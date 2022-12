ไทยพาณิชย์คว้า 2 รางวัลใหญ่ระดับโลก ธนาคารยอดเยี่ยมแห่งปี ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และธนาคารยอดเยี่ยมแห่งปีในประเทศไทย

ได้รับคัดเลือกให้เป็นโดยเป็นธนาคารแรกและธนาคารเดียวของประเทศไทยที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ และยังได้รับรางวัลเป็นครั้งที่ 3 ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา จากงานมอบรางวัล Bank of the Year 2022 ซึ่งจัดโดยเดอะแบงเกอร์ (The Banker) ผู้ให้บริการข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการเงินเชิงลึกในเครือ The Financial Times ซึ่งเป็นสื่อชั้นนำระดับโลก สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจและมุ่งมั่นของธนาคารในการเปลี่ยนแปลงธุรกิจแบบดั้งเดิมให้เป็นธุรกิจเทคโนโลยีการเงิน (Financial Technology Business) โดยมีการปรับโครงสร้างองค์กรขนานใหญ่ ส่งผลให้รูปแบบและวิธีการดำเนินธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมาก จนเริ่มปรากฏให้เห็นผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม จากกำไรที่เพิ่มขึ้น สถานะเงินทุนที่แข็งแกร่งขึ้น และต้นทุนการดำเนินงานที่ลดลง ตลอดจนประสิทธิภาพในการดำเนินงานที่เพิ่มมากขึ้นในปีที่ผ่านมานายกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า “ท่ามกลางกระแสเทคโนโลยีดิจิทัลที่ถาโถมเข้ามากระทบการดำเนินธุรกิจของธนาคารแบบดั้งเดิม และกำลังเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์รวมถึงบริบทการแข่งขันในธุรกิจธนาคารไปจนแทบไม่เหลือเค้าเดิม ธนาคารจึงเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรขนานใหญ่ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจธนาคาร ทั้งในปัจจุบันและอนาคตสามารถนำเสนอคุณค่าให้ทั้งกับลูกค้า และผู้ถือหุ้นได้อย่างยั่งยืน และเพื่อให้ธนาคารเป็นธนาคารที่ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง (To Be A Better Bank) สำหรับลูกค้า ผู้ถือหุ้นและพนักงาน ธนาคารมีความจำเป็นต้องตระหนักรู้ถึงความท้าทายอันหลากหลาย โดยเฉพาะการแข่งขันที่มาจากคู่แข่งที่มิใช่ธนาคาร ซึ่งความสำเร็จจะถูกกำหนดโดยการจัดการพอร์ตโฟลิโอทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสมที่สุด การตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของลูกค้าได้ในทุกแง่มุม การเพิ่มการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการขายทางดิจิทัล การเพิ่มรายได้จากพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ และการลดอัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้ ขณะที่ยังคงรักษาฐานเงินทุนไว้ได้อย่างมั่นคง”“ธนาคารตระหนักดีว่า การปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรขนานใหญ่จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือและความมุ่งมั่นที่จะเผชิญการเปลี่ยนแปลงจากพนักงานทุกคนในการปรับกรอบความคิด (Mindset) และทัศคติที่ถูกต้องเหมาะสม เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ปรับวิธีและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยใช้เทคโนโลยีมากขึ้น โดยเชื่อมั่นว่าความร่วมแรงร่วมใจของพนักงานจะทำให้เรารักษามาตรฐานและส่งมอบบริการ ซึ่งรวมถึงประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้ลูกค้าซึ่งได้ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการของธนาคารด้วยดีเสมอมา ซึ่งรางวัลอันทรงเกียรตินี้นำมาซึ่งความภูมิใจให้ธนาคารไทยพาณิชย์เป็นอย่างยิ่ง”