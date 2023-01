MQDC ทุ่ม 2 หมื่นล้านบาท สร้าง ‘ทาวน์ เซ็นเตอร์’ ก้าวใหม่ของสังคมคุณภาพที่ดี แก่นสำคัญ ‘เดอะ ฟอเรสเทียส์’

แมกโนเลียฯ ทุ่มเม็ดเงินลงทุน 20,000 ล้านบาท เร่งเครื่องการก่อสร้าง ‘ทาวน์ เซ็นเตอร์’ แก่นสำคัญพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและความสุขในโครงการเดอะ ฟอเรสเทียส์ พื้นที่เพื่อกิจกรรมที่เต็มไปด้วยความหลากหลาย ความบันเทิง มาร์เกต การพักผ่อนหย่อนใจ และไลฟ์สไตล์ ครอบคลุมเนื้อที่ 46 ไร่ ตั้งเป้าเปิดส่วนแรกปลายปี พ.ศ.2566





ทาวน์ เซ็นเตอร์ ในโครงการเดอะ ฟอเรสเทียส์ มีขนาดใหญ่ครอบคลุมพื้นที่ 46 ไร่ โดย MQDC ได้ทุ่มเงินลงทุนประมาณ 20,000 ล้านบาทในการพัฒนาส่วนแรกของทาวน์ เซ็นเตอร์ ซึ่งมีกำหนดที่จะเปิดก่อนสิ้นปี 2566

“เทรนด์ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มผู้เป็นเจ้าของบ้าน คือ นอกจากการให้ความสำคัญกับคุณภาพของบ้าน หรืออาคารคอนโดมิเนียมแล้ว ยังให้ความสำคัญกับคุณภาพทั้งหมดของทำเลที่บ้านของตนเองตั้งอยู่ด้วย ซึ่งทาวน์ เซ็นเตอร์ ของเดอะ ฟอเรสเทียส์ มุ่งที่จะช่วยตอบโจทย์ความต้องการนี้” นายกิตติพันธุ์ กล่าว

“ไม่ว่าคุณจะแวะมาทำอะไรก็ตามที่ทาวน์ เซ็นเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์เลี้ยง ทาวน์ เซ็นเตอร์จะเป็นที่ที่คุณได้เติมพลังชีวิต ด้วยการพักผ่อนหย่อนใจท่ามกลางพื้นที่สีเขียวที่เงียบสงบ หรือบรรยากาศที่น่าตื่นเต้น ทุกประสบการณ์สามารถพบได้ที่นี่”

