายและสระว่ายน้ำระบบเกลือบนชั้น 4 พร้อมพื้นที่ทำงานopen-air working space บนชั้น 4 และ 5และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของผู้เช่า บนชั้น 5 ของอาคารจะมี AIA Vitality Zone ที่ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขภาพที่โดดเด่น รวมถึงพื้นที่ทำงานแบบเปิดโล่ง ลู่วิ่งยาวขนาด 400 เมตร และโซนสวนผักออแกนิก (Urban Farming) นอกจากนี้ ยังมีระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูง พร้อมกล้องวงจรปิดและระบบจดจำใบหน้า รวมถึงลิฟต์โดยสาร 18 ตัว ที่รับประกันการเข้าถึงที่ง่ายดายและปลอดภัยสำหรับผู้เช่าและผู้มาเยือนทุกคน พร้อมด้วยที่จอดรถ 1,250 คัน และจุดที่ชาร์จไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ EV