MOSHI ปิดเทรดวันแรกเหนือจอง 52.38 %

บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) หรือ MOSHI เข้าซื้อขายในตลาดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทเป็นวันแรก เมื่อเปิดตลาดราคาหุ้นอยู่ที่ 35 บาท ราคาเพิ่มขึ้น 14 บาท หรือ 66.67% จากไอพีโอ(IPO)ที่กำหนดไว้หุ้นละ 21 บาท เมื่อปิดตลาดราคาหุ้นอยู่ที่ 32 บาท เพิ่มขึ้น 11 บาท หรือ 52.38 % มูลค่าซื้อ 3,358.74 ล้านบาท ระหว่างวันราคาหุ้นปรับขึ้นไปสูงสุดที่ 36.75 บาท ต่ำสุดที่ 31.25 บาทนายสง่า บุญสงเคราะห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MOSHI เผยว่า บริษัทฯ ได้นำหุ้นเข้าซื้อขายเป็นวันแรก ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญและหนึ่งในความสำเร็จของบริษัทฯ ที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยศักยภาพ ข้อได้เปรียบของบริษัทฯ และพื้นฐานการดำเนินธุรกิจร้านค้าปลีกสินค้าไลฟ์สไตล์รายใหญ่ของประเทศไทยจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งและสนับสนุนให้ MOSHI เป็นหนึ่งหุ้นที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนปัจจุบัน บริษัทฯ มีกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากถึง 12 กลุ่ม ได้แก่ เครื่องใช้ในบ้าน (Home Furnishing) กระเป๋า (Bag) เครื่องเขียน (Stationery) ตุ๊กตา (Plush Toy) ของใช้แฟชั่น (Fashion) อุปกรณ์เสริมความงาม (Beauty) เครื่องนุ่งห่ม (Apparel) เครื่องสำอาง (Cosmetic) อุปกรณ์ด้านไอที (IT) ของเล่น (Toy) อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Drink) และหมวดอื่นๆ (Others) เช่น หน้ากากผ้า ชุดตรวจหาเชื้อ COVID-19 (Antigen Test Kit) เป็นต้น โดยมีจำนวนสินค้า (SKUs) รวมกว่า 22,000 SKUs พร้อมกันนี้ ได้มีการวางจำหน่ายสินค้าในลักษณะ Collection เป็นประจำทุกเดือน เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ และสร้างสีสันให้แก่ร้านค้า โดยสินค้า Collection มีทั้งลวดลายที่ออกแบบโดยทีมงานของบริษัทฯ และตัวการ์ตูนที่ได้รับลิขสิทธิ์ได้แก่ ตัวการ์ตูน Mickey Mouse, We Bare Bears, Winnie the Pooh, Snoopy และ Hello Kitty เป็นต้นทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนใช้สำหรับการขยายสาขาและการลงทุนโครงการในอนาคต รวมถึงการพัฒนาสาขาเดิม และการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น การพัฒนาระบบ Supply Chain และระบบการขายสินค้าหน้าร้าน (Point of Sale System) นอกจากนี้ อยู่ระหว่างการศึกษาการขยายสาขาในรูปแบบนอกห้างสรรพสินค้า (Stand Alone) ในพื้นที่ใกล้กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เช่น บริเวณแหล่งชุมชนและโรงเรียน รวมถึงมีแผนในการเปิดสาขารูปแบบแฟรนไชส์ (Franchise) เป็นต้น โดยตั้งเป้าหมายการขยายร้านสาขาของบริษัทฯ เพิ่มเป็น 165 สาขา ภายในปี 2568 จากปัจจุบันมีสาขาร้าน Moshi Moshi และร้าน GIANT ที่เปิดดำเนินการแล้วทั้งหมด 101 สาขา (ณ วันที่ 30 `กันยายน 2565) โดยสาขาส่วนใหญ่ตั้งอยู่บริเวณห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ไฮเปอร์มาร์เก็ต และห้างสรรพสินค้าท้องถิ่น ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทย เพื่อรักษาการเป็นผู้นำในธุรกิจร้านค้าปลีกสินค้าไลฟ์สไตล์รายใหญ่ของประเทศไทยสำหรับ MOSHI ดำเนินธุรกิจร้านค้าปลีกสินค้าไลฟ์สไตล์ จำหน่ายสินค้าที่มีความหลากหลาย ทันสมัยและคุณภาพดี สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน ในราคาย่อมเยา ภายใต้ชื่อทางการค้า "Moshi Moshi" โดยสินค้าที่จำหน่ายส่วนใหญ่เป็นสินค้าภายใต้ตราสินค้าของบริษัท มีการออกแบบเพื่อจำหน่ายในร้าน Moshi Moshi โดยเฉพาะ ปัจจุบันมีสินค้าจำหน่ายมากถึง 12 กลุ่มสินค้า ผ่านช่องทางการจำหน่ายที่หลากหลายทั้งสาขาของบริษัท 101 สาขา ออนไลน์แพลตฟอร์มที่เป็นที่นิยม และร้านค้าในรูปแบบป็อปอัป สโตร์ทั้งนี้ MOSHI มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วหลังไอพีโอ (IPO) 300 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิมจำนวน 240 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 60 ล้านหุ้น โดยการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนครั้งแรกนี้เป็นการเสนอขายจำนวนรวมไม่เกิน 75 ล้านหุ้น โดยเสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้มีอุปการคุณของบริษัท