ผู้อำนวยการโครงการ เดอะ ฟอเรสเทียส์ โดยบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ MQDC หนึ่งในบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย ประกาศวันนี้ว่า กำลังเร่งเครื่องการก่อสร้างพื้นที่ส่วนทาวน์ เซ็นเตอร์ ในโครงการเดอะ ฟอเรสเทียส์ ขนาด 398 ไร่ บนถนนบางนา-ตราด กม.7 ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับรางวัลยกย่องมากมาย และเป็นโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของภาคเอกชนใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มูลค่า 125,000 ล้านบาทซึ่งนอกจากทาวน์ เซ็นเตอร์แล้ว ในพื้นที่ของเดอะ ฟอเรสเทียส์ ยังประกอบไปด้วยโครงการที่พักอาศัยหลากหลายแบรนด์ โรงแรม พื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงป่าพื้นที่ 30 ไร่ด้วยนายกิตติพันธุ์ กล่าวว่า ทาวน์ เซ็นเตอร์ เป็นแนวคิดใหม่ที่พัฒนาในสเกลที่ไม่เคยมีมาก่อน ซึ่งเราหวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญก้าวใหม่ ในการวางแผนพัฒนาสังคมแห่งสุขภาพที่ดีและความสุข โดยทาวน์ เซ็นเตอร์เป็นแก่นสำคัญของโครงการเดอะ ฟอเรสเทียส์ ที่ทำหน้าที่เชื่อมความสัมพันธ์ในชุมชนแห่งนี้ และนำพาครอบครัวให้มาอยู่ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นด้วยเหตุผลนี้ เราจึงออกแบบพื้นที่ส่วนนี้ให้เป็นที่ที่สมาชิกทุกคนในครอบครัวจากทุกเจเนอเรชัน จะสามารถมาทำกิจกรรมที่ตอบโจทย์ชีวิต การพักผ่อนหย่อนใจ และความบันเทิงตามที่ตัวเองต้องการได้ นอกจากนั้น เรายังได้สร้างสรรค์ให้พื้นที่ส่วนนี้ช่วยสร้างโอกาสให้ผู้คนได้มามีปฏิสัมพันธ์กัน ไม่ว่าจะเป็นการทำกิจกรรมประจำวัน หรือกิจกรรมทางสังคม และกิจกรรมนันทนาการต่างๆ หรือแม้กระทั่งจะมาเดินเล่นเฉยๆ ก็ได้ทาวน์ เซ็นเตอร์ ประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายตามแบบฉบับของการเป็นพื้นที่ศูนย์กลางของเมืองในยุคใหม่ที่ทันสมัย มีชีวิตชีวา มีการวางผังต่างๆ อย่างดี และจะได้รับการดูแลรักษาในระดับมาตรฐานเดียวกันกับเมืองล้ำๆ ตามที่ต่างๆ ในโลก รวมทั้งได้เพิ่มความพิเศษอย่างมากเข้าไปด้วยพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ที่ร่มรื่นและสดชื่น องค์ประกอบส่วนภายในอาคารและภายนอกอาคารได้รับการออกแบบให้เชื่อมต่อกันอย่างกลมกลืนเป็นธรรมชาติ ทั้งยังใกล้กับผืนป่าขนาด 30 ไร่ ใจกลางเดอะ ฟอเรสเทียส์ ในระยะเดินเพียงสั้นๆประธานผู้อำนวยการ - Storied Place Management, MQDC เผยว่า ทาวน์ เซ็นเตอร์ ของเดอะ ฟอเรสเทียส์ มีพื้นที่ สิ่งอำนวยความสะดวก และกิจกรรมต่างๆ ที่หลากหลายเป็นอย่างมาก มีพื้นที่มาร์เกตให้ได้จับจ่ายใช้สอย รวมไปถึงธีมมาร์เกตฮอลล์ ลานกิจกรรม และขบวนพาเหรดเฉลิมฉลองเทศกาลต่างๆ ตื่นตาตื่นใจตลอดทั้งปี มีพื้นที่สำหรับกีฬาและการออกกำลังกายหลากหลายรูปแบบ รวมไปถึงพื้นที่สำหรับการศึกษาเรียนรู้ และความบันเทิง พื้นที่เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต โคเวิร์กกิ้ง สเปซ ตลอดจนแอมฟิเธียเตอร์สำหรับจัดกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆน.ส.อรดา กล่าวว่า เราได้เน้นเป็นอย่างมากกับการสร้างสรรค์ สถานที่แฮงก์เอาต์หลากหลายรูปแบบ ใส่ใจเป็นพิเศษกับการออกแบบและผสมผสานสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อสวัสดิภาพที่ดีของสัตว์เลี้ยง โดยในบรรดาพื้นที่ที่ก่อสร้างใกล้จะเสร็จสมบูรณ์เป็นส่วนแรกๆ ได้แก่ โรงละครอเนกประสงค์ภายในอาคาร รองรับจัดแสดงงานศิลปะ งานแสดงสินค้า นิทรรศการ การประชุม และงานแต่งงาน รวมทั้งให้ผู้อยู่อาศัยในเดอะ ฟอเรสเทียส์ ใช้เป็นเวทีจัดแสดงละครได้ด้วยอนึ่งในเดือน ธ.ค.ปี พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา เดอะ ฟอเรสเทียส์ ได้เปิดตัวแนวคิดใหม่ของการอยู่อาศัย ภายใต้แบรนด์ “มัลเบอร์รี่ โกรฟ เดอะ ฟอเรสเทียส์ วิลล่า” บ้านในรูปแบบคลัสเตอร์โฮม ที่เปิดโอกาสให้สมาชิกในครอบครัวเดียวกันจากหลายเจเนอเรชันได้อยู่อาศัยในบ้านที่ตั้งอยู่ใกล้ๆ กัน โดยบ้านเดี่ยวมีขนาดพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 1,000 ตร.ม. จนถึงประมาณ 1,700 ตร.ม. ราคาขายตั้งแต่ประมาณ 185 ล้านบาท ไปจนถึง 310 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีมัลเบอร์รี่ โกรฟ เดอะ ฟอเรสเทียส์ คอนโดฯ มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 63 ตร.ม.ไปจนถึง 1,027 ตร.ม. ราคาเริ่มต้น 15 ล้านบาท วิลล่าอื่นๆ ที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างในพื้นที่โครงการเดอะ ฟอเรสเทียส์ ภายใต้แบรนด์ต่างๆ ได้แก่ ซิกส์เซนส์ เรสซิเดนซ์ ที่สุดหรูหราส่วนโครงการที่พักอาศัยอื่นๆ ในเดอะ ฟอเรสเทียส์ ประกอบด้วย คอนโดมิเนียมภายใต้แบรนด์วิสซ์ดอม จำนวน 3 อาคาร ซึ่งออกแบบเพื่อรองรับไลฟ์สไตล์ของคนเริ่มทำงาน คู่สมรสใหม่ที่เริ่มสร้างครอบครัว และมีหนึ่งอาคารที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับคนรักสัตว์เลี้ยง รวมทั้งยังมีคอนโดฯ แบรนด์ ดิ แอสเพนทรี และสกายวิลล่า เพื่อดูแลผู้พักอาศัยอย่างครบวงจรตลอดชีวิตเดอะ ฟอเรสเทียส์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ที่กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วบนถนนบางนา-ตราด กม.7 ถือเป็นโครงการต้นแบบระดับโลกแห่งใหม่ในการพัฒนาเมือง จนถึงขณะนี้โครงการได้รับรางวัลจากทั่วโลกแล้วมากกว่า 42 รางวัล ซึ่งรับรองความโดดเด่นในด้านการส่งเสริมสุขภาพที่ดีขึ้นในการอยู่อาศัย คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืน เช่น รางวัล Gold Award for Urban Design และรางวัล Silver Award for Sustainable Living and Green Design ซึ่งมอบให้โดยสถาบัน International Design Awards (IDA) อันทรงเกียรติ รางวัล Platinum Award สาขาความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมจากเวที Outstanding Property Awards London อีกทั้งได้รับเลือกให้ได้รับรางวัล Global Settlements Award ด้านการวางแผนและออกแบบจาก Global Forum on Human Settlements และรางวัลจาก International Federation of Landscape Architectsจนถึงขณะนี้โครงการที่พักอาศัยแบรนด์ต่างๆ ในเดอะ ฟอเรสเทียส์ มียอดขายรวมกันเกินกว่า 22,000 ล้านบาท