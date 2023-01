SC ยอดขายปี 65 ทุบสถิติสูงสุด 24,468 ล้านบาท รับอานิสงส์บ้านหรูขายดี ทะลุ 19,688 ล้านบาท

SC สุดแกร่ง! ดันยอดขายรวม ปี 2022 ทุบสถิติสูงสุด 24,468 ล้านบาท กวาดยอดขายแนวราบทะลุ 19,688 ล้านบาท ตอกย้ำความสำเร็จผู้นำแบรนด์บ้านเดี่ยว

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านสนับสนุนองค์กร บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ SC ผู้นำการส่งมอบ Living Solutions คุณภาพมาตรฐานสูง กล่าวถึงความสำเร็จในปี 2022 ที่ผ่านมา (2565)“ถือเป็นอีกปีที่เราสามารถทำยอดขายได้ทะลุเป้าที่วางไว้ แตะนิวไฮทั้งฝั่งแนวราบ และ ยอดขายรวม โดยมียอดขายแนวราบสูงถึง 19,688 ล้านบาท เติบโต 13% (YoY) ยอดขายรวมที่ 24,468 ล้านบาท เติบโต 12% (YoY) ขณะที่ยอดขายไตรมาส 4/2022 จบที่ 7,286 ล้านบาท เติบโต 27% (YoY) ทำนิวไฮรายไตรมาส และยอดขายแนวราบทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ 5,669 ล้านบาท เติบโต 38% (YoY)”โดยปี 2022 เป็นปีที่บริษัทฯ เปิดโครงการแนวราบมากที่สุด จำนวน 25 โครงการ มูลค่ารวม 37,460 ล้านบาท ซึ่ง 70% เป็นบ้านระดับราคามากกว่า 10 ล้านบาท และ 30% ระดับราคาน้อยกว่า 10 ล้านบาท ทั้งหมดถูกพัฒนาภายใต้แนวคิด Human Centric ตอบโจทย์การอยู่อาศัยของผู้คนทุกเจเนอเรชัน สามารถปิดการขายโครงการแนวราบได้ถึง 23 โครงการ โดยแบรนด์บางกอก บูเลอวาร์ด ได้รับการตอบรับที่ดีมากสำหรับฝั่งแนวสูงทำยอดขายได้ 4,780 ล้านบาท เติบโต 8% (YoY) จากการที่บริษัทฯ ได้ขยายฐานกลุ่มลูกค้าไปยัง Gen Y มากขึ้น ผ่านการเปิดตัวแบรนด์ใหม่ Reference สาทร-วงเวียนใหญ่ ซึ่งประสบความสำเร็จเกินคาด และยังสามารถปิดการขาย 2 คอนโดฯ คุณภาพ ได้แก่ เซ็นทริค รัชโยธิน และแชมเบอร์ส อ่อนนุช สเตชั่น อีกด้วยล่าสุด บริษัทฯ คว้ารางวัล The Most Powerful Brand in Real Estate 2022 (สุดยอดแบรนด์ทรงพลังแห่งปี 2565) เป็นปีแรก อ้างอิงจากผลสำรวจกลุ่มตัวอย่างการรับรู้แบรนด์ ให้ความเชื่อมั่น และส่งผลให้ SC เป็นแบรนด์ที่มีการปรับตัวเติบโตต่อเนื่อง ทั้งการรับรู้ ภาพลักษณ์ และความพึงพอใจ ก่อให้เกิดการสร้างฐานลูกค้าผู้ภักดี (Brand Loyalty) เป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่ง ยืนหนึ่งความเป็นผู้นำด้านการอยู่อาศัยและส่งผลให้ประสบความสำเร็จด้านยอดขายนายอรรถพล กล่าวเสริมว่า “ปี 2023 นี้จะเป็นอีกปีที่ยังคงท้าทาย แต่เรามั่นใจว่า บริษัทฯ จะสามารถทำยอดได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ภายใต้ฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง และความเชื่อมั่นของลูกค้าในเรื่องของแบรนด์ เทคโนโลยี และคุณภาพสินค้ามาตรฐานสูง รวมถึงงานบริการหลังการขายที่โดดเด่นของ SC”