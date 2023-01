ผ่าแผน ตลท. 3 ปีรื้อเกณฑ์เรียกความเชื่อมั่น ดึงอุตฯใหม่-เตรียมปรับเวลาเทรดเพิ่มโอกาสนักลงทุน

ปี 65 ยอดซื้อสุทธิต่างชาติเฉียด 2 แสนล้านบาท





นายศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลท.

ตลาดหลักทรัพย์ฯ กางแผน 3 ปี (2566-2568) ด้วยการขยายการเติบโตพร้อมกันทั้งธุรกิจ อุตสาหกรรมตลาดทุน สังคม และประเทศ สร้างโอกาสมากขึ้น มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกลาง เชื่อมระบบนิเวศการลงทุนในตลาดทุนปัจจุบันกับอนาคต เน้นให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับผู้ประกอบการและผู้ลงทุน ครอบคลุมตั้งแต่เป็นแหล่งระดมทุนสำหรับภาคธุรกิจทุกขนาดและเดินหน้าเชิงรุกดึงดูดอุตสาหกรรมใหม่ (new economy) รวมทั้งสนับสนุนการระดมทุนผ่านการออกโทเคนดิจิทัล และออกผลิตภัณฑ์ที่ใช้เงินลงทุนเปิดเผยว่า ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทั้งเทคโนโลยี พฤติกรรมผู้บริโภค ความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุน และความไม่แน่นอนของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของโลกจากภาวะเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูง ทำให้ 3 ปีข้างหน้านี้ (2566-2568) ตลท. จะมุ่งเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุนไทย ควบคู่กับการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนทั้งสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล เพื่อให้ตลาดทุนเป็นประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน ตามวิสัยทัศน์ “To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone” ผ่านกลยุทธ์ 4 ด้าน ดังนี้ด้านแรกทำตลาดทุนให้เป็นเรื่องง่าย เพิ่มโอกาสการระดมทุน โดยมุ่งส่งเสริมให้ธุรกิจทุกขนาดทั้งเล็ก กลาง ใหญ่ เข้ามาใช้ประโยชน์จากตลาดทุนได้ง่ายขึ้นและมากขึ้นด้านที่สอง ยกระดับมาตรฐานเพื่ออุตสาหกรรม พัฒนาระบบซื้อขายใหม่ภายในไตรมาส 1/2566 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบนิเวศการลงทุน และรองรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุนใหม่ขณะด้านที่สามร่วมสร้างโอกาสเพื่อก้าวข้ามขีดจำกัด พัฒนาการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน SMART Marketplace เพิ่มข้อมูลและฟังก์ชันที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อตอบโจทย์การใช้งาน รวมทั้งต่อยอดงานวิจัยแบบ Thematic และ Issue-based เพื่อให้นำไปใช้ได้จริงในการพัฒนาตลาดทุนด้านต่าง ๆ มากขึ้น โดยเริ่มเผยแพร่ข้อมูลไตรมาส 2 นี้ พร้อมพัฒนาการจัดทำ ESG Ratings เพื่อสนับสนุนการออกสินค้า ESG-Linkedสุดท้ายคือ ยึดหลักความยั่งยืนเป็นแกนขับเคลื่อนการทำงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้นำมิติด้าน ESG ขับเคลื่อนการดำเนินงานทั้งกระบวนการภายในและภายนอกองค์กรโดยทำงานร่วมกับพันธมิตร ด้วยการพัฒนาด้าน E หรือ Environmental พัฒนาบุคลากรด้าน ESG ในตลาดทุนและสถาบันการศึกษา รวมทั้งส่งเสริมให้มี ESG Champion ด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมผ่าน ESG Academy และพัฒนา Climate Care Platform ให้ครอบคลุมฟังก์ชันการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zeroโดยด้าน S หรือ Social ส่งเสริมความรู้ทางการเงินแก่วัยเกษียณและกลุ่มผู้มีรายได้น้อย พร้อมทั้งเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการมุ่งเน้นธุรกิจครอบครัว ผ่าน LiVE Platform