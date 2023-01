อินโนเวสท์ เอกซ์ ผนึก Goldman Sachs สานฝันคนไทยเข้าถึงการลงทุนระดับโลก

นายอารักษ์ สุธีวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ กล่าวว่า บริษัทซึ่งเป็นหนึ่งในเรือธงในธุรกิจการเงินการลงทุนของยานแม่ บมจ.เอสซีบี เอกซ์ (SCB) ได้ร่วมกับโกลด์แมน แซคส์ (Goldman Sachs) สถาบันการเงินชั้นนำระดับโลก จับมือพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์การลงทุนใหม่ๆ ร่วมกัน เพื่อรองรับโลกการลงทุนแห่งอนาคต พร้อมรุกตลาดการลงทุนในไทยความร่วมมือระหว่าง 2 สถาบันการเงินชั้นนำในครั้งนี้ จะช่วยให้นักลงทุนไทยมีโอกาสเข้าถึงผลิตภัณฑ์การลงทุนที่หลากหลายของโกลด์แมน แซคส์ในตลาดทุนทั่วโลก และคาดว่าจะทำให้ InnovestX สามารถขยายฐานลูกค้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ในประเทศได้เพิ่มมากขึ้นทั้งลูกค้าสถาบัน และลูกค้ารายย่อย"เราเข้าใจความต้องการของลูกค้านักลงทุนในการแสวงหาเครื่องมือการลงทุนที่หลากหลายจากตลาดทุนทั่วโลก จึงได้มองหาพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญ และเป็นที่ยอมรับในระดับโลกอย่างโกลด์แมน แซคส์ ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการสร้างโอกาสทางการลงทุนให้นักลงทุนทั้งลูกค้าสถาบัน และลูกค้ารายย่อยในประเทศ" นายอารักษ์ กล่าวบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินการลงทุนที่หลากหลาย ภายใต้แนวคิด Future of Finance Reimagined ในการสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจหลักทรัพย์ พร้อมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบนิเวศอุตสาหกรรมการเงินการลงทุนแห่งอนาคตอย่างครบวงจร เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของนักลงทุนได้อย่างยั่งยืนMr.Chris Chan Head of Global Markets Distribution for Southeast Asia at Goldman Sachs กล่าวว่า Goldman Sachs มองเห็นโอกาสจากการเติบโตของหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ในไทย และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์การลงทุนระดับโลกให้นักลงทุน