ธ.ก.ส. เปิดรับฝากสลากดิจิทัล ธ.ก.ส. ฝาก 50 บาท ลุ้น 5 ล้านบาท-เริ่ม3ม.ค.นี้

เปิดเผยว่า เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2566 นี้ ธ.ก.ส. ขอมอบของขวัญปีใหม่ให้กับลูกค้าทุกท่านผ่าน“สลากดิจิทัล ธ.ก.ส.” วงเงินรวม 30,000 ล้านบาท เพียงฝากสลากผ่านแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile และ A-Mobile Plus รวม 2 ช่องทาง ในราคาหน่วยละ 50 บาท อายุสลาก 2 ปี เมื่อฝากครบกำหนดจะได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ 0.07 บาท หรือคิดเป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.07 ต่อปี นอกจากนี้ยังได้ลุ้นรางวัลทุกวันที่ 16 ของเดือน และวันที่ 17 มกราคม ของทุกปี รวม 24 ครั้ง ประกอบด้วย รางวัลที่ 1 มี 1 รางวัล มูลค่า 5,000,000 บาท รางวัลที่ 1 ต่างหมวด มี 59 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท รางวัลที่ 2 มี 180 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท รางวัลที่ 3 มี 600 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท รางวัลที่ 4 มี 1,200 รางวัล รางวัลละ 400 บาท รางวัลที่ 5 มี 6,000 รางวัล รางวัลละ 300 บาท รางวัลเลขท้าย 4 ตัว มี 60,000 รางวัล รางวัลละ 25 บาท รางวัลเลขท้าย 3 ตัว มี 600,000 รางวัล รางวัลละ 10 บาท รวมเงินรางวัล 15,917,000 บาทต่อเดือน นอกจากนี้ ยังมีการลุ้นรางวัลพิเศษอีก 2 ครั้ง ในเดือนธันวาคม 2565 และเดือนธันวาคม 2566 ครั้งละ 2 รางวัล รางวัลละ 500,000 บาท วงเงินรวม 2,000,000 บาท โดยผู้ที่สนใจต้องฝากสลากภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน เพื่อรับสิทธิ์ตรวจรางวัลในเดือนนั้น ๆ และกรณีฝากไม่ครบ 3 เดือน คิดค่าธรรมเนียมในการถอนเงินจากมูลค่าสลาก 2 บาทต่อหน่วย ที่สำคัญดอกเบี้ยและเงินรางวัลจากการฝากสลากดิจิทัล ธ.ก.ส. ได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบี้ยสำหรับบุคคลธรรมดา และสามารถใช้เป็นหลักประกันในการกู้เงินกับ ธ.ก.ส. ผ่านแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile และ A-Mobile Plus ได้อีกด้วยการฝากสลากดิจิทัล ธ.ก.ส. ผ่านแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile และ A-Mobile Plus ลูกค้าจะได้รับ e-Slip ไว้เป็นหลักฐานในการฝากสลากบันทึกไว้ในอัลบั้มภาพในโทรศัพท์เคลื่อนที่อัตโนมัติ โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลหมายเลขสลาก รายการธุรกรรม การตรวจผลสลาก และประวัติการถูกรางวัลได้ง่าย ๆ ผ่านแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile และ A-Mobile Plus หรือรับชมการถ่ายทอดสดการออกสลากดิจิทัล ธ.ก.ส. ได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย คลื่นความถี่ AM 891 กิโลเฮิรตซ์ เว็บไซต์ www.baac.or.th Facebook Page “BAAC Thailand” Youtube Channel “BAAC Thailand”