และ G หรือ Governance เร่งปรับปรุงกฎเกณฑ์การกำกับดูแลให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน พัฒนาเครื่องมือการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพให้รองรับผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆนายภากรกล่าวขณะปี 2565 ที่ผ่านมา ตลาดทุนไทยเชื่อมโยงทุกภาคส่วน เห็นได้จากการที่มีหุ้น IPO มูลค่าเสนอขายที่ 127,836 ล้านบาท สูงสุดในอาเซียนและเป็นอันดับ 4 ในเอเชีย และ SET มีสภาพคล่องสูงสุดในอาเซียนต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 โดยปี 2565 มีมูลค่าการซื้อขายหุ้นเฉลี่ย 76,773 ล้านบาทต่อวัน ส่วน TFEX มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย 565,627 สัญญาต่อวัน (อันดับ 2 ในอาเซียน ข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการ ณ เดือน พ.ย. 2565)นอกจากนี้ ยังมีการที่สำคัญคือมีหลักทรัพย์ที่เข้าจดทะเบียนใน LiVE Exchange (LiVEx ) 3 แห่ง คือ บมจ. แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส (AWS22) บมจ. สิทรอน เพาเวอร์ (SITRON22) และ บมจ. สตอเรจ เอเชีย (ISTORE22)โดย SET ได้จัดทำแนวทางปรับปรุงกระบวนการและกลไกการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ทั้งการพิจารณาลูกค้า พัฒนาศูนย์ข้อมูลลูกค้า รวมถึงการรับหลักทรัพย์ กฎเกณฑ์การซื้อขาย ตรวจสอบข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการดำเนินงานให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน พัฒนานวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐานที่ทุกคนไว้วางใจ รวมถึงพัฒนา e-Meeting ระบบการจัดประชุมผู้ถือหุ้นแบบ end-to-end เพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่ (New normal) และ SMART Marketplace เพิ่มข้อมูล ESG พร้อมเปิดตัว ESG Data Platform ฐานข้อมูลด้าน ESG เชื่อมโยงความยั่งยืนจากบริษัทจดทะเบียน สู่ผู้ลงทุน และสังคมเป็นต้นนายภากรกล่าวถึงภาพรวมของเศรษฐกิจไทย หลังรัฐเปิดประเทศตั้งแต่ปลายปี 2565 พบว่าเศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นตัวจากการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว เพราะมีต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวมากขึ้น หลังจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 คลี่คลาย กอปรกับจีนที่เพิ่งประกาศปลดล็อกประเทศหลังวันที่ 8 มกราคม 2566 อันจะทำให้นักท่องเที่ยวจีนทะลักเข้ามาเที่ยวเมืองไทย พร้อมมองว่ารัฐควรหาวิธีสร้างรายได้และสร้างมูลค่าเพิ่มในหลายด้านที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว เพื่อเป็นการดึงนักท่องเที่ยวให้ใช้เวลาอยู่ในประเทศไทยนานขึ้น อันจะทำให้เม็ดเงินสะพัดในระบบมากขึ้นนอกจากนี้นายภากร เผยว่า ตลท.อยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อปรับปรุงกระบวนการต่างๆ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นและเพิ่มประสิทธิภาพของตลาดทุนไทยให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งมีแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาว นับจากการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์ของทุกตลาด กล่าวคือ SET ,ตลาดหลักทรัพย์ mai และตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVE Exchangeหรือ LiVEx) ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น"พิจารณาปรับปรุงกฎเกณฑ์การซื้อขาย การชำระราคา และการส่งมอบหลักทรัพย์ เพื่อให้เหมาะสมกับการพัฒนาของ ตลท. และการกำกับดูแลที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต