"BAM" เผยผลงานปี 65 น่าพอใจ รุกธุรกิจปี 66 อัดแคมเปญกระตุ้นผลเรียกเก็บทั้ง NPL-NPA

BAM เผยผลการดำเนินงานปี 2565 อยู่ในระดับที่น่าพอใจ หลังใช้กลยุทธ์รุกซื้อสินทรัพย์จากสถาบันการเงินต่างๆ เข้ามาบริหารจัดการ และออกโครงการช่วยแก้ไขปัญหาลูกหนี้ เพื่อให้สามารถกลับคืนสู่ระบบเศรษฐกิจปกติ พร้อมอัดโปรโมชัน แคมเปญ ทำยอดขายทรัพย์ทะลุเป้าที่วางไว้ พร้อมสร้าง Digital Platform รองรับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง







นายบัณฑิต อนันตมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM กล่าวว่า ผลการดำเนินงานในปี 2565 อยู่ในระดับที่น่าพอใจ ทั้งนี้ เป็นผลจากการใช้กลยุทธ์ในการบริหารจัดการหนี้ด้อยคุณภาพ หรือ NPL ที่มุ่งเน้นการประนอมหนี้บนพื้นฐานความร่วมมือกัน และหาข้อยุติที่ได้รับประโยชน์ทั้งสองฝ่าย โดยการออกโครงการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ ได้แก่ โครงการสุขใจได้บ้านคืน โครงการ BAM ช่วยฟื้นคืนธุรกิจ SME และโครงการ BAM ช่วยลดเพื่อปลดหนี้เกษตรกร ขณะเดียวกัน BAM ยังได้ร่วมออกบูทในงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ “มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน” จัดโดยกระทรวงการคลัง ร่วมกับธนาคารแห่งประทศไทย ซึ่งงานนี้มีลูกหนี้ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้กับ BAM เป็นจำนวนมาก

ในปี 2565 ที่ผ่านมา BAM สามารถรับซื้อ NPL และ NPA เข้ามาบริหารจัดการ คิดเป็นภาระหนี้รวม (NPL) และราคาประเมิน (NPA) กว่า 20,000 ล้านบาท โดยการประมูลซื้อจากสถาบันการเงินต่างๆ และการขายทอดตลาดที่กรมบังคับคดี โดยในปี 2566 ยังคงตั้งเป้าหมายการรับซื้อสินทรัพย์เข้ามาบริหารในระดับเดียวกับช่วงปีที่ผ่านมา จำนวน 9,000 ล้านบาท ปัจจุบันมี NPL อยู่ในความดูแลคิดเป็นภาระหนี้รวม 462,788 ล้านบาท และ NPA รวมมูลค่ากว่า 67,000 ล้านบาท

ด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขาย หรือ NPA ในปี 2565 ที่ผ่านมา BAM ได้วางแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและมีโปรโมชันพิเศษอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อเป็นการกระตุ้นยอดจำหน่ายทรัพย์ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยใช้กลยุทธ์ส่งเสริมการจำหน่ายทรัพย์ให้ได้โดยเร็ว เพื่อลดระยะเวลาการถือครอง รวมทั้งคัดทรัพย์มาทำรายการพิเศษกว่า 6,000 รายการ พร้อมคัดทรัพย์เพื่อการลงทุนที่มีมูลค่าสูง และทรัพย์เพื่อนักลงทุนรายย่อย ซึ่งเป็นกลุ่มที่ซื้อซ้ำ รวมทั้งทรัพย์สำหรับกลุ่ม SME และ Start Up นำเสนอขายพร้อม Solution พร้อมเพิ่มฐานลูกค้าที่ซื้อแบบผ่อนชำระกับ BAMในปี 2565 ที่ผ่านมา BAM เน้นจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายตาม Target Segment และจัดโปรโมชัน แคมเปญอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เช่น โปรโมชันโอนเร็ว รับเลย หากลูกค้าโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 30 วันจะได้รับฟรีค่าธรรมเนียมการโอน และบัตรกำนัล ซึ่งได้รับความสนใจจากลูกค้าเป็นอย่างมาก ส่วนงานที่ถือว่าเป็นไฮไลต์ของปี 2565 คือ งาน BAM SUPER GRAND SALE ลดถล่มราคา บ้าน ที่ดิน คอนโด ที่สามารถทำยอดขายทรัพย์ได้ถึง 1,406.29 ล้านบาท จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 500 ล้านบาท คิดเป็น 281% ของเป้าหมาย และงาน BAM NPA in Online Marketplaces ทำยอดขายทรัพย์ได้ 1,195.77 ล้านบาท จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 500 ล้านบาท คิดเป็น 239% ของเป้าหมายอย่างไรก็ดี ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 BAM ยังได้เพิ่มช่องทาง Social Media ต่างๆ เพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารกับลูกค้าได้โดยสะดวก รวมทั้งสร้าง Digital Platform เพื่อรองรับการให้บริการลูกค้าในยุคดิจิทัลอีกด้วยนายบัณฑิต กล่าวถึงทิศทางปี 2566 ว่า BAM ยังคงทำธุรกิจเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง ทั้งการเร่งขยายสินทรัพย์โดยการเข้าประมูลซื้อจากสถาบันการเงินและกรมบังคับคดีเข้ามาบริหารจัดการ รวมถึงการออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย NPA ตลอดทั้งปี โดยจัดโปรโมชัน แคมเปญ ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนั้น BAM ดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) โดยให้ความช่วยเหลือผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ภายใต้แนวคิด 5 ดี ประกอบด้วย ดีต่อประเทศ ดีต่อสังคม ดีต่อลูกค้าหรือลูกหนี้ดีต่อผู้ถือหุ้น และดีต่อพนักงาน เพื่อสร้างการเติบโตในทุกมิติที่เกี่ยวข้องอย่างยั่งยืน