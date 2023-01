ธ.ก.ส.เตือนภัยอย่าหลงเชื่อเพจมิจฉาชีพแอบใช้ภาพธนาคารลวงให้ใช้บริการสินเชื่อ

ธ.ก.ส. เตือน! ระวังเพจที่นำภาพผู้บริหารหรือภาพที่สื่อถึงธนาคาร ทำการปล่อยเงินกู้นอกระบบผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ ยืนยัน! ธ.ก.ส. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับภาพและการกระทำดังกล่าว และไม่มีนโยบายปล่อยเงินกู้ผ่านทาง SMS และสื่อสังคมออนไลน์แต่อย่างใด ซึ่งช่องทางสื่อสารหลักที่เป็นทางการของธนาคารคือ เว็บไซต์ www.baac.or.th Facebook Page “ธกส BAAC Thailand” และ Line Official Account : @baacfamily เพื่อแจ้งข่าวสารผลิตภัณฑ์ บริการและกิจกรรมต่างๆ กับลูกค้าเท่านั้น หากพบเห็นการแอบอ้างต่างๆ สามารถแจ้งได้ที่ Call Center 0-2555-0555



นายไพศาล หงษ์ทอง ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ด้วยขณะนี้มีกลุ่มผู้ใช้ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ แอบอ้างใช้ภาพผู้บริหารและภาพที่สื่อถึงธนาคารนำเสนอเงินกู้ผ่านแอปพลิเคชันเฟซบุ๊ก หรือแอปพลิเคชันไลน์ โดยให้ติดต่อ หรือคลิกลิงก์ในการรับบริการสินเชื่อที่นำเสนอนั้น ธ.ก.ส. ขอเรียนว่า ธ.ก.ส. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับภาพและสื่อดังกล่าว อีกทั้งธนาคารไม่มีนโยบายในการปล่อยสินเชื่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์และ SMS จึงขอให้เกษตรกรลูกค้าและประชาชนทั่วไปอย่าหลงเชื่อ หรือคลิกเข้าไปใช้บริการตามข้อมูลดังกล่าว



ทั้งนี้ ธ.ก.ส. มีช่องทางการสื่อสารที่เป็นทางการคือ เว็บไซต์ www.baac.or.th Facebook Page “ธกส BAAC Thailand” เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ การให้บริการหรือข้อมูลข่าวสารสำคัญไปยังลูกค้า รวมถึงการสอบถามข้อมูลต่างๆ และ LINE Official Account : @baacfamily ที่เป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารด้านผลิตภัณฑ์ การให้บริการไปยังลูกค้า รวมถึงการแจ้งความประสงค์เบื้องต้นในการขอใช้บริการสินเชื่อบางประเภทกับ ธ.ก.ส. เท่านั้น ซึ่งหากถูกต้องตามหลักเกณฑ์ธนาคารจึงจะนัดหมายทำสัญญาต่อไป โดยจุดสังเกต LINE Official Account : @baacfamily จะมีโลโก้ ธ.ก.ส. และสัญลักษณ์รูปโล่สีเขียวบริเวณหน้าชื่อ และมียอดผู้ติดตามปัจจุบันกว่า 11 ล้านคน



นายไพศาล กล่าวต่อไปว่า ในปัจจุบันมีการหลอกลวงจากมิจฉาชีพในหลากหลายรูปแบบผ่านช่องทาง SMS และสื่อสังคมออนไลน์ ธ.ก.ส. จึงขอให้ท่านใช้ความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นในการติดต่อหรือทำธุรกรรมออนไลน์ หากพบเห็นการแอบอ้างต่างๆ หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ Call Center 0-2555-0555 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงเว็บไซต์ www.baac.or.th และ Facebook Page “ธกส BAAC Thailand” ทั้งนี้ ธนาคารจะดําเนินการเอาผิดตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อผู้ที่หลอกลวงในลักษณะดังกล่าวต่อไป