ตั้งแต่การซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติที่เพิ่มขึ้น การใช้โปรแกรมอินเทอร์เน็ตเทรดดิ้งที่จะทำให้ทุกคนเข้าถึงมากขึ้น อีกทั้งปรับกระบวนการตรวจสอบข้อมูล การแก้ไขเกณฑ์การใช้ข้อมูลสำคัญอย่างข้อมูลการถือครองหุ้น และการรวมศูนย์ข้อมูลติดต่อกับบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ในด้านต่างๆ เพื่อช่วยให้บริหารจัดการเครดิตของนักลงทุนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น" นายภากรกล่าวนอกจากนี้ การปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินการร่วมกันกับหน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในส่วนของภาครัฐ และเอกชน ก็ต้องเร่งดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อไม่ให้เกิดความรุนแรง เพราะหลังจากเมื่อปลายปี 2565 เกิดกรณีการผิดนัดชำระหุ้นของ บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) หรือ MORE มูลค่าเกิน 4 พันล้านบาท ทำให้เกิดความเสียหายเกี่ยวเนื่องกัน ตลท. จึงมีแผนการปรับปรุงเกณฑ์ต่างๆให้ทันสมัย และเหมาะสมกับสถานการณ์มากยิ่งขึ้น เบื้องต้นคือการทบทวนการพิจารณา Risk Profile ของลูกค้า ปรับปรุงแนวทางการปฎิบัติงานภายในเพื่อลดและป้องกันความเสี่ยงระยะยาวนายภากร กล่าวถึงตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือ TFEX ว่า เตรียมขยายเวลาการซื้อขาย ทั้งตลาดหลักทรัพย์ (SET/mai) และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) เพราะการซื้อขายหลักทรัพย์ได้ใช้ช่วงกำหนดเวลาเดิมนานมากแล้ว ดังนั้น คงถึงเวลาที่ ตลท. ต้องทบทวนถึงความเหมาะสม เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากตลาดหุ้นไทยมีผลิตภัณฑ์การลงทุนที่เกี่ยวโยงกับต่างประเทศ (Foreign-linked) มากขึ้น เพราะบางการซื้อขายนั้นตลาดหุ้นไทยปิด แต่ตลาดต่างประเทศยังเทรดกัน โดยเฉพาะตลาด TFEX ที่มีสินค้าอิงกับตลาดอื่นๆ ในเอเชีย อาจต้องพิจารณาขยายระยะเวลาการซื้อขายอย่างไรก็ดี ตลท. เตรียมเปิดใช้ระบบการซื้อขายใหม่เพื่อทำให้เป็นมาตรฐานสากล ในไตรมาสแรกปีนี้ เพื่อทดแทนระบบการซื้อขายเดิมที่ใช้มานานแล้วอีกทั้งปรับเกณฑ์ Ceiling - Floor หรือราคาสูงสุด -ราคาต่ำสุดใหม่ จากเดิมที่กำหนดไว้บวกลบ 30% จะปรับเพิ่มเป็นบวกลบ 60% อีกทั้ง เพิ่มเครื่องหมาย P (Pause) สำหรับกรณีที่มีการใช้มาตรการกำกับการซื้อขายกับหลักทรัพย์ที่มีสภาพการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด แทนการใช้เครื่องหมาย SP (Suspension) กับกรณีดังกล่าวในปัจจุบัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนแก่ผู้ลงทุน และเพิ่มประเภทคำสั่งที่มีอายุข้ามวัน (Overnight Order) โดยผู้ลงทุนสามารถส่งคำสั่งประเภท Good till Cancel (GTC) หรือ Good till Date (GTD) ได้ ซึ่งคำสั่งที่ยังไม่ถูกจับคู่ จะคงค้างอยู่ในระบบซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ จนกว่าจะถูกยกเลิก หรือจนกว่าจะถึงวันที่ผู้ส่งคำสั่งกำหนด แต่ไม่เกินกว่า 30 วันเผยว่าการทบทวนกฎเกณฑ์ดังกล่าวต้องพิจารณาในเรื่องเวลาการเปิดและปิดการซื้อขายใน SET และ TFEX ด้วย เพราะสินค้าที่เทรดในตลาดหุ้นไทยปัจจุบันมีหลากหลายมาก อย่าง DR หรือ DRx ที่อ้างอิงสินทรัพย์ต่างประเทศ ดังนั้น ต้องมาดูว่าต้องปรับเวลาให้สอดคล้องกันหรือไม่ รวมถึงสินค้าในตลาด TFEX อย่าง Gold Futures ที่เทรดทองคำของไทยปิดแต่ต่างประเทศยังซื้อขายกันทั้งคืนก็ต้องพิจารณาว่าจะขยายเวลาหรือไม่ อย่างไรเผยว่าปี 2565 ผู้ลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิรวมอยู่ที่ 