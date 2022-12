โฮมโปรสยายปีกชานเมือง ทุ่ม 600 ล้านบาท เปิดสาขา “ลาดกระบัง” ดึงกำลังซื้อช่วงสิ้นปี

“โฮมโปร” รุกสิ้นปี เปิดสาขาใหม่ชิงยอดขาย ทุ่ม 600 ล้านบาท เปิดสาขาโฮมโปร “ลาดกระบัง” สาขาแห่งที่ 95 ดึงกำลังซื้อย่านชานเมืองฝั่งตะวันออกที่กำลังขยายตัว และมีที่พักอาศัยกว่า 1.57 แสนหลังคาเรือน บนพื้นที่กว่า 8,000 ตร.ม. ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ที่ออกไปอยู่ชานเมืองมากขึ้น ชอปคุ้มสะใจ ส่วนลดมากมาย ครบครันทั้งเรื่องสินค้า และบริการ พร้อมอัดโปรโมชันสุดคุ้ม หวังเป้ายอดขายกว่า 70 ล้านบาทต่อเดือน

โดยเฉพาะลูกค้ากลุ่มโครงการบ้าน และคอนโดฯ ที่เป็นกลุ่มกำลังซื้อคุณภาพ รองรับความต้องการเรื่องบ้านของลูกค้าได้ครอบคลุมพื้นที่ ในเขตลาดกระบัง เขตประเวศ เขตสะพานสูง เขตมีนบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอบางพลี และอำเภอบางเสาธง ที่มีจำนวนหลังคาเรือนกว่า 157,136 หลังคาเรือน โดยมีสัดส่วนบ้านแนวราบประมาณ 70% แนวสูงประมาณ 30% กระตุ้นกำลังซื้อสินค้าเรื่องบ้าน และคาดว่าจะสร้างยอดขายต่อเดือนได้ประมาณ 70 ล้านบาท

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มการตลาด บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ “โฮมโปร” เผยว่า บริษัทได้ทุ่มเงินลงทุนกว่า 600 ล้านบาท เปิดสาขาสแตนด์อะโลนแห่งใหม่ โฮมโปร “ลาดกระบัง” สาขาแห่งที่ 95 อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าเต็มรูปแบบทั้งในเรื่องสินค้าและบริการที่หลากหลายครบครัน และมีที่จอดรถสะดวกทุกการเดินทาง บนทำเลศักยภาพที่ดีที่สุดในย่านชานเมืองกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก รวมไปถึงจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นทำเลที่มีศักยภาพในการขยายตัวอย่างต่อเนื่องโฮมโปร ลาดกระบัง ยังเป็นศูนย์การค้าที่ตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์คนทำบ้าน บนทำเล กรุงเทพฯ ตะวันออก ด้วยแนวคิด HOME INSPIRE ที่ทันสมัยขึ้น ดึงดูดกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้เข้ามาใช้บริการ ตกแต่งภายในที่เน้นสร้างประสบการณ์ และแรงบันดาลใจใหม่ๆ มีการจัดเรียงสินค้าหน้าร้านที่ช่วยให้การเลือกซื้อสินค้าลงตัว เต็มไปด้วยความสุขในทุกพื้นที่ พร้อมจุดประกายไอเดียแต่งบ้านครอบคลุมทุกเจเนอเรชัน ด้วยการออกแบบที่โดดเด่น และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัว ด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำ เชื่อมต่อบ้านยุคใหม่ให้ชีวิตสมาร์ท ด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายครบครัน ทั้งในกลุ่มสมาร์ททีวี เครื่องใช้ไฟฟ้า นอกจากนี้ โฮมโปรได้เพิ่มพื้นที่โซน PET Club ผลิตภัณฑ์เอาใจคนรักสัตว์เลี้ยง ให้บริการ และดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงครบวงจรนอกเหนือจากสินค้าคุณภาพที่หลากหลายแล้ว โฮมโปรยังมีบริการที่ครอบคลุมทุกปัญหาเกี่ยวกับบ้าน เริ่มจากโฮมโปรมีบริการส่งสินค้าฟรีในรัศมี 10 กม. บริการติดตั้งสินค้าฟรี หรือแม้แต่การประกอบสินค้าฟรี ไม่ว่าสินค้านั้นจะเป็นชิ้นเล็ก หรือชิ้นใหญ่เรายินดีให้บริการ เพียบพร้อมไปด้วยพนักงานที่พร้อมให้บริการ และความช่วยเหลือ พนักงานทุกคนได้รับการอบรม และฝึกฝนทักษะทั้งการขาย และการปฏิบัติงานมาเป็นอย่างดี สินค้าคุณภาพดีควบคู่ไปกับการบริการที่ดี และทุกๆ การบริการของเรายังให้การรับประกันคุณภาพของงานแต่ละประเภทอีกด้วยและเพื่อเป็นการฉลองเปิดสาขา 24 ธันวาคม 2565 นี้ รับส่วนลดสูงสุด 50% ร่วมสนุกจับคูปองซื้อสินค้าราคาพิเศษ 500 ท่านแรก สินค้าจำนวนจำกัดรวม 500 ชิ้น วันเดียวเท่านั้น และสมาชิกโฮมการ์ดชอป กิน เที่ยว สุดคุ้ม ลดสูงสุด 50% เมื่อซื้อสินค้าครบ 3,000 บาทรับสิทธิแลกซื้อสินค้าราคาพิเศษ ชอปสินค้าเรื่องบ้านทุกชิ้นในราคา 50% แลกซื้ออาหารอร่อยกับร้านดัง ลดสูงสุด 50% พร้อมเที่ยวจุใจพักโรงแรมหรู แลกซื้อในราคา 50% และสินค้า Happy Family Set มอบเซตความสุขพิเศษสุดส่งท้ายปี กับเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก และของใช้ในบ้านที่จัดมาเป็นชุดครบครันในการใช้ และประหยัดเงินในกระเป๋า นอกจากนี้ ยังมีโปรโมชันอื่นๆ มากมายสำหรับสมาชิกโฮมการ์ด และบัตรเครดิตชั้นนำที่ร่วมรายการปัจจุบัน โฮมโปรมีสาขาทั้งสิ้น 95 สาขาในประเทศไทย และโฮมโปรในประเทศมาเลเซีย 7 สาขา และได้มีการขยายดำเนินธุรกิจในประเทศเวียดนามผ่านช่องทาง E-Marketplace ในรูปแบบออนไลน์ ด้วยคอนเซ็ปต์ “เราสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพื่อทุกคน We Make a Better Living” และยังเป็นผู้นำในธุรกิจ Home Solution and Living Experience ในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตัวจริงอีกด้วย #เรื่องบ้านโฮมโปรคือคำตอบ