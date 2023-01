"Genesis" โดมิโนคริปโต จ่อยื่นล้มละลาย

สำนักข่าวบลูมเบิร์ก รายงานวันนี้ (19 มกราคม 2566) ว่า Genesis Global Capital ผู้ให้บริการกู้ยืมสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ Digital Currency Group หรือ DCG ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจากับกลุ่มนักลงทุนและเจ้าหนี้ต่าง ๆ ภายหลังจากที่บริษัทประสบปัญหาวิกฤตสภาพคล่อง ตั้งแต่ช่วงเดือน พ.ย. 2565 ที่ผ่านมา โดยบลูมเบิร์ก ระบุว่า Genesis กำลังเตรียมการที่จะยื่นฟ้องล้มละลายภายในสัปดาห์นี้ขณะที่ Digital Currency Group ซึ่งคงอยู่ในฐานะนักลงทุนและกลุ่มบริษัทคริปโตที่ก่อตั้งโดย แบร์รี ซิลเบิร์ต ซึ่งมีบริษัทย่อยหลายแห่งที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับบิทคอยน์และคริปโตฯ เช่น BitPay, Chainalysis, Circle, Coinbase, Lightning Network, Ripple และ ZCash รวมถึงการเข้าซื้อบริษัท Genesis ซึ่งเป็นบริษัทนายหน้าแลกเปลี่ยนคริปโตฯ ให้กับบริษัทใหญ่ หรือลูกค้าสถาบันโดยตามประวัติการดำเนินธุรกิจ DCG เป็นผู้ริเริ่มและจัดการกองทุน Grayscale Investments ซึ่งเป็นผู้ออกผลิตภัณฑ์ Bitcoin Investment Trust ภายใต้การกำกับดูแลของ กลต.สหรัฐ และเป็นผู้จัดการสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากนี้ Grayscale ยังเป็นบริษัทเอกชนที่ถือครองเหรียญบิทคอยน์จำนวนมากที่สุดในโลกอีกด้วยขณะที่ในช่วงปี 2565 ที่ผ่านมา นายแบร์รี่ ซิลเบิร์ตและบริษัทในเครือ DCG ต้องเผชิญกับแรงกดดันทางการเงินอย่างรุนแรง หลังจากตลาดคริปโต เริ่มปรับตัวเข้าสู่ทิศทางขาลง และเด่นชัดเมื่อถึงการล้มละลายของ Three Arrows Capital (3AC) กองทุนเฮดจ์ฟันด์คริปโตขนาดใหญ่ในช่วงวิกฤตของ Terra LUNA โดยเฉพาะบริษัท Genesis ซึ่งเป็นผู้ให้กู้ยืมคริปโตรายใหญ่ ที่ปล่อยกู้ให้ Three Arrows Capital ด้วยมูลค่ากว่า 447 ล้านเหรียญสหรัฐ และอีกกว่า 4,500 BTCนอกจากนี้หลังจากนั้นในช่วงเดือน พ.ย.2565 บริษัท FTX ซึ่ง Genesis ถือหุ้นอยู่จำนวนหนึ่งยื่นล้มละลาย ทำให้ Genesis ประกาศระงับการถอนเงินลูกค้า นอกจากนี้ผลกระทบขยายตัวไปยังแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยน Gemini ซึ่งมีกองทุน Gemini Trust ที่ผู้ใช้ Gemini Earn ได้รับผลตอบแทนจากการให้ยืมเหรียญผ่าน Genesis หรือที่ใช้ Genesis เป็นการค้ำประกันสภาพคล่องขณะที่ล่าสุด Cameron และ Tyler Winklevoss ผู้ก่อตั้ง Gemini ได้ทวงหนี้ Genesis ราว 900 ล้านเหรียญสหรัฐผ่านโซเชียลมีเดียว่อนชุมชนคริปโตฯอย่างไรก็ตาม สำนักข่าวบลูมเบิร์ก ยังอ้างแหล่งข่าวภายในอีกว่า เจ้าหนี้ทั้งหลายของ Genesis และ DCG ได้เสนอข้อแลกเปลี่ยนหลายข้อ แต่ยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้ ซึ่งทำให้บริษัทต้องดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้าง โดยข้อเสนอของเจ้าหนี้บางราย เสนอให้เจ้าหนี้ได้รับเงินสดและสัดส่วนการถือหุ้นจากบริษัทแม่ DCG แทนภาระหนี้สินที่มี โดยล่าสุดตามจดหมายที่ระบุฉบับวันที่ 17 มกราคม 2566 ทาง DCG ได้แจ้งผู้ถือหุ้นว่ากำลังระงับการจ่ายเงินปันผลรายไตรมาสเพื่อประคองสภาพคล่องเงินสดทั้งนี้หาก Genesis เข้าทำการยื่นขอล้มละลายภายในสัปดาห์นี้ตามที่บลูมเบิร์กกล่าวอ้าง จะทำให้ Genesis กลายเป็นอีกหนึ่ง "คริปโตโดมิโนเอฟเฟกต์" ครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นจากตลาดหมีของปี 2565 ที่ผ่านมา โดยเริ่มจาก Terra LUNA, Voyaager Digital, Celsius Network, Three Arrow Capital และ FTX-BlockFi ตามลำดับ