196,886 ล้านบาท ซึ่งเป็นระดับสูงที่สุดตั้งแต่มีการเผยแพร่ข้อมูลนี้เมื่อปี 2535 ซึ่งปี 2565 มีเงินลงทุนเคลื่อนย้ายมายังตลาดหุ้นอาเซียน โดยเฉพาะตลาดหุ้นไทยค่อนข้างมาก จากเศรษฐกิจไทยที่ยังฟื้นตัวดีต่อเนื่อง ประกอบกับข่าวดีที่ประเทศต่างๆ ทยอยเปิดประเทศโดยนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าปริมาณนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยจะค่อยๆ เพิ่มขึ้น และกลับไปสู่ระดับช่วงก่อนการแพร่ระบาดโควิด-19 ขณะเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าโดยสิ้นเดือนธันวาคม 2565 SET Index ปิดที่ 1,668.66 จุด ปรับเพิ่มขึ้น 2.0% จากเดือนก่อนหน้า โดยปรับเพิ่มขึ้นมากกว่าค่าเฉลี่ยดัชนีตลาดหลักทรัพย์อื่นในภูมิภาค และเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2564 ซึ่ง SET Index ปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 0.7% เพราะได้แรงหนุนจากอุตสาหกรรมที่ได้รับอานิสงส์จากการกลับมาเปิดเมือง โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวดีกว่า SET Index เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2564 อย่าง กลุ่มบริการ กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มทรัพยากร และกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างทั้งนี้ ปี 2565 ตลาดหลักทรัพย์ไทยยังคงเป็นตลาดที่มีสภาพคล่องสูงสุดในอาเซียนตั้งแต่ปี 2555 แม้มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยรายวันจะปรับลดลงมาจากช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า ซึ่งสอดคล้องกับตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ ในภูมิภาค เดือนธันวาคม 2565 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันใน SET และ mai อยู่ที่ 56,184 ล้านบาท ลดลง 27.3% จากเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยผู้ลงทุนต่างชาติมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายสูงสุดต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 8 และปี 2565 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 76,773 ล้านบาทสำหรับ การระดมทุนในปี 2565 ตลาดหลักทรัพย์ไทยมีมูลค่าการเสนอขาย IPO สูงที่สุดในอาเซียน และเป็นอันดับ 4 ในเอเชีย โดยมีบริษัทขนาดใหญ่เข้ามาจดทะเบียนจากหลากหลายอุตสาหกรรม ทำให้มูลค่าการเสนอขายในหุ้น IPO ของไทยปี 2565 อยู่ที่ 127,836 ล้านบาทขณะ Forward P/E ของตลาดหลักทรัพย์ไทย ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2565 อยู่ที่ระดับ 16.1 เท่า สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ระดับ 12.2 เท่า และ Historical P/E อยู่ที่ระดับ 14.5 เท่า สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ระดับ 12.0 เท่าสำหรับภาวะตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ปี 2565 ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 565,627 สัญญา เพิ่มขึ้น 0.9% จากปีก่อน ที่สำคัญจากการเพิ่มขึ้น SET50 Index Futures โดยในเดือนธันวาคม 2565 มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 690,014 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36.7% จากปีก่อน ที่สำคัญจากการเพิ่มขึ้นของ Single Stock Futuresสำหรับปี 2566 พบว่า มีบริษัทที่เตรียมจะเข้าระดมทุนทั้งใน SET และ mai มากกว่าปี 2565 ซึ่งปัจจุบันมีบริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ ก.ล.ต. เพื่อเข้าจดทะเบียนใน SET 14 บริษัทและได้รับอนุมัติให้เสนอขายหุ้นแล้ว 7 บริษัท